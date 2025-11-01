Ausgewählter Artikel:

» (04.11.2025) Metal Hammer

Roddy Bottum (Faith No More) über Sexualität

In den Neunzigern hatte Roddy Bottum stark mit seiner sexuellen Identität zu kämpfen. Nun schreibt er darüber in seiner Autobiografie.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. November 2025

» Roddy Bottum (Faith No More) über Sexualität

In den Neunzigern hatte Roddy Bottum stark mit seiner sexuellen Identität zu kämpfen. Nun schreibt er darüber in seiner Autobiografie.

» Mit "Trans-Ei" gewinnt Tara Meister den dritten Platz bei Wortlaut

Eine Person spendet ihre Eizellen, um sich eine Geschlechtsangleichung zu finanzieren. Das ist die spannende Idee hinter Tara Meisters Text "Trans-Ei", der bei Wortlaut, dem FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb, den dritten Platz gewonnen hat.

» Mara Klein: Sehr viel Rückenwind für synodales Gremium in Deutschland

Das Treffen der Synodalteams in Rom hat Mara Klein "nachhaltig beeindruckt". Das Mitglied im Präsidium des Synodalen Ausschusses spricht im katholisch.de-Interview über die Form der Synodalität in Deutschland und die Antwort von Papst Leo XIV. auf die Frauen-Frage.

» Ist das Selbstbestimmungsgesetz ein Erfolg?

Ein Kommentargespräch mit Mohamed Amjahid

» Ehrenamtliche bei der Berliner AIDS-Hilfe

Ohne Ehrenamt würden viele Projekte in Berlin nicht funktionieren. Denn Menschen, die Arbeiten übernehmen, damit für andere das Leben etwas leichter wird, werden immer wichtiger, wenn finanzielle Unterstützung für soziale Projekte wegfällt. Im Café Ulrichs der Berliner Aids-Hilfe in der Nähe des Nollendorfplatzes halten Ehrenamtliche das Café am Laufen.

» Queerer Club SchwuZ in Berlin-Neukölln: Ein letzter Tanz

Der Queer-Club SchwuZ in Berlin-Neukölln ist insolvent und schließt. Doch bei aller Melancholie: Eine Clubnacht ist keine Trauerfeier.

» Berliner Club SchwuZ: "Geschmacklos, aber mit Herz"

Das SchwuZ in Berlin war der wohl wichtigste Queer-Club Deutschlands  jetzt muss er schließen. Eine allerletzte Party

03. November 2025

» Erinnerungsort in Düsseldorf: Siegfried Strukmeier ist nicht umsonst gestorben

Im Hofgarten wird nun an den Designer erinnert, der vor 30 Jahren dort ermordet wurde, nur weil er schwul war. Die Täter zeigten nach der Festnahme keinerlei Reue.

» "The Witcher"-Star Freya Allan verteidigt queere Beziehung in Staffel 4

In der vierten Staffel der Fantasy-Erfolgsserie sorgt nicht nur der neue Hauptdarsteller für viel Gesprächsstoff. Auch die für viele Fans "umstrittene", romantische Verbindung zweier anderer Figuren gerät erneut in den Mittelpunkt.

» Dem Hass zum Trotz: Die Pride Saison 2025

Draußen wird es kalt und grau  die Zeit der Regenbogen-Events geht zu Ende. 2024 wurde die Pride Saison von Störungen rechtsextremer Jugendgruppen überschattet. Wie verliefen die CSDs in diesem Jahr? Eine Bilanz.

» HIV-Infizierte unbedingt auf Analkarzinome screenen

Warum empfiehlt die Leitlinie HIV-Infizierten ein regelmäßiges Screening auf Analkarzinome und welche Methoden gelten als Standard?

» Harald Glööckler lässt tief blicken  "Bis heute verfolgt mich das"

Harald Glööckler spricht im Sat.1-"Frühstücksfernsehen" über seine Kindheit. Die Reaktionen folgen prompt.

» Hetero-Trend Alert: Der Mann außerhalb des Bildmittelpunkts

Auf Social Media zeigen heterosexuelle Frauen immer seltener ihre Partner. Liegt das etwa daran, dass es jetzt peinlich ist, einen Boyfriend zu haben?

» Jane Ward: "Die meisten queeren Menschen sind dankbar, nicht hetero zu sein"

Viele Frauen sind enttäuscht von Männern. Die Professorin Jane Ward denkt deshalb, dass bei Heterosexuellen einiges falsch läuft. Sie hat einen Rat, nicht nur für Männer.

Bezahltes Probeabo nötig

02. November 2025

» Bunte Premiere: Northeim feiert seinen ersten CSD

Mit Regenbogenfahnen, selbstgemalten Plakaten und bunten Regenschirmen zog am Samstag zum ersten mal eine Art Christopher-Street-Day durch Northeim. Rund 200 Menschen setzten dabei ein Zeichen für Toleranz, Gleichberechtigung und Vielfalt.

» Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz  Wie es Leben verändern kann

Seit einem Jahr gilt das Selbstbestimmungsgesetz. Menschen können auf dem Standesamt ihre Vornamen von einem weiblichen zu einem männlichen Vornamen ändern und andersherum. Warum das für Menschen eine Erleichterung ist und welche Ängste bestehen.

» Mit Victor Schefé vom Bahnhof Zoo bis nach Berlin Schöneberg

Der international erfolgreiche Schauspieler Victor Schefé erzählt in seinem ersten Roman seine eigene Lebensgeschichte. Sein Buch ist eine Reise in ein untergegangenes Land, ein queerer Coming-Of-Age-Roman, ein Stück deutsch-deutsche Geschichte, die Story einer schmerzhaften Mutter-Sohn- Beziehung, und die rotzige, energiegeladene Erzählung eines Popmusikfans und schwulen Aktivisten.

» Was ist eigentlich eine gemischt orientierte Beziehung?

Jacob ist schwul, aber verheiratet mit Samantha. Und zwar nicht nur pro forma, sondern aus Liebe. Und ja, sie haben auch Sex. Und leben nach eigenen Aussagen monogam. Sexologin Melina Dobroka über sogenannte gemischtorientierte Beziehungen.

» Debüt-Single von DJane Nightingale bringt queere Partyszene in Regensburg zum Tanzen

Sie ist das Gesicht der queeren Partyszene in Regensburg  und jetzt geht Dani Schindler alias DJane Nightingale den nächsten Schritt: Mit ihrem ersten eigenen Song "Into Your Arms" verbindet sie elektronische Beats mit einer persönlichen Geschichte über Abschied und Neuanfang. Im Video-Porträt spricht sie über ihre Liebe zur Musik, Queerness und darüber wie es ist, als Frau in einer männerdominierten Branche durchzustarten.

01. November 2025

» Schwule Bewegung in Ost und West: HIV, Repression und der Kampf um Sichtbarkeit

Wie lebte es sich als schwuler Mann in der Nachkriegszeit? Rainer Herrn und Detlef Mücke über schwule Geschichte im Schatten der Mauer.