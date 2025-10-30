Ausgewählter Artikel:

» (31.10.2025) Tagesspiegel

Letzte Party im Schwuz: Berlins queerer Schutzraum wurde selbst zu schlecht geschützt

Berlins größter queerer Club muss schließen. Das ist bitter, aber auch ein Signal an die LGBTIQ-Community, sich stärker für ihre Räume zu engagieren.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Oktober 2025

» Queersensible Medizin: Wenn Pa­ti­en­t*in­nen erst mal selbst aufklären müssen

Beim Ärz­t*in­nen­be­such erleben queere Menschen regelmäßig Diskriminierung. Die Plattform Queermed soll dabei helfen, die richtige Praxis zu finden.

» Forderung von Fußballerin entzündet Trans-Debatte

Eine Verteidigerin des Angel City FC sorgt mit einem kontroversen Meinungsartikel für Aufruhr in der US-amerikanischen Frauenfußball-Liga NWSL. Elizabeth Eddy fordert Geschlechtertests für alle Spielerinnen  ausgerechnet bei dem Verein, der als Vorreiter für Inklusion gilt.

» Diskussion falsch dargestellt  Missbrauch von Kindern bleibt strafbar

Queere Menschen erfahren unter dem Deckmantel des Kinderschutzes immer wieder Diskriminierungen und Anfeindungen. So wird in einem Facebook-Beitrag behauptet, die Grünen wollten die "sexuelle Identität" mit ins Grundgesetz aufnehmen. Dadurch würde Pädophilie legalisiert. Stimmt das?

» Schauspieler Carl Grübel: "Man kann noch so lustige Lieder singen, es bleibt ein echtes Problem"

Der Schauspieler vom Mainzer Staatstheater wurde Opfer eines homophoben Angriffs. Sein Trauma verarbeitet er in einem szenischen Liederabend  indem er den Angreifer zu seinem fiktiven Angetrauten macht.

» "Que(e)r durch die Innenstadt"  Alle Infos zum Winter-CSD in Ansbach 2025

Ansbach  Ansbach wird bunt: Der Jugendrat und zahlreiche Unterstützer wollen mit einem Winter-CSD auch in der kalten Jahreszeit ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung setzen. Das steckt hinter dem Plan und das ist der Termin.

» Pfarrer*in Tovja Heymann erhält ökumenischen Predigtpreis

Für ihre politische Weihnachts-Predigt erhält Tovja Heymann den ökumenischen Predigtpreis  und spricht offen über Nonbinarität.

» Wollen ihr Leben leben"  Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz in Trier

Seit einem Jahr ist das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Doch ein aufsehenerregender Fall weckt bei Betroffenen Ängste. Worum es geht und wie viele Personen das Gesetz in Trier bislang genutzt haben.

» Maria Aljochina von Pussy Riot meldet sich zu Wort

Das Buch "Political Girl" von Pussy Riot-Sängerin Maria Aljochina beschreibt ihren Widerstand gegen das Putin-Regime, der in ihrer spektakulären Flucht 2022 mündete  und ihren Kampf für ein freies Russland.

» Luxemburg feiert den Rainbow Career Day für LGBT+-Talente

Der Rainbow Career Day an diesem Donnerstag bietet eine Plattform für LGBT+-Talente. Warum solche Veranstaltungen wichtig sind, erklärt Ministerin Yuriko Backes (DP).

» Northeim feiert ersten CSD  auch mit einer Zirkusshow

Die Organisatoren wollen klare Haltung gegen Rechtsextremismus bekunden  mit einer Demo, Konzerten und einer Zirkusshow.

» Keine Trauung für homosexuelle Paare  Entscheidung polarisiert weiterhin

Kirchenstreit um Trauungen homosexueller Paare: Emotionen, Enttäuschungen und die Frage nach dem Gewissensschutz. So reagieren lokale Synodale.

» Erstmals in Wassenberg und im Kreis Heinsberg: Winterpride als Fest der Vielfalt

Der Verein Vielfalt mit Herz im Kreis Heinsberg kündigt ein neues Format an: Am 5. Dezember geht es in Wassenberg mit dem Winterpride um ein Zeichen für Sichtbarkeit, Akzeptanz und Miteinander. Das Motto: Liebe kennt keine Jahreszeit.

» Auf den Spuren queerer Literatur

"Queer sein" hat diverse Facetten, eine eigene Sprache und Geschichte. Für mehr Sichtbarkeit soll das "Queere Literaturfestival München" sorgen

30. Oktober 2025

» Gedenken in Düsseldorf: Erinnerung an den Tod von Sigi Strukmeier

Vor 30 Jahren wurde der Innenarchitekt aus homofeindlichen Motiven brutal ermordet. Am 2. November wird in der Nähe des Tatortes ein Baum gepflanzt und eine Gedenkplatte verlegt.

» Organe sind nichtbinär

Bei Mäusen wie auch bei Menschen sind fast alle Körperteile nicht geschlechtsspezifisch. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Biologie stellt binäre Körpermodelle infrage.

» Selbstbestimmungesetz: Egoismus und Beliebigkeit 💩

Die Ampel hat mit dem Selbstbestimmungsgesetz Hürden abgebaut. Grundrechte werden eher gefährdet als gestärkt. Das ist kein Einzelfall und wirkt fort.

» Tovja Heymann erhält Preis für die beste Predigt

Tovja Heymann ist nonbinär und Pfarrer:in in der evangelischen Kirchengemeinde Gronau. Sie wird mit dem ökumenischen Predigtpreis für die beste Predigt ausgezeichnet. In ihr geht es um die Geburt Jesu, um Selbstbestimmung und um Heilsbringer.

» Gefährdet das Selbstbestimmungsgesetz die Sicherheit im Vollzug?

Ein Artikel vom 24. Oktober auf welt.de lässt aufhorchen: "Sorge um Sicherheit im Strafvollzug  Länder fordern Prüfung von Geschlechtswechseln". Hintergrund ist eine gemeinsame Warnung der Justizministerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor "Risiken für Gefangene, wenn biologische Männer aus missbräuchlichen Motiven ihr Geschlecht ändern". Die CDU-Ministerinnen fordern deshalb eine Überarbeitung des 2024 neu eingeführten Selbstbestimmungsgesetzes (SBGG).

» "LGBTQ psychisch krank": Berner geht nach Hasspost in den Knast  Rechte feiern ihn dafür

B. wurde wegen eines diskriminierenden Facebook-Posts verurteilt. Statt die Busse zu bezahlen, geht er ins Gefängnis. In der Anti-Woke-Bubble wird er dafür gefeirt, selbst Elon Musk kommentiert  doch die Fakten sehen anders aus.