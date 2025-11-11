Ausgewählter Artikel:

» (13.11.2025) Nau

Basler Grosser Rat will Bewerbung des Kantons für LGBTI-Label

Der Grosse Rat hat am Mittwoch eine Motion von Michela Seggiani (SP) zur weiteren Behandlung angenommen.

13. November 2025

» "Wer so denkt, geht fehl": Trotz Kritik zeigt Stadt Ausstellung mit queeren Perspektiven

"Wichtig und richtig": Oberbürgermeister würdigt die erste Ausstellung im Kreis, die sich mit queerer Kunst der Gegenwart befasst.

» Sektenexperten warnen  Christliche Influencer missionieren auf Social Media

Sie zitieren Bibelverse auf Tiktok und beten auf Instagram. In den USA sind radikale Christinnen und Christen schon länger auf Social Media unterwegs. Nun verbreiten sich christliche Influencer auch in der Schweiz. Die «Rundschau» hat zwei von ihnen besucht.

» Japanisches Gericht stärkt Rechte von trans Personen bei Änderung des Geschlechtseintrags

Ein japanisches Gericht hat entschieden, dass die Pflicht zur operativen Genitalanpassung bei einer rechtlichen Änderung des Geschlechtseintrags gegen die Verfassung verstößt.

» Jasmine.4.t.: "Ich liebe es, dass meine Konzerte ein Ort sind, an dem sich queere junge Menschen aller Identitäten sicher fühlen"

"Ich kann es immer noch nicht fassen", sagt Jasmine.4.t. lachend. Seit der Veröffentlichung ihres von der Kritik gefeierten Debütalbums "You Are the Morning" im Januar war es ein turbulentes Jahr für sie, mit kaum Zeit zum Durchatmen. Es fühlt sich surreal an, wieder in Berlin zu sein und ihre eigenen Konzerte zu spielen, nachdem sie 2018 als Support für Lucy Dacus hier war.

12. November 2025

» Geschichte der Queerfeindlichkeit: Alter Hass im neuen Gewand

Queer- und transfeindliche Rhetorik ist heute allgegenwärtig. Das ist nicht überraschend, denn auch früher flammte sie stets in Krisenzeiten auf.

» "Club Commons": Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

Anhand der Geschichte des queeren Nachtlebens in Großbritannien zeigt die Autorin Strategien für eine resiliente Clubkultur auf.

» 30 Jahre LeTRa: Vom Hinterhof ins Glockenbachviertel

Aus einer kleinen Telefonberatung wurde eine queere Institution: Die Lesbenberatung LeTRa feiert ihr 30-jähriges Bestehen.

» Deutscher fälscht Familienausweis  er macht aus seinem Partner eine Partnerin

Ein 55-Jähriger hat seinem Arbeitgeber ein gefälschtes Dokument eingereicht. Gewisse Angaben waren ihm offenbar zu persönlich.

» Neue Vorständin des Berliner CSD im Gespräch: "Mir ist wichtig, durch das Regierungsviertel zu ziehen"

Der Berliner CSD will ein Mitmachverein werden und sich zur Abgeordnetenhauswahl 2026 engagieren. Und könnte auch die Route geändert werden? Ein Gespräch mit einer der neuen Vorständinnen.

» Schöpfung ohne Ende...

Die Zeit vom 13. bis 19. November ist die sogenannte "Trans Awareness Week". In dieser Woche geht es darum, über die Lebenswirklichkeit von trans-Personen aufzuklären und diese sichtbar zu machen.

» Im Norderstedter Rathaus gibt's jetzt keine Punkte und Sternchen mehr!

Die Stadt Norderstedt kehrt zum klassischen Sprachgebrauch zurück: Der Hauptausschuss hat mit knapper Mehrheit beschlossen, dass die Verwaltung künftig auf "Gendersternchen", "Binnen-I" und "Gender-Gap" verzichtet.

» Aidshilfe Frankfurt kämpft gegen Unwissenheit und Stigmatisierung

Zum 40-jährigen Bestehen betont die Aidshilfe Frankfurt den großen Bedarf an Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten.

11. November 2025

» Am Ende kann man nur noch lesbische Frauen mit Behinderung und Migrationshintergrund befördern 💩

Als Telekom-Vorstand führte Thomas Sattelberger die erste Frauenquote in einem Dax-Konzern ein. Heute kritisiert der WELT-Gastautor eine "irregeleitete Diversity-Politik"  und warnt vor dem "Unheil einer quotierten Gesellschaft".

» Kolumne "Der Schwarze Peter": Wir brauchen keine woke Kirche

Deutschland diskutiert über eine Kreuzberger Pfarrerin. Für die Evangelische Kirche sind vor allem die Medien schuld.

» Vor 25 Jahren: Wie das Lebenspartnerschaftsgesetz das Land verändert hat

Am 10. November 2000 verabschiedet der Bundestag das Lebenspartnerschaftsgesetz  ein Meilenstein für die Rechte homosexueller Paare. Was als umstrittene Reform beginnt, wird zum Symbol gesellschaftlichen Fortschritts und ebnet den Weg zur Ehe für alle.

» Keine Gratis-Tests: Initiative "Sex? Aber safe!" scheitert

Stadtrat und Parlament St.Gallen lehnen die Initiative für kostenlose STI-Tests ab. Bestehende Angebote reichen, die jährlichen Kosten wären zu hoch.

» Bei Elternschaft in Offenbach sind gleichgeschlechtliche Paare benachteiligt

In Offenbach sind 419 gleichgeschlechtliche Partnerschaften registriert, doch beim Abstammungsrecht bleibt die Benachteiligung bestehen.

» Liebe, Normalität und queere Realitäten

In ihrem ersten Buch zeigt die Berner Illustratorin Sophie Hofmann das Leben eines Kindes und seiner queeren Grossmütter.

» Zukunft der Beratungsstelle LEBEDO gesichert  SLADO e.V. übernimmt die Trägerschaft

Die psychosoziale Beratungsstelle LEBEDO für queere Menschen in Dortmund bekommt zum kommenden Jahr einen neuen Träger. SLADO e.V., der Dortmunder Dachverband der queeren Organisationen, übernimmt die Verantwortung für die wichtige Anlaufstelle. Zuvor war seit 2014 das KCR, das älteste schwul-lesbisch-queere Zentrum Deutschlands, Träger der Beratungsstelle. Für Ratsuchende und Fachkräfte bleibt auch nach dem Wechsel der Standort (Wißstraße 18a) in der Innenstadt bestehen.