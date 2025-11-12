Ausgewählter Artikel:

Empfehlung statt Gesetz  Neue EU-Strategie soll LGBTIQ+-Rechte stärken

Kinder werden immer wieder instrumentalisiert, um queere Menschen zu diskriminieren und Fortschritte bei LGBTIQ+-Rechten zu verhindern.Aktuell kursiert in sozialen Netzwerken und auf rechten Blogs die Behauptung, Kinder könnten sich in der Europäischen Union künftig unabhängig von ihrem Alter ihr Geschlecht frei aussuchen. Ärzte oder Eltern müssten dabei nicht einbezogen werden. Außerdem drohten EU-Mitgliedstaaten Sanktionen, wenn sie diese Regelung nicht umsetzen. Stimmt das?

14. November 2025

» Gottes Segen für queere Paare? Umstrittenes Thema in der katholischen Kirche

Tag für Tag  das Religionsmagazin im Deutschlandfunk (Deutschlandradio)

» CSD-Demo-Karten 2025: Solidarisch & vielfältig wie noch nie - auch in Kleinstädten & auf dem Land!

Die Pride-Saison 2025 war so groß wie noch nie zuvor: Unsere große CSD-Übersicht mit interaktiver Karte aller 228 Demos  und weit über 2,1 Millionen Menschen!

» Döbeln: "Dort braucht es mich wirklich"

Josie F. kommt aus Döbeln und organisiert dort den Christopher Street Day mit. Im Interview erklärt sie, warum ihr queerfeministische Politik sehr wichtig ist und wie wie mit Bedrohungen aus der rechten Szene umgeht.

» Zu Gast: Pierre Sanoussi-Bliss  Schauspieler

Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss stellt sich gern vor mit den Worten: "Ich bin ein alter, schwarzer, schwuler Ossi". Er wuchs in Hennigsdorf auf als Sohn eines guineischen Studenten und späteren Diplomaten und einer Lehrerin. Nach der Koch-Lehre bewarb er sich eher zufällig, doch erfolgreich an der Schauspielschule "Ernst Busch", ging anschließend zum Theater.

» Düsseldorf: Regenbogenbank im Rheinpark beschmiert  Stadt hat sofort reagiert

Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag die Bank in Heerdt mit den Farben der Deutschland-Fahne überstrichen. Die Stadt hat nun schnell gehandelt.

» Galaabend: So wird die Burg Wassenberg zur Bühne der ersten "Winter Pride"

Der Verein Vielfalt mit Herz veranstaltet am 5. Dezember die erste "Winter Pride" auf Burg Wassenberg. Das erwartet die Gäste des queeren Galaabends.

13. November 2025

» "Wer so denkt, geht fehl": Trotz Kritik zeigt Stadt Ausstellung mit queeren Perspektiven

"Wichtig und richtig": Oberbürgermeister würdigt die erste Ausstellung im Kreis, die sich mit queerer Kunst der Gegenwart befasst.

» Basler Grosser Rat will Bewerbung des Kantons für LGBTI-Label

Der Grosse Rat hat am Mittwoch eine Motion von Michela Seggiani (SP) zur weiteren Behandlung angenommen.

» Sektenexperten warnen  Christliche Influencer missionieren auf Social Media

Sie zitieren Bibelverse auf Tiktok und beten auf Instagram. In den USA sind radikale Christinnen und Christen schon länger auf Social Media unterwegs. Nun verbreiten sich christliche Influencer auch in der Schweiz. Die «Rundschau» hat zwei von ihnen besucht.

» Japanisches Gericht stärkt Rechte von trans Personen bei Änderung des Geschlechtseintrags

Ein japanisches Gericht hat entschieden, dass die Pflicht zur operativen Genitalanpassung bei einer rechtlichen Änderung des Geschlechtseintrags gegen die Verfassung verstößt.

» Jasmine.4.t.: "Ich liebe es, dass meine Konzerte ein Ort sind, an dem sich queere junge Menschen aller Identitäten sicher fühlen"

"Ich kann es immer noch nicht fassen", sagt Jasmine.4.t. lachend. Seit der Veröffentlichung ihres von der Kritik gefeierten Debütalbums "You Are the Morning" im Januar war es ein turbulentes Jahr für sie, mit kaum Zeit zum Durchatmen. Es fühlt sich surreal an, wieder in Berlin zu sein und ihre eigenen Konzerte zu spielen, nachdem sie 2018 als Support für Lucy Dacus hier war.

12. November 2025

» Geschichte der Queerfeindlichkeit: Alter Hass im neuen Gewand

Queer- und transfeindliche Rhetorik ist heute allgegenwärtig. Das ist nicht überraschend, denn auch früher flammte sie stets in Krisenzeiten auf.

» "Club Commons": Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

Anhand der Geschichte des queeren Nachtlebens in Großbritannien zeigt die Autorin Strategien für eine resiliente Clubkultur auf.

» 30 Jahre LeTRa: Vom Hinterhof ins Glockenbachviertel

Aus einer kleinen Telefonberatung wurde eine queere Institution: Die Lesbenberatung LeTRa feiert ihr 30-jähriges Bestehen.

» Deutscher fälscht Familienausweis  er macht aus seinem Partner eine Partnerin

Ein 55-Jähriger hat seinem Arbeitgeber ein gefälschtes Dokument eingereicht. Gewisse Angaben waren ihm offenbar zu persönlich.

» Neue Vorständin des Berliner CSD im Gespräch: "Mir ist wichtig, durch das Regierungsviertel zu ziehen"

Der Berliner CSD will ein Mitmachverein werden und sich zur Abgeordnetenhauswahl 2026 engagieren. Und könnte auch die Route geändert werden? Ein Gespräch mit einer der neuen Vorständinnen.

» Schöpfung ohne Ende...

Die Zeit vom 13. bis 19. November ist die sogenannte "Trans Awareness Week". In dieser Woche geht es darum, über die Lebenswirklichkeit von trans-Personen aufzuklären und diese sichtbar zu machen.

» Im Norderstedter Rathaus gibt's jetzt keine Punkte und Sternchen mehr!

Die Stadt Norderstedt kehrt zum klassischen Sprachgebrauch zurück: Der Hauptausschuss hat mit knapper Mehrheit beschlossen, dass die Verwaltung künftig auf "Gendersternchen", "Binnen-I" und "Gender-Gap" verzichtet.

» Aidshilfe Frankfurt kämpft gegen Unwissenheit und Stigmatisierung

Zum 40-jährigen Bestehen betont die Aidshilfe Frankfurt den großen Bedarf an Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten.