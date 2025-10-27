Ausgewählter Artikel:

» (29.10.2025) taz

Der Fall Olaf Latzel: Wie zwei Autoren einen homophoben Pastor reinwaschen wollen

Ein Buch über Olaf Latzel, der einst von teuflischer "Homo-Lobby" sprach, behauptet, die Justiz wolle "konservativen Christen" den Mund verbieten.

29. Oktober 2025

» 50 Jahre "Rocky Horror Picture Show": Ein Schritt nach links und zwei nach rechts

Das legendäre Musical feiert queere Selbstbefreiung. Heute, wo autoritäre Politik Körper normieren will, ist es wieder so bedeutend wie vor 50 Jahren.

» Neue Utopien für Science Fiction: "Bei Aliens und Robotern schwingt oft Queerness mit"

Aiki Mira schreibt queere Science Fiction. Wie diese das Gefühl von Krise und Dystopie überwinden kann, erklärt Mira im Interview  und ob die eigenen Romane eher Hauskatzen oder Raubtiere sind.

» Die Kirche hat viel Schuld auf sich geladen

Der Buß- und Bettag am 19. November ist ein guter Anlass, um sich der Schuld der Kirche gegenüber queeren Menschen zu widmen, findet Christian Höller.

» Angriffe auf CSDs in Deutschland: Minderheitenschutz ist kein Luxus

Zahlreiche CSDs sehen sich Angriffen und Gefährdungen ausgesetzt. Das hat System, denn queeres Leben widerlegt rechtsextreme Weltbilder.

» CSD in Lüdenscheid: Geschichte und Gegenwart im Fokus

Ein Vortrag im Rahmen der Ausstellung "Rosa Winkel" in den Museen beleuchtet die Ursprünge des Christopher Street Days.

» Zwischen Schminktipps, Patriarchat und Gott: Wie gefährlich sind christliche Influencer?

In den sozialen Medien verbreiten immer mehr christliche Influencer ein rechtskonservatives Glaubensbild. Ein Experte warnt vor den damit verbundenen Risiken.

» Genderstreit bei der Feuerwehr eskaliert kurios

In einer hessischen Gemeinde eskaliert der Streit über Geschlechterformen. Das Ergebnis überrascht. Jetzt gibt es nur noch "Wehrführerinnen", zumindest auf dem Papier.

» HIV-positiv  und jetzt? So hilft die Aids-Hilfe in Trier

Die Aids-Hilfe Trier klärt seit 30 Jahren über HIV auf, hilft Betroffenen und zeigt, dass der Kampf gegen das Virus viel mehr bedeutet als nur dessen Eindämmung.

28. Oktober 2025

» "Queer Hotspot" löst sich auf

Seit dem 6. Oktober hat der "Queer Hotspot" in Weingarten geschlossen. Das sind die Gründe.

» "1000 Airplanes on the Roof" in Berlin: Wenn niemand dir glaubt

An der Neuköllner Oper wird aus Philip Glass' Science-Fiction-Oper mit Flinta*-Ensemble eine große Erzählarie über die Erfahrungen von trans* Menschen.

» Homosexuelle Frauen als NS-Opfer

15 Laufkilometer Akten befinden sich im Kärntner Landesarchiv. Nur fünf Akten beschäftigen sich mit vergessenen NS-Opfern. Diese Frauen wurden wegen homosexueller Beziehungen verfolgt. Natascha Bobrowsky ist die erste Historikerin, die sich mit diesen Akten beschäftigte. Sie hielt kürzlich im Kärntner Landesarchiv einen Vortrag darüber.

» Vorbereitet für queere Vielfalt

23 ehrenamtliche Jugendleiter aus dem Kreis Soest haben sich am Samstag im Kinder- und Jugendzentrum Treffpunkt Süd mit dem Thema sexuelle Vielfalt auseinandergesetzt. Die ganztägige Fortbildung dient zugleich als Aufbauschulung für die Jugendleitercard (Juleica), die regelmäßig durch Weiterbildungen verlängert werden muss.

» Tanja traut sich erst nach dem Tod ihres Vaters als Frau zu leben

Tanja aus Stuttgart beschließt nach dem Tod ihres Vaters als Frau zu leben, mit 38 Jahren. Aus Sorge vor seiner Ablehnung hat sie die Entscheidung jahrzehntelang aufgeschoben.

» Nazis verfolgten Homosexuelle: Willi Heckmann überlebte acht Jahre Lagerhaft

Regisseur Klaus Stanjek recherchierte zehn Jahre über die Verfolgung Homosexueller unter dem Paragrafen 175 und deren Folgen für Familien

» Feminist Law Clinic  Leonie Baum

Die "Feminist Law Clinic" berät Frauen und queere Menschen kostenlos in Rechtsfragen. Leonie Baum ist Jurastudentin, 20 Jahre alt, selbst in der "Feminist Law Clinic" aktiv, und erzählt, warum dieses Angebot so wichtig ist.

» Regenbogenbank auf dem Friedhof: Symbol für Vielfalt und Hoffnung

Der Hauptfriedhof ist seit Kurzem um einen besonderen Ort der Ruhe und Begegnung reicher: Auf dem jüdischen Grabfeld wurde eine Bank in Regenbogenfarben aufgestellt.

» Erleichterte Adoption: Ein wichtiger Schritt für Regenbogenfamilien

Die LGBTIQ+-Dachorganisationen begrüssen die Entscheidung der RK-N, auf die Revision des Zivilgesetzbuches zur erleichterten Stiefkindadoption einzutreten.

27. Oktober 2025

» Bücherverbote in den USA: Unerwünscht im MAGA-Land

Bücher über Rassismus, Queerness und Diskriminierung werden derzeit in den USA massiv von den Lehrplänen gestrichen. Die Verbote haben System.

» Im Namen Gottes gegen Queers und Frauen: Evangelikale Netzwerke im Nachwuchsfußball

Evangelikale Organisationen versuchen, Einfluss auf gesellschaftliche Schlüsselbereiche zu nehmen, auch auf den Fußball-Nachwuchs.