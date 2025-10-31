Ausgewählter Artikel:

» (02.11.2025) BR24

Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz  Wie es Leben verändern kann

Seit einem Jahr gilt das Selbstbestimmungsgesetz. Menschen können auf dem Standesamt ihre Vornamen von einem weiblichen zu einem männlichen Vornamen ändern und andersherum. Warum das für Menschen eine Erleichterung ist und welche Ängste bestehen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. November 2025

» Proteste bei Pride Parade gegen Argentiniens Präsidenten Milei

In Argentinien haben zehntausende Menschen an der diesjährigen Pride-Parade teilgenommen.

» Bunte Premiere: Northeim feiert seinen ersten CSD

Mit Regenbogenfahnen, selbstgemalten Plakaten und bunten Regenschirmen zog am Samstag zum ersten mal eine Art Christopher-Street-Day durch Northeim. Rund 200 Menschen setzten dabei ein Zeichen für Toleranz, Gleichberechtigung und Vielfalt.

» Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz  Wie es Leben verändern kann

Seit einem Jahr gilt das Selbstbestimmungsgesetz. Menschen können auf dem Standesamt ihre Vornamen von einem weiblichen zu einem männlichen Vornamen ändern und andersherum. Warum das für Menschen eine Erleichterung ist und welche Ängste bestehen.

» Mit Victor Schefé vom Bahnhof Zoo bis nach Berlin Schöneberg

Der international erfolgreiche Schauspieler Victor Schefé erzählt in seinem ersten Roman seine eigene Lebensgeschichte. Sein Buch ist eine Reise in ein untergegangenes Land, ein queerer Coming-Of-Age-Roman, ein Stück deutsch-deutsche Geschichte, die Story einer schmerzhaften Mutter-Sohn- Beziehung, und die rotzige, energiegeladene Erzählung eines Popmusikfans und schwulen Aktivisten.

» Was ist eigentlich eine gemischt orientierte Beziehung?

Jacob ist schwul, aber verheiratet mit Samantha. Und zwar nicht nur pro forma, sondern aus Liebe. Und ja, sie haben auch Sex. Und leben nach eigenen Aussagen monogam. Sexologin Melina Dobroka über sogenannte gemischtorientierte Beziehungen.

» Debüt-Single von DJane Nightingale bringt queere Partyszene in Regensburg zum Tanzen

Sie ist das Gesicht der queeren Partyszene in Regensburg  und jetzt geht Dani Schindler alias DJane Nightingale den nächsten Schritt: Mit ihrem ersten eigenen Song "Into Your Arms" verbindet sie elektronische Beats mit einer persönlichen Geschichte über Abschied und Neuanfang. Im Video-Porträt spricht sie über ihre Liebe zur Musik, Queerness und darüber wie es ist, als Frau in einer männerdominierten Branche durchzustarten.

01. November 2025

» Schwule Bewegung in Ost und West: HIV, Repression und der Kampf um Sichtbarkeit

Wie lebte es sich als schwuler Mann in der Nachkriegszeit? Rainer Herrn und Detlef Mücke über schwule Geschichte im Schatten der Mauer.

» Freispruch für transfeindlichen Kommentar

Ein transfeindlicher Facebook-Kommentar bleibt straffrei, weil der Angeklagte mit der lateinischen Bedeutung des Wortes "pervers" durchkommt. Und der Richter findet, dass man heutzutage fast nichts mehr straffrei posten kann.

» Expertin erzählt: "Mein Sohn war zwei, als meine Tante fragte, ob er schwul sei"

Junge blau, Mädchen rosa? Jungs sind wild, Mädchen brav? Expertin erklärt: Was die Klischees über uns Erwachsene verrät, warum der Mythos "Jungs sind wilder wegen Testosteron" zu kurz greift und wie wir es besser machen.

» Olivia Jones stellt Jörg Dahlmann zur Rede: "Hast du etwas gegen Schwule?"

Ein umstrittener Satz kostete ihn seine Karriere bei Sky, dann fiel er im Dschungelcamp mit kontroversen Aussagen auf. Nun sollte Kommentatoren-Legende Jörg Dahlmann beim "Großen Promi-Büßen" zur Rechenschaft gezogen werden.

» Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz: "Endlich wird man gesehen!"

Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz ist es seit einem Jahr einfacher, den eigenen Namen und Geschlechtseintrag offiziell zu ändern. Beispiele aus Hessen zeigen, dass es noch Hindernisse gibt.

» "Hessen gegen Hetze" soll schließen

FDP und AfD fordern wegen einer fragwürdigen Ermittlung die Einstellung des hessischen Meldeportals

» "Alle haben uns belächelt": Wie Olivia Jones ihr Imperium aufbaute

Erst die Touren, dann die Läden: Olivia Jones hat sich den Hamburger Kiez erarbeitet. Im Gespräch mit t-online berichtet sie, wie es dazu kam.

» "Aids diente als Vorwand für Hass"  40 Jahre Kampf gegen Stigma und Angst

600 Tote, unzählige Schicksale: Die Aids-Hilfe Stuttgart, vor 40 Jahren gegründet, schreibt Stadtgeschichte  mit Herz, Haltung und Solidarität. Ein Rückblick zum Jubiläum.

» Sprint in High Heels

Washingtons LGBTIQ -Community feiert das High Heel Race. Jedes Jahr vor Halloween messen sich Teilnehmer auf hohen Hacken und als Drag oder in Kostüm.

» Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: Wen sie zur Ordnung ruft

Sie will zum CSD keine Regenbogenflagge hissen und vergleicht die taz mit Nius  aber warnt vor Polarisierung. Ist das Widerspruch oder Strategie?

31. Oktober 2025

» Letzte Party im Schwuz: Berlins queerer Schutzraum wurde selbst zu schlecht geschützt

Berlins größter queerer Club muss schließen. Das ist bitter, aber auch ein Signal an die LGBTIQ-Community, sich stärker für ihre Räume zu engagieren.

» Queersensible Medizin: Wenn Pa­ti­en­t*in­nen erst mal selbst aufklären müssen

Beim Ärz­t*in­nen­be­such erleben queere Menschen regelmäßig Diskriminierung. Die Plattform Queermed soll dabei helfen, die richtige Praxis zu finden.

» Forderung von Fußballerin entzündet Trans-Debatte

Eine Verteidigerin des Angel City FC sorgt mit einem kontroversen Meinungsartikel für Aufruhr in der US-amerikanischen Frauenfußball-Liga NWSL. Elizabeth Eddy fordert Geschlechtertests für alle Spielerinnen  ausgerechnet bei dem Verein, der als Vorreiter für Inklusion gilt.

» Diskussion falsch dargestellt  Missbrauch von Kindern bleibt strafbar

Queere Menschen erfahren unter dem Deckmantel des Kinderschutzes immer wieder Diskriminierungen und Anfeindungen. So wird in einem Facebook-Beitrag behauptet, die Grünen wollten die "sexuelle Identität" mit ins Grundgesetz aufnehmen. Dadurch würde Pädophilie legalisiert. Stimmt das?