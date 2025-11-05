Ausgewählter Artikel:

» (07.11.2025) Frankfurter Rundschau

Genderverbot in Hessen spaltet Frankfurter Stadtparlament

Die Debatte um die Verwendung von Sonderzeichen beim Gendern sorgt für Kritik an der Landesregierung und stellt die Sichtbarkeit von Vielfalt in Frage.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. November 2025

» Schlagseite bei trans und Trump: Schwere Vorwürfe gegen BBC 💩

Ein geleakter Bericht eines BBC-Beraters schüttelt den öffentlichen Sender durch: Er wirft der Institution vor, bei gewissen Themen Selbstzensur zu betreiben. Dies zeige sich exemplarisch an der Berichterstattung über trans Menschen, Trump oder Gaza.

» Stuttgart zeigt die rote Schleife: Aus Schmerz wird Stärke

Über Jahrzehnte kämpfte die Aids-Hilfe gegen Vorurteile und Ausgrenzung. Bei der Feier zum 40. Geburtstag wird mitten in der Stadt klar: Solidarität ist stärker als Angst und Stigma.

» Lady Gaga haucht nur einen Satz  und schlägt 17.000 in den Bann

Die Pop-Ikone lud zum "Mayhem Ball" in die Uber Arena. Wer ein Ticket ergattern konnte, bekommt eine extravagante Show  die sich selbst im Weg steht.

» Queer im Visier

Die extreme Rechte agitiert weiterhin gegen CSDs. Der Bautzen-Moment fiel aus. Ein erstes Resümee über die Lage im Osten

» Queerfeindlichkeit im Main-Taunus-Kreis setzt Verein Colorful unter Druck

Beim CSD in Hofheim demonstrierten Hunderte für Vielfalt, doch fehlende politische Unterstützung erschwert die Queer-Beratung im Kreis.

» Darf Gott queer gedacht werden?

Ein offener Brief an eine Kritikerin: Ein evangelischer Pfarrer erklärt, warum Respekt, Vielfalt und Gottes Liebe zusammengehören  und was "rein verkündigen" wirklich bedeutet.

06. November 2025

» Stimmt es, dass das Selbstbestimmungsgesetz zum Missbrauch einlädt?

Seit einem Jahr gilt das Selbstbestimmungsgesetz, doch die Union will es wieder ändern. Es enthalte keine klaren Regeln für den Wechsel des Geschlechtseintrags. Wirklich?

» Ist die Welt reif für einen schwulen "Sexiest Man Alive"? Offenbar nicht

Als erster offen homosexueller Mann wurde Jonathan Bailey zum Sexiest Man Alive ernannt. Eine Sache kann selbst er sich wohl nicht erlauben: radikale Offenheit.

» Glamouröses Hobby: Wenn sich ein Dresdner vom Kellner zur Diva verwandelt

Charmant wirbelt Tobias Gehre als Kellner durch das Restaurant "Alberthafen". Doch der Wahl-Dresdner kann auch anders.

» "Queeze": Innsbruck bekommt erstes queeres Jugendzentrum

Ab 5. Dezember öffnet in Innsbruck das erste queere Jugendzentrum Tirols. "Queeze" will jungen Menschen, die sich mit Geschlecht und sexueller Orientierung auseinandersetzen, Raum für Begegnung, Unterstützung und Selbstfindung geben.

» Aus den USA nach Freiburg: Die Flucht einer bisexuellen Wissenschaftlerin vor Trumps Politik

Vor einem Jahr wurde Trump erneut zum Präsidenten der USA gewählt und hat seitdem viel verändert. Angst, Unsicherheit und Hass gehören für Minderheiten inzwischen zum Alltag.

» Mut, zu dir selbst zu stehen: Queere Existenz ist politisch

Für queere Personen ist Mut oft eine Daueraufgabe. Doch wie viel Mut steckt hinter queerer Bildungsarbeit, politischen Veränderungen und alternativen Lebensentwürfen? Wie viel Mut braucht es, zu sich selbst zu stehen  in einer Zeit, in der Queerfeindlichkeit wieder salonfähig wird und für viele offen queere Menschen zum Alltag gehört? Diese Fragen standen auf dem FFF DAY 2025 im Panel "Mut, zu dir selbst zu stehen: Queere Existenz ist politisch" im Mittelpunkt. Was dabei herauskam, erfährst du hier.

05. November 2025

» Lettland tritt aus Frauenschutzabkommen aus

Das Lettische Parlament hat für den Austritt aus der Istanbul-Konvention, zum Schutz von Frauen vor allen Arten der Gewalt gestimmt. Dahinter verbergen sich Transfeindlichkeit und ein Europaweiter Rechtsruck.

» BioWare: Mass-Effect-Darsteller nennen Studio "bahnbrechend" für LGBTQIA+

Schauspieler aus "Mass Effect" loben BioWare für die Inklusivität. Das Studio habe mit seiner Darstellung von LGBTQIA+ Maßstäbe gesetzt.

» Einschränkungen für gleichgeschlechtliche Paare in der Slowakei  Sorge um LGBTIQ+-Rechte in der EU

Zwar sind LGBTIQ+-Gemeinschaften in den vergangenen fünf Jahren in der gesamten EU mehr und mehr akzeptiert worden. Dennoch gibt es Sorgen um die Rechte sexueller Minderheiten in der EU. Die jüngste Entscheidung der Slowakei, die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare einzuschränken, steht im Widerspruch zur Strategie der Europäischen Union, die Möglichkeiten für und die Sicherheit von LGBTIQ+-Menschen zu fördern.

» Out und vorbei  warum überhaupt noch heiraten?

"Zusammenziehen, Hochzeit und dann auch gleich noch ein erstes Kind. Ist das überhaupt noch zeitgemäss?", fragt sich unsere Kolumnistin Verena Brunschweiger.

» Queer, feministisch, widerständig  Maike Schöfer sagt Nein

Ein queer-feministischer Text über Widerständigkeit und Neinsagen.

» Oberhausen eröffnet erstes Regenbogencafé für queere Paare

In diesem Café für queere Menschen ist Platz für Fragen, Gespräche, Unterstützung und Freundschaften  offen, respektvoll und familienfreundlich.

» Gesundheit im Kreis Viersen: "Alles-drin-Kisten" unter anderem um queere Themen ergänzt

Im Kreis Viersen können Jugendliche sich jetzt mit überarbeiteten "Alles-drin-Kisten" über sexuell übertragbare Krankheiten und geschlechtliche Vielfalt informieren.