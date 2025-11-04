Ausgewählter Artikel:

Mut, zu dir selbst zu stehen: Queere Existenz ist politisch

Für queere Personen ist Mut oft eine Daueraufgabe. Doch wie viel Mut steckt hinter queerer Bildungsarbeit, politischen Veränderungen und alternativen Lebensentwürfen? Wie viel Mut braucht es, zu sich selbst zu stehen  in einer Zeit, in der Queerfeindlichkeit wieder salonfähig wird und für viele offen queere Menschen zum Alltag gehört? Diese Fragen standen auf dem FFF DAY 2025 im Panel "Mut, zu dir selbst zu stehen: Queere Existenz ist politisch" im Mittelpunkt. Was dabei herauskam, erfährst du hier.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. November 2025

» Ist die Welt reif für einen schwulen "Sexiest Man Alive"? Offenbar nicht

Als erster offen homosexueller Mann wurde Jonathan Bailey zum Sexiest Man Alive ernannt. Eine Sache kann selbst er sich wohl nicht erlauben: radikale Offenheit.

» Glamouröses Hobby: Wenn sich ein Dresdner vom Kellner zur Diva verwandelt

Charmant wirbelt Tobias Gehre als Kellner durch das Restaurant "Alberthafen". Doch der Wahl-Dresdner kann auch anders.

» "Queeze": Innsbruck bekommt erstes queeres Jugendzentrum

Ab 5. Dezember öffnet in Innsbruck das erste queere Jugendzentrum Tirols. "Queeze" will jungen Menschen, die sich mit Geschlecht und sexueller Orientierung auseinandersetzen, Raum für Begegnung, Unterstützung und Selbstfindung geben.

» Aus den USA nach Freiburg: Die Flucht einer bisexuellen Wissenschaftlerin vor Trumps Politik

Vor einem Jahr wurde Trump erneut zum Präsidenten der USA gewählt und hat seitdem viel verändert. Angst, Unsicherheit und Hass gehören für Minderheiten inzwischen zum Alltag.

05. November 2025

» Lettland tritt aus Frauenschutzabkommen aus

Das Lettische Parlament hat für den Austritt aus der Istanbul-Konvention, zum Schutz von Frauen vor allen Arten der Gewalt gestimmt. Dahinter verbergen sich Transfeindlichkeit und ein Europaweiter Rechtsruck.

» BioWare: Mass-Effect-Darsteller nennen Studio "bahnbrechend" für LGBTQIA+

Schauspieler aus "Mass Effect" loben BioWare für die Inklusivität. Das Studio habe mit seiner Darstellung von LGBTQIA+ Maßstäbe gesetzt.

» Einschränkungen für gleichgeschlechtliche Paare in der Slowakei  Sorge um LGBTIQ+-Rechte in der EU

Zwar sind LGBTIQ+-Gemeinschaften in den vergangenen fünf Jahren in der gesamten EU mehr und mehr akzeptiert worden. Dennoch gibt es Sorgen um die Rechte sexueller Minderheiten in der EU. Die jüngste Entscheidung der Slowakei, die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare einzuschränken, steht im Widerspruch zur Strategie der Europäischen Union, die Möglichkeiten für und die Sicherheit von LGBTIQ+-Menschen zu fördern.

» Out und vorbei  warum überhaupt noch heiraten?

"Zusammenziehen, Hochzeit und dann auch gleich noch ein erstes Kind. Ist das überhaupt noch zeitgemäss?", fragt sich unsere Kolumnistin Verena Brunschweiger.

» Queer, feministisch, widerständig  Maike Schöfer sagt Nein

Ein queer-feministischer Text über Widerständigkeit und Neinsagen.

» Oberhausen eröffnet erstes Regenbogencafé für queere Paare

In diesem Café für queere Menschen ist Platz für Fragen, Gespräche, Unterstützung und Freundschaften  offen, respektvoll und familienfreundlich.

» Gesundheit im Kreis Viersen: "Alles-drin-Kisten" unter anderem um queere Themen ergänzt

Im Kreis Viersen können Jugendliche sich jetzt mit überarbeiteten "Alles-drin-Kisten" über sexuell übertragbare Krankheiten und geschlechtliche Vielfalt informieren.

» Homosexualität im Alter: Wie eine katholische Akademie das Tabu durchbricht

Wie können Pflegekräfte mit queeren Senioren gut umgehen? Die Akademie Stapelfeld möchte dabei helfen, denn noch immer gibt es Vorbehalte.

» Zoff um Transsexualität: Fitnessstudio wirft Frau raus!

Eine Frau beschwerte sich in Los Angeles über einen vermeintlichen Mann in der Umkleidekabine. Daraufhin wurde ihre Mitgliedschaft beendet.

04. November 2025

» Roddy Bottum (Faith No More) über Sexualität

In den Neunzigern hatte Roddy Bottum stark mit seiner sexuellen Identität zu kämpfen. Nun schreibt er darüber in seiner Autobiografie.

» Mit "Trans-Ei" gewinnt Tara Meister den dritten Platz bei Wortlaut

Eine Person spendet ihre Eizellen, um sich eine Geschlechtsangleichung zu finanzieren. Das ist die spannende Idee hinter Tara Meisters Text "Trans-Ei", der bei Wortlaut, dem FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb, den dritten Platz gewonnen hat.

» Mara Klein: Sehr viel Rückenwind für synodales Gremium in Deutschland

Das Treffen der Synodalteams in Rom hat Mara Klein "nachhaltig beeindruckt". Das Mitglied im Präsidium des Synodalen Ausschusses spricht im katholisch.de-Interview über die Form der Synodalität in Deutschland und die Antwort von Papst Leo XIV. auf die Frauen-Frage.

» Ist das Selbstbestimmungsgesetz ein Erfolg?

Ein Kommentargespräch mit Mohamed Amjahid

» Ehrenamtliche bei der Berliner AIDS-Hilfe

Ohne Ehrenamt würden viele Projekte in Berlin nicht funktionieren. Denn Menschen, die Arbeiten übernehmen, damit für andere das Leben etwas leichter wird, werden immer wichtiger, wenn finanzielle Unterstützung für soziale Projekte wegfällt. Im Café Ulrichs der Berliner Aids-Hilfe in der Nähe des Nollendorfplatzes halten Ehrenamtliche das Café am Laufen.

» Queerer Club SchwuZ in Berlin-Neukölln: Ein letzter Tanz

Der Queer-Club SchwuZ in Berlin-Neukölln ist insolvent und schließt. Doch bei aller Melancholie: Eine Clubnacht ist keine Trauerfeier.