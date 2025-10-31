Ausgewählter Artikel:

"Aids diente als Vorwand für Hass"  40 Jahre Kampf gegen Stigma und Angst

600 Tote, unzählige Schicksale: Die Aids-Hilfe Stuttgart, vor 40 Jahren gegründet, schreibt Stadtgeschichte  mit Herz, Haltung und Solidarität. Ein Rückblick zum Jubiläum.

01. November 2025

» Freispruch für transfeindlichen Kommentar

Ein transfeindlicher Facebook-Kommentar bleibt straffrei, weil der Angeklagte mit der lateinischen Bedeutung des Wortes "pervers" durchkommt. Und der Richter findet, dass man heutzutage fast nichts mehr straffrei posten kann.

» Expertin erzählt: "Mein Sohn war zwei, als meine Tante fragte, ob er schwul sei"

Junge blau, Mädchen rosa? Jungs sind wild, Mädchen brav? Expertin erklärt: Was die Klischees über uns Erwachsene verrät, warum der Mythos "Jungs sind wilder wegen Testosteron" zu kurz greift und wie wir es besser machen.

» Olivia Jones stellt Jörg Dahlmann zur Rede: "Hast du etwas gegen Schwule?"

Ein umstrittener Satz kostete ihn seine Karriere bei Sky, dann fiel er im Dschungelcamp mit kontroversen Aussagen auf. Nun sollte Kommentatoren-Legende Jörg Dahlmann beim "Großen Promi-Büßen" zur Rechenschaft gezogen werden.

» Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz: "Endlich wird man gesehen!"

Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz ist es seit einem Jahr einfacher, den eigenen Namen und Geschlechtseintrag offiziell zu ändern. Beispiele aus Hessen zeigen, dass es noch Hindernisse gibt.

» "Hessen gegen Hetze" soll schließen

FDP und AfD fordern wegen einer fragwürdigen Ermittlung die Einstellung des hessischen Meldeportals

» "Alle haben uns belächelt": Wie Olivia Jones ihr Imperium aufbaute

Erst die Touren, dann die Läden: Olivia Jones hat sich den Hamburger Kiez erarbeitet. Im Gespräch mit t-online berichtet sie, wie es dazu kam.

» Sprint in High Heels

Washingtons LGBTIQ -Community feiert das High Heel Race. Jedes Jahr vor Halloween messen sich Teilnehmer auf hohen Hacken und als Drag oder in Kostüm.

» Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: Wen sie zur Ordnung ruft

Sie will zum CSD keine Regenbogenflagge hissen und vergleicht die taz mit Nius  aber warnt vor Polarisierung. Ist das Widerspruch oder Strategie?

31. Oktober 2025

» Letzte Party im Schwuz: Berlins queerer Schutzraum wurde selbst zu schlecht geschützt

Berlins größter queerer Club muss schließen. Das ist bitter, aber auch ein Signal an die LGBTIQ-Community, sich stärker für ihre Räume zu engagieren.

» Queersensible Medizin: Wenn Pa­ti­en­t*in­nen erst mal selbst aufklären müssen

Beim Ärz­t*in­nen­be­such erleben queere Menschen regelmäßig Diskriminierung. Die Plattform Queermed soll dabei helfen, die richtige Praxis zu finden.

» Forderung von Fußballerin entzündet Trans-Debatte

Eine Verteidigerin des Angel City FC sorgt mit einem kontroversen Meinungsartikel für Aufruhr in der US-amerikanischen Frauenfußball-Liga NWSL. Elizabeth Eddy fordert Geschlechtertests für alle Spielerinnen  ausgerechnet bei dem Verein, der als Vorreiter für Inklusion gilt.

» Diskussion falsch dargestellt  Missbrauch von Kindern bleibt strafbar

Queere Menschen erfahren unter dem Deckmantel des Kinderschutzes immer wieder Diskriminierungen und Anfeindungen. So wird in einem Facebook-Beitrag behauptet, die Grünen wollten die "sexuelle Identität" mit ins Grundgesetz aufnehmen. Dadurch würde Pädophilie legalisiert. Stimmt das?

» Schauspieler Carl Grübel: "Man kann noch so lustige Lieder singen, es bleibt ein echtes Problem"

Der Schauspieler vom Mainzer Staatstheater wurde Opfer eines homophoben Angriffs. Sein Trauma verarbeitet er in einem szenischen Liederabend  indem er den Angreifer zu seinem fiktiven Angetrauten macht.

» "Que(e)r durch die Innenstadt"  Alle Infos zum Winter-CSD in Ansbach 2025

Ansbach  Ansbach wird bunt: Der Jugendrat und zahlreiche Unterstützer wollen mit einem Winter-CSD auch in der kalten Jahreszeit ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung setzen. Das steckt hinter dem Plan und das ist der Termin.

» Pfarrer*in Tovja Heymann erhält ökumenischen Predigtpreis

Für ihre politische Weihnachts-Predigt erhält Tovja Heymann den ökumenischen Predigtpreis  und spricht offen über Nonbinarität.

» Wollen ihr Leben leben"  Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz in Trier

Seit einem Jahr ist das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Doch ein aufsehenerregender Fall weckt bei Betroffenen Ängste. Worum es geht und wie viele Personen das Gesetz in Trier bislang genutzt haben.

» Maria Aljochina von Pussy Riot meldet sich zu Wort

Das Buch "Political Girl" von Pussy Riot-Sängerin Maria Aljochina beschreibt ihren Widerstand gegen das Putin-Regime, der in ihrer spektakulären Flucht 2022 mündete  und ihren Kampf für ein freies Russland.

» Luxemburg feiert den Rainbow Career Day für LGBT+-Talente

Der Rainbow Career Day an diesem Donnerstag bietet eine Plattform für LGBT+-Talente. Warum solche Veranstaltungen wichtig sind, erklärt Ministerin Yuriko Backes (DP).

» Northeim feiert ersten CSD  auch mit einer Zirkusshow

Die Organisatoren wollen klare Haltung gegen Rechtsextremismus bekunden  mit einer Demo, Konzerten und einer Zirkusshow.