Ryan Murphy: Bei ihm steht halb Hollywood Schlange

Serienschöpfer Ryan Murphy gilt als Vorreiter von Inklusion, muss sich aber auch mit Vorwürfen von Gewalt-Ästhetisierung und Ausbeutung auseinandersetzen.

10. November 2025

» Grindiger gehts nimmer  blauschwarze Kampagne um Waltraud alias Walter P.

Der Ex-Rotlichtboss zielte durch seinen Geschlechtswechsel auf Vorteile ab, FPÖ und Wiener ÖVP ergehen sich im Bashing einer NGO: ein politischer Tiefpunkt

» Auch nach 10 Jahren anerkannter Partnerschaften in Japan keine Aussicht auf LGBT-Ehen

Am 5. November waren es 10 Jahre, seitdem die Tokyoter Stadtteile Shibuya und Setagaya gleichgeschlechtliche Partnerschaften zum ersten Mal anerkannt haben, doch trotzdem bleiben rechtliche Fortschritte wie die Anerkennung von LGBT-Ehen weit entfernt.

» Ein bisschen Hollywood in Ulm: Gedenkstein für "Aquarium"-Club eingeweiht

In der Kohlgasse erinnert jetzt ein Gedenkstein an den Club "Aquarium  jahrzehntelang ein wichtiger Treffpunkt der queeren Szene und bis heute Symbol für Freiheit und Sichtbarkeit.

» Schule als Schutzraum: Leitlinien zum Umgang mit sexueller Vielfalt

Das traditionelle katholische Menschen- und Familienbild tut sich schwer mit sexueller Vielfalt und neuen anthropologischen Erkenntnissen. Dennoch müssen auch Schulen und Religionslehrkräfte damit umgehen. Leitlinien der Bischöfe sollen dabei helfen.

09. November 2025

» Diskriminiert, verfolgt, verurteilt: Das Leben eines Trierer Zwillingspaars unter dem Nazi-Terror

Sie waren Juden, Zwillinge und homosexuell  und damit ein "gefundenes Fressen" für die Nazis. Die Trierer Ernst und Leo Salomon erlitten im NS-Regime unvorstellbares Leid.

» Hass im Netz  Rechte Angriffe auf Transmenschen nehmen zu

Queere und Transmenschen werden online von rechts attackiert. Aktuell diskutierte Anpassungen am Selbstbestimmungsgesetz könnten das noch verstärken.

» "Heimweh"-Auswanderer haben die Nase voll von Berlin

In der SRF-Serie "Heimweh" träumte das Paar von einem Neuanfang in der Schweiz. Die beiden haben genug von der steigenden Kriminalität in Berlin. Doch bis heute ist noch kein neues Zuhause in Sicht.

08. November 2025

» Zu laut, zu schrill, zu dreist: Wie sich die LGBT-Community selbst schadet 💩

Queere Menschen kämpfen um Sichtbarkeit und stoßen dabei auf wachsende Ablehnung. Doch muss man stören, um gehört zu werden  oder gibt es eine Alternative?

» Warum werden CSDs zunehmend von Rechtsextremen attackiert?

In Deutschland fanden in diesem Jahr so viele CSDs statt wie noch nie. Die extreme Rechte mobilisiert immer stärker dagegen.

» Kollektiv weist Homophobie-Vorwurf nach Bettel-Karikatur zurück

Eine Karikatur von Xavier Bettel sorgt für hitzige Debatten über Aktivismus und Meinungsfreiheit.

» "Haben nicht begleitet": LGBTIQ-Beratung widerspricht Walter alias Waltraud P.

Walter alias Waltraud P. hatte das Geschlecht für Vorteile ändern lassen. Die Beratungsstelle Courage kritisiert, dass seine Behauptungen ungeprüft veröffentlicht wurden

» Mann wurde der Penis abgetrennt: Kärntner drohen bis zu 15 Jahre Haft

Ein Mann muss am Mittwoch vor Gericht, weil er dabei war, als einem anderen Mann in Deutschland der Penis abgetrennt wurde.

» "The First Lady" in Würzburg  LGBTQ-Aktivistin Efrat Tilma kämpft für Sichtbarkeit und Respekt

In einer Zeit, in der weltweit die Rechte queerer Menschen wieder eingeschränkt werden, bekommt Efrat Tilmas Geschichte besondere Bedeutung. Als trans Frau wurde sie in Israel verfolgt und verstoßen  heute kämpft sie dort für Akzeptanz und gleiche Rechte. In Würzburg stellte sie gemeinsam mit den Regisseuren ihren Film "The First Lady" vor  - ein Abend, der berührt und daran erinnert, dass der Kampf um Akzeptanz und gleiche Rechte noch lange nicht vorbei ist.

» Kurzfilm mit Message: Schüler der Oberschule Wathlingen setzen Zeichen gegen Homophobie

Die Schülerinnen und Schüler der Oberschule Wathlingen haben sich mit ihrer Konzeptidee für einen Kurzfilmwettbewerb qualifiziert. Ziel ist es, bis Mitte Februar einen ausdrucksstarken Fünfminüter zu drehen. Welches Thema der Film behandelt und wo er zu sehen sein wird.

» Rosa Winkel in Lüdenscheid: Drei bewegende Lebensgeschichten

Die Ausstellung zeigt Schicksale von Homosexuellen im Dritten Reich. Rudolf Brazda und Liddy Bacroff stehen im Fokus. Die Ausstellung endet Sonntag.

» Queere Menschen in NS-Zeit: Friedrich Enchelmayer aus Stuttgart landete im KZ

Auch Homosexuelle lebten während der NS-Zeit gefährlich. Eine Ausstellung in Ludwigsburg zeigt auch Schicksale von Menschen aus der Region Stuttgart.

» "Ich bin mehr als nur eine queere Künstlerin. Ich bin Künstlerin"  Lara Hulo spielt in Jena

Lara Hulo kommt nach Jena und fragt sich im Interview, warum heterosexuelle Künstlerinnen nicht nach ihrer Sexualität gefragt werden.

» Regenbogentreppe in Aachener Gesamtschule: Aufregung um Zeichen für sexuelle Vielfalt

Die Treppe am Haupteingang der Gesamtschule Aachen-Brand ist seit kurzem bunt. Einige gehen seitdem lieber Umwege.

07. November 2025

» Rivalisierende Teams sagten, sie sei keine Frau. Jetzt wurde Nayara Ferreira gesperrt

Obwohl sie wohl keine Beweise hatten, behaupteten albanische Klubs, dass bei einem Team der Frauenliga möglicherweise ein Mann mitspielt. Nun reagiert der Verband, allerdings nicht zum Schutz der betroffenen Brasilianerin.