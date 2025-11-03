Ausgewählter Artikel:

» (05.11.2025) WAZ

Oberhausen eröffnet erstes Regenbogencafé für queere Paare

In diesem Café für queere Menschen ist Platz für Fragen, Gespräche, Unterstützung und Freundschaften  offen, respektvoll und familienfreundlich.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. November 2025

» Lettland tritt aus Frauenschutzabkommen aus

Das Lettische Parlament hat für den Austritt aus der Istanbul-Konvention, zum Schutz von Frauen vor allen Arten der Gewalt gestimmt. Dahinter verbergen sich Transfeindlichkeit und ein Europaweiter Rechtsruck.

» BioWare: Mass-Effect-Darsteller nennen Studio "bahnbrechend" für LGBTQIA+

Schauspieler aus "Mass Effect" loben BioWare für die Inklusivität. Das Studio habe mit seiner Darstellung von LGBTQIA+ Maßstäbe gesetzt.

» Einschränkungen für gleichgeschlechtliche Paare in der Slowakei  Sorge um LGBTIQ+-Rechte in der EU

Zwar sind LGBTIQ+-Gemeinschaften in den vergangenen fünf Jahren in der gesamten EU mehr und mehr akzeptiert worden. Dennoch gibt es Sorgen um die Rechte sexueller Minderheiten in der EU. Die jüngste Entscheidung der Slowakei, die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare einzuschränken, steht im Widerspruch zur Strategie der Europäischen Union, die Möglichkeiten für und die Sicherheit von LGBTIQ+-Menschen zu fördern.

» Out und vorbei  warum überhaupt noch heiraten?

"Zusammenziehen, Hochzeit und dann auch gleich noch ein erstes Kind. Ist das überhaupt noch zeitgemäss?", fragt sich unsere Kolumnistin Verena Brunschweiger.

» Queer, feministisch, widerständig  Maike Schöfer sagt Nein

Ein queer-feministischer Text über Widerständigkeit und Neinsagen.

» Gesundheit im Kreis Viersen: "Alles-drin-Kisten" unter anderem um queere Themen ergänzt

Im Kreis Viersen können Jugendliche sich jetzt mit überarbeiteten "Alles-drin-Kisten" über sexuell übertragbare Krankheiten und geschlechtliche Vielfalt informieren.

» Homosexualität im Alter: Wie eine katholische Akademie das Tabu durchbricht

Wie können Pflegekräfte mit queeren Senioren gut umgehen? Die Akademie Stapelfeld möchte dabei helfen, denn noch immer gibt es Vorbehalte.

» Zoff um Transsexualität: Fitnessstudio wirft Frau raus!

Eine Frau beschwerte sich in Los Angeles über einen vermeintlichen Mann in der Umkleidekabine. Daraufhin wurde ihre Mitgliedschaft beendet.

04. November 2025

» Roddy Bottum (Faith No More) über Sexualität

In den Neunzigern hatte Roddy Bottum stark mit seiner sexuellen Identität zu kämpfen. Nun schreibt er darüber in seiner Autobiografie.

» Mit "Trans-Ei" gewinnt Tara Meister den dritten Platz bei Wortlaut

Eine Person spendet ihre Eizellen, um sich eine Geschlechtsangleichung zu finanzieren. Das ist die spannende Idee hinter Tara Meisters Text "Trans-Ei", der bei Wortlaut, dem FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb, den dritten Platz gewonnen hat.

» Mara Klein: Sehr viel Rückenwind für synodales Gremium in Deutschland

Das Treffen der Synodalteams in Rom hat Mara Klein "nachhaltig beeindruckt". Das Mitglied im Präsidium des Synodalen Ausschusses spricht im katholisch.de-Interview über die Form der Synodalität in Deutschland und die Antwort von Papst Leo XIV. auf die Frauen-Frage.

» Ist das Selbstbestimmungsgesetz ein Erfolg?

Ein Kommentargespräch mit Mohamed Amjahid

» Ehrenamtliche bei der Berliner AIDS-Hilfe

Ohne Ehrenamt würden viele Projekte in Berlin nicht funktionieren. Denn Menschen, die Arbeiten übernehmen, damit für andere das Leben etwas leichter wird, werden immer wichtiger, wenn finanzielle Unterstützung für soziale Projekte wegfällt. Im Café Ulrichs der Berliner Aids-Hilfe in der Nähe des Nollendorfplatzes halten Ehrenamtliche das Café am Laufen.

» Queerer Club SchwuZ in Berlin-Neukölln: Ein letzter Tanz

Der Queer-Club SchwuZ in Berlin-Neukölln ist insolvent und schließt. Doch bei aller Melancholie: Eine Clubnacht ist keine Trauerfeier.

» Berliner Club SchwuZ: "Geschmacklos, aber mit Herz"

Das SchwuZ in Berlin war der wohl wichtigste Queer-Club Deutschlands  jetzt muss er schließen. Eine allerletzte Party

03. November 2025

» Erinnerungsort in Düsseldorf: Siegfried Strukmeier ist nicht umsonst gestorben

Im Hofgarten wird nun an den Designer erinnert, der vor 30 Jahren dort ermordet wurde, nur weil er schwul war. Die Täter zeigten nach der Festnahme keinerlei Reue.

» "The Witcher"-Star Freya Allan verteidigt queere Beziehung in Staffel 4

In der vierten Staffel der Fantasy-Erfolgsserie sorgt nicht nur der neue Hauptdarsteller für viel Gesprächsstoff. Auch die für viele Fans "umstrittene", romantische Verbindung zweier anderer Figuren gerät erneut in den Mittelpunkt.

» Dem Hass zum Trotz: Die Pride Saison 2025

Draußen wird es kalt und grau  die Zeit der Regenbogen-Events geht zu Ende. 2024 wurde die Pride Saison von Störungen rechtsextremer Jugendgruppen überschattet. Wie verliefen die CSDs in diesem Jahr? Eine Bilanz.

» HIV-Infizierte unbedingt auf Analkarzinome screenen

Warum empfiehlt die Leitlinie HIV-Infizierten ein regelmäßiges Screening auf Analkarzinome und welche Methoden gelten als Standard?