Gender-Zoff bei der Feuerwehr in Friedrichsdorf

Streit um geschlechtergerechte Sprache: In Friedrichsdorf sorgt eine Feuerwehr-Satzung, die nur noch weibliche Amtsbezeichnungen kennt, für reichlich Zündstoff zwischen Bürgermeister und CDU-Fraktion.

25. Oktober 2025

» Gewalt gegen queere Einrichtungen: "Es sind fast immer Männer"

Zerborstene Scheiben, Beleidigungen, Drohungen: Das Maneo am Berliner Nollendorfplatz erlebt eine Gewaltserie. Leiter Bastian Finke fordert mehr Schutz  und eine offene Debatte über die Ursachen.

» Selbstbestimmungsgesetz: Mehr als 11.000 Geschlechtseinträge seit November 2024 geändert

Am 1. November 2024 trat das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. In den größten deutschen Städten haben seither mehr als 11.000 Menschen ihren Geschlechtseintrag geändert.

» Emotionale Reaktionen auf das Aus des Schwuz: "Ihr wart meine Startrampe zur Selbstfindung, mein Wohnzimmer, mein Safe Space"

Emotional und sehr persönlich äußern sich viele queere Menschen in Berlin zur Schließung des Schwuz. Auch aus der Berliner Landespolitik kommen erste Reaktionen.

» Das SchwuZ war diverser als eine Galerie mit Penis-Polaroids

Dass das SchwuZ schließen muss, ist eine Tragödie. Wer nie dort war, hat großartige Partys verpasst. Eine Erinnerung an tolle Nächte.

» "Das SchwuZ funktionierte nur, wenn der Laden voll war": Stefan Fuerst vom SchwuZ-Verein zum Ende des Clubs

Der SchwuZ-Verein wollte den Queer-Club auf dem Neuköllner Rollberg eigentlich noch last minute retten. Das ist nicht mehr gelungen. Ein Gespräch über Feiern, Fehler und Hoffnung.

» Katy Perry schmeisst Schweizer Fan Luca von der Bühne

Bei Katy Perrys Konzert in Berlin wurde ein Schweizer Fan unverhofft zum Bühnengast. Der 25-jährige Luca aus Graubünden erzählte der Sängerin von ihrer Bedeutung für sein Leben, bevor ein Kommentar über die deutsche Sprache zu einer amüsanten Wendung führte.

» Pride Parade in Taiwan: Ein Zeichen an die Welt

In Taiwans Hauptstadt Taipeh steigt am Wochenende die größte Pride Parade Asiens. Damit feiert der existenziell bedrohte Inselstaat nicht nur queere Menschen, sondern auch seine offene Gesellschaft. Er wirbt damit international um Beistand.

24. Oktober 2025

» CSD in Cottbus: "Wir brauchen alle demokratischen Menschen auf der Straße"

Zum 17. Christopher Street Day in Cottbus sind zwei Gegendemos von rechtsextremen Gruppen angemeldet. Dadurch stehe das Thema Sicherheit und Schutz am Samstag an erster Stelle, sagt der Sprecher des CSD Cottbus.

» Schwuz: Eine perverse Situation

Eine queere Institution und ein Stück Berliner Kultur verschwindet. Das SchwuZ war mehr als ein Szeneklub, von hier wurden politischen Kämpfe für eine offene Gesellschaft geführt. Der Senat reagiert mit Gleichgültigkeit.

» Justizministerin über Gleichberechtigung: "Frauen müssen viel zu oft zurückstecken"

Stefanie Hubig (SPD) will lesbische Mütter gleichstellen und das Sexualstraftrecht verschärfen. Der Fall Pelicot beschäftigt sie noch immer.

» Chappell Roan startet "Midwest Princess Project" für LGBTQ+

Chappell Roan hat das "Midwest Princess Project" ins Leben gerufen. Eine Non-Profit-Initiative, die trans Jugendliche und queere Gemeinschaften unterstützt.

» "Wie soll ich mich sicher fühlen?": Trans Jugendliche unter Trump

Donald Trump nennt geschlechtsangleichende Behandlungen für trans Jugendliche "böse", in gut der Hälfte der Bundesstaaten der USA sind sie mittlerweile verboten. Was bedeutet das für die Betroffenen?

» Verhetzungsprozess um "Trans ist pervers"-Posting endet mit Freispruch

Ein unbescholtener 70-Jähriger glaubt an die Schöpfungsgeschichte. Daher seien Transsexuelle für ihn "pervers", aber nicht im beleidigenden Sinn, sagt er vor Gericht

» Róisín Murphy: Kritik wegen neuer Trans-Äußerungen

Erst versprach sie Stillschweigen, jetzt kommentierte sie erneut Transgender-Themen. Inzwischen ist ihr X-Posting aber wieder gelöscht.

» Queergemeinde Münster: "Wir wissen, dass der Gottesdienst polarisiert"

Am Sonntag überträgt das ZDF erstmals einen queeren Gottesdienst live aus Münster. Wie das Gottesdienstthema auf Papst Franziskus anspielt und welche Sicherheitsmaßnahmen es bei der Übertagung geben wird, erzählt Jan Diekmann, ein Mitglied der Queergemeinde Münster, im katholisch.de-Interview.

» Selbstbestimmungsgesetz zeigt großen Bedarf

In Deutschland haben bereits mehrere Tausend Menschen ihren Geschlechtseintrag geändert, der Andrang ist höher als erwartet.

» Adenauer-Bus-Affäre: Sächsische Polizei in Erklärungsnot

Die Beschlagnahme des bundesweit bekannten Adenauer-Busses entwickelt sich zum Skandal für die Polizei in Sachsen. Um den Protestbus aus dem Verkehr zu ziehen, umging die Polizei offenbar rechtsstaatliche Verfahren.

» Schauspielhaus Zürich für den Wiener Nestroy-Preis nominiert

Die queere Märchenproduktion "Die kleine Meerjungfrau  A fluid fairy Fantasy" des Schauspielhauses Zürich wurde für den Wiener Nestroy-Preis nominiert.

» Das Queer-Streifen-Festival vergibt die Preise  Bei einem Film bleibt kein Auge trocken

So viele Filme und Gäste wie nie: Bei der 14. Ausgabe des Festivals wollten besonders viele Filmschaffende und Filminteressierte dabei sein. Die Queer-Streifen haben sich längst als kulturelle Institution etabliert.