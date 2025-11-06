Ausgewählter Artikel:

Kollektiv weist Homophobie-Vorwurf nach Bettel-Karikatur zurück

Eine Karikatur von Xavier Bettel sorgt für hitzige Debatten über Aktivismus und Meinungsfreiheit.

08. November 2025

» Warum werden CSDs zunehmend von Rechtsextremen attackiert?

In Deutschland fanden in diesem Jahr so viele CSDs statt wie noch nie. Die extreme Rechte mobilisiert immer stärker dagegen.

» "Haben nicht begleitet": LGBTIQ-Beratung widerspricht Walter alias Waltraud P.

Walter alias Waltraud P. hatte das Geschlecht für Vorteile ändern lassen. Die Beratungsstelle Courage kritisiert, dass seine Behauptungen ungeprüft veröffentlicht wurden

» Mann wurde der Penis abgetrennt: Kärntner drohen bis zu 15 Jahre Haft

Ein Mann muss am Mittwoch vor Gericht, weil er dabei war, als einem anderen Mann in Deutschland der Penis abgetrennt wurde.

» "The First Lady" in Würzburg  LGBTQ-Aktivistin Efrat Tilma kämpft für Sichtbarkeit und Respekt

In einer Zeit, in der weltweit die Rechte queerer Menschen wieder eingeschränkt werden, bekommt Efrat Tilmas Geschichte besondere Bedeutung. Als trans Frau wurde sie in Israel verfolgt und verstoßen  heute kämpft sie dort für Akzeptanz und gleiche Rechte. In Würzburg stellte sie gemeinsam mit den Regisseuren ihren Film "The First Lady" vor  - ein Abend, der berührt und daran erinnert, dass der Kampf um Akzeptanz und gleiche Rechte noch lange nicht vorbei ist.

» Kurzfilm mit Message: Schüler der Oberschule Wathlingen setzen Zeichen gegen Homophobie

Die Schülerinnen und Schüler der Oberschule Wathlingen haben sich mit ihrer Konzeptidee für einen Kurzfilmwettbewerb qualifiziert. Ziel ist es, bis Mitte Februar einen ausdrucksstarken Fünfminüter zu drehen. Welches Thema der Film behandelt und wo er zu sehen sein wird.

» Rosa Winkel in Lüdenscheid: Drei bewegende Lebensgeschichten

Die Ausstellung zeigt Schicksale von Homosexuellen im Dritten Reich. Rudolf Brazda und Liddy Bacroff stehen im Fokus. Die Ausstellung endet Sonntag.

» Queere Menschen in NS-Zeit: Friedrich Enchelmayer aus Stuttgart landete im KZ

Auch Homosexuelle lebten während der NS-Zeit gefährlich. Eine Ausstellung in Ludwigsburg zeigt auch Schicksale von Menschen aus der Region Stuttgart.

» "Ich bin mehr als nur eine queere Künstlerin. Ich bin Künstlerin"  Lara Hulo spielt in Jena

Lara Hulo kommt nach Jena und fragt sich im Interview, warum heterosexuelle Künstlerinnen nicht nach ihrer Sexualität gefragt werden.

» Regenbogentreppe in Aachener Gesamtschule: Aufregung um Zeichen für sexuelle Vielfalt

Die Treppe am Haupteingang der Gesamtschule Aachen-Brand ist seit kurzem bunt. Einige gehen seitdem lieber Umwege.

07. November 2025

» Rivalisierende Teams sagten, sie sei keine Frau. Jetzt wurde Nayara Ferreira gesperrt

Obwohl sie wohl keine Beweise hatten, behaupteten albanische Klubs, dass bei einem Team der Frauenliga möglicherweise ein Mann mitspielt. Nun reagiert der Verband, allerdings nicht zum Schutz der betroffenen Brasilianerin.

» Queerer Club in Berlin macht dicht: Ein letzter Tanz

Am 1. November feierte der legendäre queere Berliner Club SchwuZ seine letzte Party. Nach 48 Jahren meldete der Club Insolvenz an.

» Schlagseite bei trans und Trump: Schwere Vorwürfe gegen BBC 💩

Ein geleakter Bericht eines BBC-Beraters schüttelt den öffentlichen Sender durch: Er wirft der Institution vor, bei gewissen Themen Selbstzensur zu betreiben. Dies zeige sich exemplarisch an der Berichterstattung über trans Menschen, Trump oder Gaza.

» Stuttgart zeigt die rote Schleife: Aus Schmerz wird Stärke

Über Jahrzehnte kämpfte die Aids-Hilfe gegen Vorurteile und Ausgrenzung. Bei der Feier zum 40. Geburtstag wird mitten in der Stadt klar: Solidarität ist stärker als Angst und Stigma.

» Genderverbot in Hessen spaltet Frankfurter Stadtparlament

Die Debatte um die Verwendung von Sonderzeichen beim Gendern sorgt für Kritik an der Landesregierung und stellt die Sichtbarkeit von Vielfalt in Frage.

» Lady Gaga haucht nur einen Satz  und schlägt 17.000 in den Bann

Die Pop-Ikone lud zum "Mayhem Ball" in die Uber Arena. Wer ein Ticket ergattern konnte, bekommt eine extravagante Show  die sich selbst im Weg steht.

» Queer im Visier

Die extreme Rechte agitiert weiterhin gegen CSDs. Der Bautzen-Moment fiel aus. Ein erstes Resümee über die Lage im Osten

» Queerfeindlichkeit im Main-Taunus-Kreis setzt Verein Colorful unter Druck

Beim CSD in Hofheim demonstrierten Hunderte für Vielfalt, doch fehlende politische Unterstützung erschwert die Queer-Beratung im Kreis.

» Darf Gott queer gedacht werden?

Ein offener Brief an eine Kritikerin: Ein evangelischer Pfarrer erklärt, warum Respekt, Vielfalt und Gottes Liebe zusammengehören  und was "rein verkündigen" wirklich bedeutet.

06. November 2025

» Stimmt es, dass das Selbstbestimmungsgesetz zum Missbrauch einlädt?

Seit einem Jahr gilt das Selbstbestimmungsgesetz, doch die Union will es wieder ändern. Es enthalte keine klaren Regeln für den Wechsel des Geschlechtseintrags. Wirklich?