Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Oktober 2025

» Ungarn mobilisiert gegen Minderheiten

Eine junge Frau mit blond gefärbtem Haar, schwarzem Hut und Hornbrille blickt direkt in die Kamera. Sie fragt: "Glaubt ihr, dass die Akzeptanz der Pride etwas bringt?" Im schnellen Schnitt des Social-Media-Videos folgen Aufnahmen einer Pride-Parade: Menschen tanzen in der Sonne, sie wirken ausgelassen. Die ungarische Influencerin und Nachrichtensprecherin Stefi Déri behauptet weiter, dass die Mehrheit der ungarischen Bevölkerung die Pride ablehne.

» Diese Pastoralreferentin segnet alle, die sie darum bitten

Wer von ihr gesegnet werden möchte, den weise sie nicht ab, erklärt Pastoralreferentin Angelika Böhm aus Ravensburg. Die 65-jährige Theologin gestaltet Segensfeiern für Menschen, die geschieden sind, in homosexuellen Partnerschaften leben oder von der Kirche enttäuscht sind.

» Dieses unglaubliche Totschweigen, dieses bewusste Vergessen und nicht wahrhaben wollen

Gerne wird der queeren Szene vorgeworfen, sie sei äußerlich und grell, sei zu aufmerksamkeitsheischend. Die gegenwärtig laufende Ausstellung zum "Rosa Winkel", die die Verfolgung Homosexueller im Dritten Reich zum Thema hat, ausgerichtet von den Vereinen Gedenkzellen und CSD Lüdenscheid, überzeugt indes durch Tiefe und Gründlichkeit. Wir berichten über zwei außergewöhnliche Kinoabende im Verlauf der Ausstellungswochen.

» Verfeindete Freunde: Klaus Mann und Gustaf Gründgens

Vor 100 Jahren ist das Stück "Anja und Esther" am Theater Hamburger Kammerspiele ständig ausverkauft. Das Stück über gleichgeschlechtliche Liebe mit Klaus Mann und Gustaf Gründgens ist der Beginn einer wahren Geschichte, die klingt wie aus einem Roman.

» Gedenkstätte Buchenwald erinnert an homosexuelle NS-Opfer

In dem ehemaligen Konzentrationslager ist am Sonntag an die homosexuellen Männer erinnert worden, die während der NS-Diktatur dort eingesperrt und ermordet wurden. Auch nach der NS-Diktatur erlebten die Überlebenden in Deutschland Diskriminierung

26. Oktober 2025

» "Queen Mum" Dirk Ahrens feiert 25 Jahre Schwuler Heidekönig in Lüneburg

Ein Vierteljahrhundert Schwuler Heidekönig  Dirk Ahrens, liebevoll "Queen Mum" genannt, blickt auf 25 Jahre gelebte Vielfalt und Akzeptanz zurück. Mit dem neuen Vereinsstatus von "Queer in Lüneburg" beginnt ein weiteres Kapitel.

» Aus für Schwuz in Berlin: "Zum ersten Mal queer zuhause gefühlt"

Seit fast 50 Jahren gibt es den queeren Club Schwuz in Berlin. Jetzt ist er pleite und muss schließen. Laut Betreiber haben am Ende des Monats regelmäßig 30.000 bis 60.000 Euro gefehlt. Clubgänger erinnern sich und sprechen von einer "Katastrophe".

» "Gott hat mich schwul gemacht"  wenn Christfluencer auf ihre Kritiker treffen

Im ZDF-Format "Unbubble" prallen Christfluencer:innen und Religionskritiker:innen aufeinander. Es geht um Glaube, Diskriminierung und Nächstenliebe  und um die Frage, ob Verständigung in einer polarisierten Welt überhaupt möglich ist.

» Erster katholischer queerer Fernsehgottesdienst übertragen

Eine Premiere beim TV-Gottesdienst: Erstmals ist ein katholischer queerer TV-Gottesdienst vom ZDF übertragen worden. Vorbereitet wurde der Gottesdienst von der Queergemeinde Münster, die zu den ältesten ihrer Art in Deutschland gehört.

» Mann, schwul, ausgegrenzt: In "schweren" Fällen droht die Todesstrafe

Unter Lebensgefahr hält Pastor Ram Gava seine queere Kirche am Leben. Ugandas Hassgesetze treiben Gläubige in die Flucht.

25. Oktober 2025

» Gewalt gegen queere Einrichtungen: "Es sind fast immer Männer"

Zerborstene Scheiben, Beleidigungen, Drohungen: Das Maneo am Berliner Nollendorfplatz erlebt eine Gewaltserie. Leiter Bastian Finke fordert mehr Schutz  und eine offene Debatte über die Ursachen.

» Selbstbestimmungsgesetz: Mehr als 11.000 Geschlechtseinträge seit November 2024 geändert

Am 1. November 2024 trat das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. In den größten deutschen Städten haben seither mehr als 11.000 Menschen ihren Geschlechtseintrag geändert.

» Emotionale Reaktionen auf das Aus des Schwuz: "Ihr wart meine Startrampe zur Selbstfindung, mein Wohnzimmer, mein Safe Space"

Emotional und sehr persönlich äußern sich viele queere Menschen in Berlin zur Schließung des Schwuz. Auch aus der Berliner Landespolitik kommen erste Reaktionen.

» Das SchwuZ war diverser als eine Galerie mit Penis-Polaroids

Dass das SchwuZ schließen muss, ist eine Tragödie. Wer nie dort war, hat großartige Partys verpasst. Eine Erinnerung an tolle Nächte.

» "Das SchwuZ funktionierte nur, wenn der Laden voll war": Stefan Fuerst vom SchwuZ-Verein zum Ende des Clubs

Der SchwuZ-Verein wollte den Queer-Club auf dem Neuköllner Rollberg eigentlich noch last minute retten. Das ist nicht mehr gelungen. Ein Gespräch über Feiern, Fehler und Hoffnung.

» Gender-Zoff bei der Feuerwehr in Friedrichsdorf

Streit um geschlechtergerechte Sprache: In Friedrichsdorf sorgt eine Feuerwehr-Satzung, die nur noch weibliche Amtsbezeichnungen kennt, für reichlich Zündstoff zwischen Bürgermeister und CDU-Fraktion.

» Katy Perry schmeisst Schweizer Fan Luca von der Bühne

Bei Katy Perrys Konzert in Berlin wurde ein Schweizer Fan unverhofft zum Bühnengast. Der 25-jährige Luca aus Graubünden erzählte der Sängerin von ihrer Bedeutung für sein Leben, bevor ein Kommentar über die deutsche Sprache zu einer amüsanten Wendung führte.

» Pride Parade in Taiwan: Ein Zeichen an die Welt

In Taiwans Hauptstadt Taipeh steigt am Wochenende die größte Pride Parade Asiens. Damit feiert der existenziell bedrohte Inselstaat nicht nur queere Menschen, sondern auch seine offene Gesellschaft. Er wirbt damit international um Beistand.

24. Oktober 2025

» CSD in Cottbus: "Wir brauchen alle demokratischen Menschen auf der Straße"

Zum 17. Christopher Street Day in Cottbus sind zwei Gegendemos von rechtsextremen Gruppen angemeldet. Dadurch stehe das Thema Sicherheit und Schutz am Samstag an erster Stelle, sagt der Sprecher des CSD Cottbus.

» Schwuz: Eine perverse Situation

Eine queere Institution und ein Stück Berliner Kultur verschwindet. Das SchwuZ war mehr als ein Szeneklub, von hier wurden politischen Kämpfe für eine offene Gesellschaft geführt. Der Senat reagiert mit Gleichgültigkeit.