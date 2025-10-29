Ausgewählter Artikel:

» (30.10.2025) 20 Minuten

"LGBTQ psychisch krank": Berner geht nach Hasspost in den Knast  Rechte feiern ihn dafür

B. wurde wegen eines diskriminierenden Facebook-Posts verurteilt. Statt die Busse zu bezahlen, geht er ins Gefängnis. In der Anti-Woke-Bubble wird er dafür gefeirt, selbst Elon Musk kommentiert  doch die Fakten sehen anders aus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Oktober 2025

» Gedenken in Düsseldorf: Erinnerung an den Tod von Sigi Strukmeier

Vor 30 Jahren wurde der Innenarchitekt aus homofeindlichen Motiven brutal ermordet. Am 2. November wird in der Nähe des Tatortes ein Baum gepflanzt und eine Gedenkplatte verlegt.

» Organe sind nichtbinär

Bei Mäusen wie auch bei Menschen sind fast alle Körperteile nicht geschlechtsspezifisch. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Biologie stellt binäre Körpermodelle infrage.

» Selbstbestimmungesetz: Egoismus und Beliebigkeit 💩

Die Ampel hat mit dem Selbstbestimmungsgesetz Hürden abgebaut. Grundrechte werden eher gefährdet als gestärkt. Das ist kein Einzelfall und wirkt fort.

» Tovja Heymann erhält Preis für die beste Predigt

Tovja Heymann ist nonbinär und Pfarrer:in in der evangelischen Kirchengemeinde Gronau. Sie wird mit dem ökumenischen Predigtpreis für die beste Predigt ausgezeichnet. In ihr geht es um die Geburt Jesu, um Selbstbestimmung und um Heilsbringer.

» Gefährdet das Selbstbestimmungsgesetz die Sicherheit im Vollzug?

Ein Artikel vom 24. Oktober auf welt.de lässt aufhorchen: "Sorge um Sicherheit im Strafvollzug  Länder fordern Prüfung von Geschlechtswechseln". Hintergrund ist eine gemeinsame Warnung der Justizministerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor "Risiken für Gefangene, wenn biologische Männer aus missbräuchlichen Motiven ihr Geschlecht ändern". Die CDU-Ministerinnen fordern deshalb eine Überarbeitung des 2024 neu eingeführten Selbstbestimmungsgesetzes (SBGG).

» "LGBTQ psychisch krank": Berner geht nach Hasspost in den Knast  Rechte feiern ihn dafür

B. wurde wegen eines diskriminierenden Facebook-Posts verurteilt. Statt die Busse zu bezahlen, geht er ins Gefängnis. In der Anti-Woke-Bubble wird er dafür gefeirt, selbst Elon Musk kommentiert  doch die Fakten sehen anders aus.

» Bradley Wiggins erhebt schockierende Vorwürfe: Rassismus, Sexismus und Homophobie im britischen Radsport-System

Sir Bradley Wiggins hat schwere Vorwürfe gegen den britischen Radsportverband erhoben. In seiner neuen Autobiografie The Chain beschreibt der Tour-de-France-Sieger von 2012 eine "zutiefst beunruhigende Kultur" innerhalb des nationalen Programms, die von Sexismus, Rassismus und Homophobie geprägt gewesen sei.

» Über 40 Männer ausgenutzt: Berner unterhielt jahrelang Schwulenbordell

Er vermittelte seinen Opfern die Freier und nahm ihnen die Hälfte ihrer Einnahmen ab. Die Polizei hat einen Berner verhaftet, der Männer illegal in die Schweiz schleuste und sie ausnutzte.

» Interview. Nia DaCosta über "Hedda"

Mit "Hedda" verlegt Nia DaCosta Henrik Ibsens klassisches Drama in das England der 1950er Jahre  eine Welt aus Understatement, gesellschaftlicher Etikette und unterdrücktem Begehren. Inmitten dieser kontrollierten Oberflächen explodiert die Titelheldin, gespielt von Tessa Thompson, als komplexe, queere Frau, gefangen zwischen sozialer Erwartung und innerem Aufruhr. DaCosta, bekannt für ihre präzise Psychologie und ihr Gespür für Atmosphäre, erzählt im Interview beim Filmfest Zürich von ihrer Faszination für Ibsens Frauenfiguren, warum sie die Liebesbeziehung umgeschrieben hat und weshalb ihr Film wie ein eskalierendes Wochenende funktioniert.

» Sexueller Brückenbauer

Der Autor und queere Influencer Ole Liebl redet auf TikTok und Instagram rasend schnell und rasend klug über Sex und Gender.

» Queeres Zentrum "Bar jeder Sicht" in Mainz steht vor dem Aus

Die "Bar jeder Sicht" ist seit 20 Jahren eine sichere Anlaufstelle für queere Menschen in Mainz und Umgebung. Jetzt droht ihr die Pleite.

» "Frühstücksfernsehen"-Star: Emotionaler Rückblick auf Coming-out  "Hör nicht auf die"

Der Moderator Philipp Isterewicz spricht in einer aktuellen "Frühstücksfernsehen"-Ausgabe über seine Homosexualität.

29. Oktober 2025

» 50 Jahre "Rocky Horror Picture Show": Ein Schritt nach links und zwei nach rechts

Das legendäre Musical feiert queere Selbstbefreiung. Heute, wo autoritäre Politik Körper normieren will, ist es wieder so bedeutend wie vor 50 Jahren.

» Der Fall Olaf Latzel: Wie zwei Autoren einen homophoben Pastor reinwaschen wollen

Ein Buch über Olaf Latzel, der einst von teuflischer "Homo-Lobby" sprach, behauptet, die Justiz wolle "konservativen Christen" den Mund verbieten.

» Neue Utopien für Science Fiction: "Bei Aliens und Robotern schwingt oft Queerness mit"

Aiki Mira schreibt queere Science Fiction. Wie diese das Gefühl von Krise und Dystopie überwinden kann, erklärt Mira im Interview  und ob die eigenen Romane eher Hauskatzen oder Raubtiere sind.

» Die Kirche hat viel Schuld auf sich geladen

Der Buß- und Bettag am 19. November ist ein guter Anlass, um sich der Schuld der Kirche gegenüber queeren Menschen zu widmen, findet Christian Höller.

» Angriffe auf CSDs in Deutschland: Minderheitenschutz ist kein Luxus

Zahlreiche CSDs sehen sich Angriffen und Gefährdungen ausgesetzt. Das hat System, denn queeres Leben widerlegt rechtsextreme Weltbilder.

» CSD in Lüdenscheid: Geschichte und Gegenwart im Fokus

Ein Vortrag im Rahmen der Ausstellung "Rosa Winkel" in den Museen beleuchtet die Ursprünge des Christopher Street Days.

» Zwischen Schminktipps, Patriarchat und Gott: Wie gefährlich sind christliche Influencer?

In den sozialen Medien verbreiten immer mehr christliche Influencer ein rechtskonservatives Glaubensbild. Ein Experte warnt vor den damit verbundenen Risiken.

» Genderstreit bei der Feuerwehr eskaliert kurios

In einer hessischen Gemeinde eskaliert der Streit über Geschlechterformen. Das Ergebnis überrascht. Jetzt gibt es nur noch "Wehrführerinnen", zumindest auf dem Papier.