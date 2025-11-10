Ausgewählter Artikel:

» (12.11.2025) Frankfurter Rundschau

Aidshilfe Frankfurt kämpft gegen Unwissenheit und Stigmatisierung

Zum 40-jährigen Bestehen betont die Aidshilfe Frankfurt den großen Bedarf an Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten.

12. November 2025

» Geschichte der Queerfeindlichkeit: Alter Hass im neuen Gewand

Queer- und transfeindliche Rhetorik ist heute allgegenwärtig. Das ist nicht überraschend, denn auch früher flammte sie stets in Krisenzeiten auf.

» "Club Commons": Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

Anhand der Geschichte des queeren Nachtlebens in Großbritannien zeigt die Autorin Strategien für eine resiliente Clubkultur auf.

» 30 Jahre LeTRa: Vom Hinterhof ins Glockenbachviertel

Aus einer kleinen Telefonberatung wurde eine queere Institution: Die Lesbenberatung LeTRa feiert ihr 30-jähriges Bestehen.

» Deutscher fälscht Familienausweis  er macht aus seinem Partner eine Partnerin

Ein 55-Jähriger hat seinem Arbeitgeber ein gefälschtes Dokument eingereicht. Gewisse Angaben waren ihm offenbar zu persönlich.

» Neue Vorständin des Berliner CSD im Gespräch: "Mir ist wichtig, durch das Regierungsviertel zu ziehen"

Der Berliner CSD will ein Mitmachverein werden und sich zur Abgeordnetenhauswahl 2026 engagieren. Und könnte auch die Route geändert werden? Ein Gespräch mit einer der neuen Vorständinnen.

» Schöpfung ohne Ende...

Die Zeit vom 13. bis 19. November ist die sogenannte "Trans Awareness Week". In dieser Woche geht es darum, über die Lebenswirklichkeit von trans-Personen aufzuklären und diese sichtbar zu machen.

» Im Norderstedter Rathaus gibt's jetzt keine Punkte und Sternchen mehr!

Die Stadt Norderstedt kehrt zum klassischen Sprachgebrauch zurück: Der Hauptausschuss hat mit knapper Mehrheit beschlossen, dass die Verwaltung künftig auf "Gendersternchen", "Binnen-I" und "Gender-Gap" verzichtet.

11. November 2025

» Am Ende kann man nur noch lesbische Frauen mit Behinderung und Migrationshintergrund befördern 💩

Als Telekom-Vorstand führte Thomas Sattelberger die erste Frauenquote in einem Dax-Konzern ein. Heute kritisiert der WELT-Gastautor eine "irregeleitete Diversity-Politik"  und warnt vor dem "Unheil einer quotierten Gesellschaft".

» Kolumne "Der Schwarze Peter": Wir brauchen keine woke Kirche

Deutschland diskutiert über eine Kreuzberger Pfarrerin. Für die Evangelische Kirche sind vor allem die Medien schuld.

» Vor 25 Jahren: Wie das Lebenspartnerschaftsgesetz das Land verändert hat

Am 10. November 2000 verabschiedet der Bundestag das Lebenspartnerschaftsgesetz  ein Meilenstein für die Rechte homosexueller Paare. Was als umstrittene Reform beginnt, wird zum Symbol gesellschaftlichen Fortschritts und ebnet den Weg zur Ehe für alle.

» Keine Gratis-Tests: Initiative "Sex? Aber safe!" scheitert

Stadtrat und Parlament St.Gallen lehnen die Initiative für kostenlose STI-Tests ab. Bestehende Angebote reichen, die jährlichen Kosten wären zu hoch.

» Bei Elternschaft in Offenbach sind gleichgeschlechtliche Paare benachteiligt

In Offenbach sind 419 gleichgeschlechtliche Partnerschaften registriert, doch beim Abstammungsrecht bleibt die Benachteiligung bestehen.

» Liebe, Normalität und queere Realitäten

In ihrem ersten Buch zeigt die Berner Illustratorin Sophie Hofmann das Leben eines Kindes und seiner queeren Grossmütter.

» Zukunft der Beratungsstelle LEBEDO gesichert  SLADO e.V. übernimmt die Trägerschaft

Die psychosoziale Beratungsstelle LEBEDO für queere Menschen in Dortmund bekommt zum kommenden Jahr einen neuen Träger. SLADO e.V., der Dortmunder Dachverband der queeren Organisationen, übernimmt die Verantwortung für die wichtige Anlaufstelle. Zuvor war seit 2014 das KCR, das älteste schwul-lesbisch-queere Zentrum Deutschlands, Träger der Beratungsstelle. Für Ratsuchende und Fachkräfte bleibt auch nach dem Wechsel der Standort (Wißstraße 18a) in der Innenstadt bestehen.

» Lesbos in Griechenland: Insel der Frauen

Das griechische Lesbos ist tatsächlich ein Lieblingsziel für lesbische Touristinnen. Hier suchen sie Gemeinschaft, Strände ohne männliche Blicke  und die Magie der Urmutter.

10. November 2025

» Von Bundeswehr bis Bundesliga  Das Schwulenparadox in Männerbünden

"Woker Müll" ist für den amerikanischen Kriegsminister eine Serie über homosexuelle Marines. Schwächen Schwule die Wehrkraft? Woher kommt die Irritation über den Reiz, den Bruderschaften auf Männer ausüben, die Männer mögen?

» Ryan Murphy: Bei ihm steht halb Hollywood Schlange

Serienschöpfer Ryan Murphy gilt als Vorreiter von Inklusion, muss sich aber auch mit Vorwürfen von Gewalt-Ästhetisierung und Ausbeutung auseinandersetzen.

» Grindiger gehts nimmer  blauschwarze Kampagne um Waltraud alias Walter P.

Der Ex-Rotlichtboss zielte durch seinen Geschlechtswechsel auf Vorteile ab, FPÖ und Wiener ÖVP ergehen sich im Bashing einer NGO: ein politischer Tiefpunkt

» Auch nach 10 Jahren anerkannter Partnerschaften in Japan keine Aussicht auf LGBT-Ehen

Am 5. November waren es 10 Jahre, seitdem die Tokyoter Stadtteile Shibuya und Setagaya gleichgeschlechtliche Partnerschaften zum ersten Mal anerkannt haben, doch trotzdem bleiben rechtliche Fortschritte wie die Anerkennung von LGBT-Ehen weit entfernt.