Am Ende kann man nur noch lesbische Frauen mit Behinderung und Migrationshintergrund befördern 💩

Als Telekom-Vorstand führte Thomas Sattelberger die erste Frauenquote in einem Dax-Konzern ein. Heute kritisiert der WELT-Gastautor eine "irregeleitete Diversity-Politik"  und warnt vor dem "Unheil einer quotierten Gesellschaft".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. November 2025

» Kolumne "Der Schwarze Peter": Wir brauchen keine woke Kirche

Deutschland diskutiert über eine Kreuzberger Pfarrerin. Für die Evangelische Kirche sind vor allem die Medien schuld.

» Vor 25 Jahren: Wie das Lebenspartnerschaftsgesetz das Land verändert hat

Am 10. November 2000 verabschiedet der Bundestag das Lebenspartnerschaftsgesetz  ein Meilenstein für die Rechte homosexueller Paare. Was als umstrittene Reform beginnt, wird zum Symbol gesellschaftlichen Fortschritts und ebnet den Weg zur Ehe für alle.

» Keine Gratis-Tests: Initiative "Sex? Aber safe!" scheitert

Stadtrat und Parlament St.Gallen lehnen die Initiative für kostenlose STI-Tests ab. Bestehende Angebote reichen, die jährlichen Kosten wären zu hoch.

» Bei Elternschaft in Offenbach sind gleichgeschlechtliche Paare benachteiligt

In Offenbach sind 419 gleichgeschlechtliche Partnerschaften registriert, doch beim Abstammungsrecht bleibt die Benachteiligung bestehen.

» Liebe, Normalität und queere Realitäten

In ihrem ersten Buch zeigt die Berner Illustratorin Sophie Hofmann das Leben eines Kindes und seiner queeren Grossmütter.

» Zukunft der Beratungsstelle LEBEDO gesichert  SLADO e.V. übernimmt die Trägerschaft

Die psychosoziale Beratungsstelle LEBEDO für queere Menschen in Dortmund bekommt zum kommenden Jahr einen neuen Träger. SLADO e.V., der Dortmunder Dachverband der queeren Organisationen, übernimmt die Verantwortung für die wichtige Anlaufstelle. Zuvor war seit 2014 das KCR, das älteste schwul-lesbisch-queere Zentrum Deutschlands, Träger der Beratungsstelle. Für Ratsuchende und Fachkräfte bleibt auch nach dem Wechsel der Standort (Wißstraße 18a) in der Innenstadt bestehen.

» Bischof Stefan Oster lehnt DBK-Papier zu sexueller Vielfalt ab

Kürzlich hatten sich die Bischöfe gegen die Diskriminierung queerer Schüler ausgesprochen. Warum der Leiter des Bistums Passau das anders sieht.

» Lesbos in Griechenland: Insel der Frauen

Das griechische Lesbos ist tatsächlich ein Lieblingsziel für lesbische Touristinnen. Hier suchen sie Gemeinschaft, Strände ohne männliche Blicke  und die Magie der Urmutter.

10. November 2025

» Von Bundeswehr bis Bundesliga  Das Schwulenparadox in Männerbünden

"Woker Müll" ist für den amerikanischen Kriegsminister eine Serie über homosexuelle Marines. Schwächen Schwule die Wehrkraft? Woher kommt die Irritation über den Reiz, den Bruderschaften auf Männer ausüben, die Männer mögen?

» Ryan Murphy: Bei ihm steht halb Hollywood Schlange

Serienschöpfer Ryan Murphy gilt als Vorreiter von Inklusion, muss sich aber auch mit Vorwürfen von Gewalt-Ästhetisierung und Ausbeutung auseinandersetzen.

» Grindiger gehts nimmer  blauschwarze Kampagne um Waltraud alias Walter P.

Der Ex-Rotlichtboss zielte durch seinen Geschlechtswechsel auf Vorteile ab, FPÖ und Wiener ÖVP ergehen sich im Bashing einer NGO: ein politischer Tiefpunkt

» Auch nach 10 Jahren anerkannter Partnerschaften in Japan keine Aussicht auf LGBT-Ehen

Am 5. November waren es 10 Jahre, seitdem die Tokyoter Stadtteile Shibuya und Setagaya gleichgeschlechtliche Partnerschaften zum ersten Mal anerkannt haben, doch trotzdem bleiben rechtliche Fortschritte wie die Anerkennung von LGBT-Ehen weit entfernt.

» Ein bisschen Hollywood in Ulm: Gedenkstein für "Aquarium"-Club eingeweiht

In der Kohlgasse erinnert jetzt ein Gedenkstein an den Club "Aquarium  jahrzehntelang ein wichtiger Treffpunkt der queeren Szene und bis heute Symbol für Freiheit und Sichtbarkeit.

» Schule als Schutzraum: Leitlinien zum Umgang mit sexueller Vielfalt

Das traditionelle katholische Menschen- und Familienbild tut sich schwer mit sexueller Vielfalt und neuen anthropologischen Erkenntnissen. Dennoch müssen auch Schulen und Religionslehrkräfte damit umgehen. Leitlinien der Bischöfe sollen dabei helfen.

09. November 2025

» Diskriminiert, verfolgt, verurteilt: Das Leben eines Trierer Zwillingspaars unter dem Nazi-Terror

Sie waren Juden, Zwillinge und homosexuell  und damit ein "gefundenes Fressen" für die Nazis. Die Trierer Ernst und Leo Salomon erlitten im NS-Regime unvorstellbares Leid.

» Hass im Netz  Rechte Angriffe auf Transmenschen nehmen zu

Queere und Transmenschen werden online von rechts attackiert. Aktuell diskutierte Anpassungen am Selbstbestimmungsgesetz könnten das noch verstärken.

» "Heimweh"-Auswanderer haben die Nase voll von Berlin

In der SRF-Serie "Heimweh" träumte das Paar von einem Neuanfang in der Schweiz. Die beiden haben genug von der steigenden Kriminalität in Berlin. Doch bis heute ist noch kein neues Zuhause in Sicht.

08. November 2025

» Zu laut, zu schrill, zu dreist: Wie sich die LGBT-Community selbst schadet 💩

Queere Menschen kämpfen um Sichtbarkeit und stoßen dabei auf wachsende Ablehnung. Doch muss man stören, um gehört zu werden  oder gibt es eine Alternative?

» Warum werden CSDs zunehmend von Rechtsextremen attackiert?

In Deutschland fanden in diesem Jahr so viele CSDs statt wie noch nie. Die extreme Rechte mobilisiert immer stärker dagegen.