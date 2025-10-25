Ausgewählter Artikel:

Regenbogenbank auf dem Friedhof: Symbol für Vielfalt und Hoffnung

Der Hauptfriedhof ist seit Kurzem um einen besonderen Ort der Ruhe und Begegnung reicher: Auf dem jüdischen Grabfeld wurde eine Bank in Regenbogenfarben aufgestellt.

28. Oktober 2025

» Tanja traut sich erst nach dem Tod ihres Vaters als Frau zu leben

Tanja aus Stuttgart beschließt nach dem Tod ihres Vaters als Frau zu leben, mit 38 Jahren. Aus Sorge vor seiner Ablehnung hat sie die Entscheidung jahrzehntelang aufgeschoben.

» Nazis verfolgten Homosexuelle: Willi Heckmann überlebte acht Jahre Lagerhaft

Regisseur Klaus Stanjek recherchierte zehn Jahre über die Verfolgung Homosexueller unter dem Paragrafen 175 und deren Folgen für Familien

» Feminist Law Clinic  Leonie Baum

Die "Feminist Law Clinic" berät Frauen und queere Menschen kostenlos in Rechtsfragen. Leonie Baum ist Jurastudentin, 20 Jahre alt, selbst in der "Feminist Law Clinic" aktiv, und erzählt, warum dieses Angebot so wichtig ist.

» Erleichterte Adoption: Ein wichtiger Schritt für Regenbogenfamilien

Die LGBTIQ+-Dachorganisationen begrüssen die Entscheidung der RK-N, auf die Revision des Zivilgesetzbuches zur erleichterten Stiefkindadoption einzutreten.

27. Oktober 2025

» Bücherverbote in den USA: Unerwünscht im MAGA-Land

Bücher über Rassismus, Queerness und Diskriminierung werden derzeit in den USA massiv von den Lehrplänen gestrichen. Die Verbote haben System.

» Im Namen Gottes gegen Queers und Frauen: Evangelikale Netzwerke im Nachwuchsfußball

Evangelikale Organisationen versuchen, Einfluss auf gesellschaftliche Schlüsselbereiche zu nehmen, auch auf den Fußball-Nachwuchs.

» Personenstandsänderung: "Plötzlich so sein dürfen, wie man ist"

Wer in Österreich seinen Geschlechtseintrag ändern möchte, benötigt dafür ein Gutachten. Wie aber entscheiden Psychiater:innen und Therapeut:innen, ob jemand diesen Schritt gehen darf?

» Ungarn mobilisiert gegen Minderheiten

Eine junge Frau mit blond gefärbtem Haar, schwarzem Hut und Hornbrille blickt direkt in die Kamera. Sie fragt: "Glaubt ihr, dass die Akzeptanz der Pride etwas bringt?" Im schnellen Schnitt des Social-Media-Videos folgen Aufnahmen einer Pride-Parade: Menschen tanzen in der Sonne, sie wirken ausgelassen. Die ungarische Influencerin und Nachrichtensprecherin Stefi Déri behauptet weiter, dass die Mehrheit der ungarischen Bevölkerung die Pride ablehne.

» Diese Pastoralreferentin segnet alle, die sie darum bitten

Wer von ihr gesegnet werden möchte, den weise sie nicht ab, erklärt Pastoralreferentin Angelika Böhm aus Ravensburg. Die 65-jährige Theologin gestaltet Segensfeiern für Menschen, die geschieden sind, in homosexuellen Partnerschaften leben oder von der Kirche enttäuscht sind.

» Dieses unglaubliche Totschweigen, dieses bewusste Vergessen und nicht wahrhaben wollen

Gerne wird der queeren Szene vorgeworfen, sie sei äußerlich und grell, sei zu aufmerksamkeitsheischend. Die gegenwärtig laufende Ausstellung zum "Rosa Winkel", die die Verfolgung Homosexueller im Dritten Reich zum Thema hat, ausgerichtet von den Vereinen Gedenkzellen und CSD Lüdenscheid, überzeugt indes durch Tiefe und Gründlichkeit. Wir berichten über zwei außergewöhnliche Kinoabende im Verlauf der Ausstellungswochen.

» Verfeindete Freunde: Klaus Mann und Gustaf Gründgens

Vor 100 Jahren ist das Stück "Anja und Esther" am Theater Hamburger Kammerspiele ständig ausverkauft. Das Stück über gleichgeschlechtliche Liebe mit Klaus Mann und Gustaf Gründgens ist der Beginn einer wahren Geschichte, die klingt wie aus einem Roman.

» Gedenkstätte Buchenwald erinnert an homosexuelle NS-Opfer

In dem ehemaligen Konzentrationslager ist am Sonntag an die homosexuellen Männer erinnert worden, die während der NS-Diktatur dort eingesperrt und ermordet wurden. Auch nach der NS-Diktatur erlebten die Überlebenden in Deutschland Diskriminierung

26. Oktober 2025

» "Queen Mum" Dirk Ahrens feiert 25 Jahre Schwuler Heidekönig in Lüneburg

Ein Vierteljahrhundert Schwuler Heidekönig  Dirk Ahrens, liebevoll "Queen Mum" genannt, blickt auf 25 Jahre gelebte Vielfalt und Akzeptanz zurück. Mit dem neuen Vereinsstatus von "Queer in Lüneburg" beginnt ein weiteres Kapitel.

» Aus für Schwuz in Berlin: "Zum ersten Mal queer zuhause gefühlt"

Seit fast 50 Jahren gibt es den queeren Club Schwuz in Berlin. Jetzt ist er pleite und muss schließen. Laut Betreiber haben am Ende des Monats regelmäßig 30.000 bis 60.000 Euro gefehlt. Clubgänger erinnern sich und sprechen von einer "Katastrophe".

» "Gott hat mich schwul gemacht"  wenn Christfluencer auf ihre Kritiker treffen

Im ZDF-Format "Unbubble" prallen Christfluencer:innen und Religionskritiker:innen aufeinander. Es geht um Glaube, Diskriminierung und Nächstenliebe  und um die Frage, ob Verständigung in einer polarisierten Welt überhaupt möglich ist.

» Erster katholischer queerer Fernsehgottesdienst übertragen

Eine Premiere beim TV-Gottesdienst: Erstmals ist ein katholischer queerer TV-Gottesdienst vom ZDF übertragen worden. Vorbereitet wurde der Gottesdienst von der Queergemeinde Münster, die zu den ältesten ihrer Art in Deutschland gehört.

» Mann, schwul, ausgegrenzt: In "schweren" Fällen droht die Todesstrafe

Unter Lebensgefahr hält Pastor Ram Gava seine queere Kirche am Leben. Ugandas Hassgesetze treiben Gläubige in die Flucht.

25. Oktober 2025

» Gewalt gegen queere Einrichtungen: "Es sind fast immer Männer"

Zerborstene Scheiben, Beleidigungen, Drohungen: Das Maneo am Berliner Nollendorfplatz erlebt eine Gewaltserie. Leiter Bastian Finke fordert mehr Schutz  und eine offene Debatte über die Ursachen.

» Selbstbestimmungsgesetz: Mehr als 11.000 Geschlechtseinträge seit November 2024 geändert

Am 1. November 2024 trat das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. In den größten deutschen Städten haben seither mehr als 11.000 Menschen ihren Geschlechtseintrag geändert.