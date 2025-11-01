Ausgewählter Artikel:

03. November 2025

» "The Witcher"-Star Freya Allan verteidigt queere Beziehung in Staffel 4

In der vierten Staffel der Fantasy-Erfolgsserie sorgt nicht nur der neue Hauptdarsteller für viel Gesprächsstoff. Auch die für viele Fans "umstrittene", romantische Verbindung zweier anderer Figuren gerät erneut in den Mittelpunkt.

» Dem Hass zum Trotz: Die Pride Saison 2025

Draußen wird es kalt und grau  die Zeit der Regenbogen-Events geht zu Ende. 2024 wurde die Pride Saison von Störungen rechtsextremer Jugendgruppen überschattet. Wie verliefen die CSDs in diesem Jahr? Eine Bilanz.

» Harald Glööckler lässt tief blicken  "Bis heute verfolgt mich das"

Harald Glööckler spricht im Sat.1-"Frühstücksfernsehen" über seine Kindheit. Die Reaktionen folgen prompt.

» Hetero-Trend Alert: Der Mann außerhalb des Bildmittelpunkts

Auf Social Media zeigen heterosexuelle Frauen immer seltener ihre Partner. Liegt das etwa daran, dass es jetzt peinlich ist, einen Boyfriend zu haben?

» Jane Ward: "Die meisten queeren Menschen sind dankbar, nicht hetero zu sein"

Viele Frauen sind enttäuscht von Männern. Die Professorin Jane Ward denkt deshalb, dass bei Heterosexuellen einiges falsch läuft. Sie hat einen Rat, nicht nur für Männer.

02. November 2025

» Bunte Premiere: Northeim feiert seinen ersten CSD

Mit Regenbogenfahnen, selbstgemalten Plakaten und bunten Regenschirmen zog am Samstag zum ersten mal eine Art Christopher-Street-Day durch Northeim. Rund 200 Menschen setzten dabei ein Zeichen für Toleranz, Gleichberechtigung und Vielfalt.

» Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz  Wie es Leben verändern kann

Seit einem Jahr gilt das Selbstbestimmungsgesetz. Menschen können auf dem Standesamt ihre Vornamen von einem weiblichen zu einem männlichen Vornamen ändern und andersherum. Warum das für Menschen eine Erleichterung ist und welche Ängste bestehen.

» Mit Victor Schefé vom Bahnhof Zoo bis nach Berlin Schöneberg

Der international erfolgreiche Schauspieler Victor Schefé erzählt in seinem ersten Roman seine eigene Lebensgeschichte. Sein Buch ist eine Reise in ein untergegangenes Land, ein queerer Coming-Of-Age-Roman, ein Stück deutsch-deutsche Geschichte, die Story einer schmerzhaften Mutter-Sohn- Beziehung, und die rotzige, energiegeladene Erzählung eines Popmusikfans und schwulen Aktivisten.

» Was ist eigentlich eine gemischt orientierte Beziehung?

Jacob ist schwul, aber verheiratet mit Samantha. Und zwar nicht nur pro forma, sondern aus Liebe. Und ja, sie haben auch Sex. Und leben nach eigenen Aussagen monogam. Sexologin Melina Dobroka über sogenannte gemischtorientierte Beziehungen.

» Debüt-Single von DJane Nightingale bringt queere Partyszene in Regensburg zum Tanzen

Sie ist das Gesicht der queeren Partyszene in Regensburg  und jetzt geht Dani Schindler alias DJane Nightingale den nächsten Schritt: Mit ihrem ersten eigenen Song "Into Your Arms" verbindet sie elektronische Beats mit einer persönlichen Geschichte über Abschied und Neuanfang. Im Video-Porträt spricht sie über ihre Liebe zur Musik, Queerness und darüber wie es ist, als Frau in einer männerdominierten Branche durchzustarten.

01. November 2025

» Schwule Bewegung in Ost und West: HIV, Repression und der Kampf um Sichtbarkeit

Wie lebte es sich als schwuler Mann in der Nachkriegszeit? Rainer Herrn und Detlef Mücke über schwule Geschichte im Schatten der Mauer.

» Freispruch für transfeindlichen Kommentar

Ein transfeindlicher Facebook-Kommentar bleibt straffrei, weil der Angeklagte mit der lateinischen Bedeutung des Wortes "pervers" durchkommt. Und der Richter findet, dass man heutzutage fast nichts mehr straffrei posten kann.

» Expertin erzählt: "Mein Sohn war zwei, als meine Tante fragte, ob er schwul sei"

Junge blau, Mädchen rosa? Jungs sind wild, Mädchen brav? Expertin erklärt: Was die Klischees über uns Erwachsene verrät, warum der Mythos "Jungs sind wilder wegen Testosteron" zu kurz greift und wie wir es besser machen.

» Olivia Jones stellt Jörg Dahlmann zur Rede: "Hast du etwas gegen Schwule?"

Ein umstrittener Satz kostete ihn seine Karriere bei Sky, dann fiel er im Dschungelcamp mit kontroversen Aussagen auf. Nun sollte Kommentatoren-Legende Jörg Dahlmann beim "Großen Promi-Büßen" zur Rechenschaft gezogen werden.

» Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz: "Endlich wird man gesehen!"

Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz ist es seit einem Jahr einfacher, den eigenen Namen und Geschlechtseintrag offiziell zu ändern. Beispiele aus Hessen zeigen, dass es noch Hindernisse gibt.

» "Hessen gegen Hetze" soll schließen

FDP und AfD fordern wegen einer fragwürdigen Ermittlung die Einstellung des hessischen Meldeportals

» "Alle haben uns belächelt": Wie Olivia Jones ihr Imperium aufbaute

Erst die Touren, dann die Läden: Olivia Jones hat sich den Hamburger Kiez erarbeitet. Im Gespräch mit t-online berichtet sie, wie es dazu kam.

» "Aids diente als Vorwand für Hass"  40 Jahre Kampf gegen Stigma und Angst

600 Tote, unzählige Schicksale: Die Aids-Hilfe Stuttgart, vor 40 Jahren gegründet, schreibt Stadtgeschichte  mit Herz, Haltung und Solidarität. Ein Rückblick zum Jubiläum.

» Sprint in High Heels

Washingtons LGBTIQ -Community feiert das High Heel Race. Jedes Jahr vor Halloween messen sich Teilnehmer auf hohen Hacken und als Drag oder in Kostüm.