Ausgewählter Artikel:

» (15.11.2025) vrt nws

Trump-Wahlkampfspender und homosexuell: Bill White ist der neue US-Botschafter in Belgien

Die US-Botschaft in Belgien hat Bill White, den neuen amerikanischen Botschafter in Brüssel vorgestellt. Er überreichte König Philippe bereits sein Beglaubigungsschreiben. White ist Gründer einer Beratungsfirma und spendete für Donald Trumps Wahlkampagne, unterstützte aber zuvor auch Barack Obama und Hillary Clinton. Er ist offen homosexuell und verheiratet. Gleichzeitig ist der Militärattaché der belgischen Botschaft in Washington zurückgetreten. Er stolperte über einen Trump-kritischen Beitrag in der Belgischen Militärzeitschrift.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. November 2025

» Schülerin wollte Bub werden  "Sie wurde dafür gemobbt"

Transgender-Streit in Wien: Schülerin will als Junge leben und wird an Schule gemobbt. Mitschüler fordern mehr Akzeptanz und Unterstützung.

15. November 2025

» 'Zu meiner Schulzeit war 'schwul' ein Schimpfwort'  Dominik Krause auf dem AZ-Sofa

Münchens junger OB-Kandidat Dominik Krause (Die Grünen) erzählt auf dem AZ-Sofa von seinen politischen Plänen. Auch im Privatleben steht ein großer Schritt führ ihn an.

» Voderholzer teilt Osters Kritik am DBK-Papier zu sexueller Vielfalt

Die Schulkommission der Deutschen Bischofskonferenz fordert in einem Papier mehr Anerkennung der Vielfalt sexueller Orientierungen in Schulen. Der Passauer Bischof Oster kritisierte dies  und findet Unterstützung bei Bischof Voderholzer.

» US-Bischöfe: Neue Regeln für Kliniken zum Umgang mit Transpersonen

Katholische Krankenhäuser in den USA sollen noch stärker als bisher katholische Moralvorstellungen umsetzen. Die US-Bischofskonferenz hat in ihren Richtlinien für Gesundheitseinrichtungen nun erstmals explizite Vorgaben zum Umgang mit Transpersonen.

» Rock Hudson: All American Boy mit großem Geheimnis

Als Hollywoods größter Filmstar wurde Rock Hudson zum Posterboy für hemdsärmeligen Charme und sensible Männlichkeit. Seine AIDS-Erkrankung gab der Pandemie ein Gesicht und zwang die US-Regierung zum Handeln.

» Bundesgericht heisst Beschwerde von homosexueller Tunesierin gut

Das Waadtländer Kantonsgericht meinte, sie könne Homosexualität "verbergen" - das Bundesgericht ist anderer Meinung.

» Trump-Wahlkampfspender und homosexuell: Bill White ist der neue US-Botschafter in Belgien

Die US-Botschaft in Belgien hat Bill White, den neuen amerikanischen Botschafter in Brüssel vorgestellt. Er überreichte König Philippe bereits sein Beglaubigungsschreiben. White ist Gründer einer Beratungsfirma und spendete für Donald Trumps Wahlkampagne, unterstützte aber zuvor auch Barack Obama und Hillary Clinton. Er ist offen homosexuell und verheiratet. Gleichzeitig ist der Militärattaché der belgischen Botschaft in Washington zurückgetreten. Er stolperte über einen Trump-kritischen Beitrag in der Belgischen Militärzeitschrift.

» Glaube und Diversität: (K)ein argentinisches Thema?

Lucas Leal, ehemaliger Ordensmann, Theologe und LGBTIQ*-Aktivist, setzt sich in seiner jüngsten Veröffentlichung Creyentes y diverses mit der Diskriminierung und dem Glauben queerer Katholik:innen in Argentinien auseinander und schreibt damit ein Stück argentinischer Kirchengeschichte. Eine Rezension von Robert Renner.

» "Hochburg der Verfolgung"  Wie in Düsseldorf Toleranz in NS-Terror umschlug

Eine Wanderausstellung in der Mahn- und Gedenkstätte beleuchtet das Leben queerer Menschen zwischen 1933 und 1945. Waren Homosexuelle in Düsseldorf zuvor weitestgehend akzeptiert und toleriert, wandelte sich dies nach der Machtergreifung radikal  und dauerte teils noch in die Nachkriegszeit fort.

» Ende des SchwuZ: Queere Orte sollten kein Geschäftsmodell sein

Das Ende des queeren Clubs SchwuZ ist Ausdruck der Verteuerung der Großstädte. Doch der Markt wird queeres Leben nicht schützen.

Newsletter-Anmeldung erforderlic

» 20 Jahre QueerNet RLP: "Es braucht Ausdauer, Sichtbarkeit zu schaffen"

Seit zwei Jahrzehnten kämpft QueerNet für die Rechte und Sichtbarkeit von LSBTIQ*-Menschen in RLP. Warum der Kampf für Gleichberechtigung heute genauso wichtig ist wie damals, erklärt Gründungsmitglied Joachim Schulte.

» Martina  Vom Doppeltmoppeln, nur scheinbaren Gendern und einer steilen These

Bei einer Martinsfeier übernimmt eine Frau die Rolle des Sankt Martin  und löst damit Fragen zu Tradition und Identität aus.

» Regenbogenflagge darf wieder am Rathaus wehen

Es wird bunt am Biberacher Rathaus  zumindest bei der Beflaggung. Den künftig soll dort zu bestimmten Anlässen auch wieder die Regenbogenfahne wehen.

14. November 2025

» Empfehlung statt Gesetz  Neue EU-Strategie soll LGBTIQ+-Rechte stärken

Kinder werden immer wieder instrumentalisiert, um queere Menschen zu diskriminieren und Fortschritte bei LGBTIQ+-Rechten zu verhindern.Aktuell kursiert in sozialen Netzwerken und auf rechten Blogs die Behauptung, Kinder könnten sich in der Europäischen Union künftig unabhängig von ihrem Alter ihr Geschlecht frei aussuchen. Ärzte oder Eltern müssten dabei nicht einbezogen werden. Außerdem drohten EU-Mitgliedstaaten Sanktionen, wenn sie diese Regelung nicht umsetzen. Stimmt das?

» Gottes Segen für queere Paare? Umstrittenes Thema in der katholischen Kirche

Tag für Tag  das Religionsmagazin im Deutschlandfunk (Deutschlandradio)

» CSD-Demo-Karten 2025: Solidarisch & vielfältig wie noch nie - auch in Kleinstädten & auf dem Land!

Die Pride-Saison 2025 war so groß wie noch nie zuvor: Unsere große CSD-Übersicht mit interaktiver Karte aller 228 Demos  und weit über 2,1 Millionen Menschen!

» Döbeln: "Dort braucht es mich wirklich"

Josie F. kommt aus Döbeln und organisiert dort den Christopher Street Day mit. Im Interview erklärt sie, warum ihr queerfeministische Politik sehr wichtig ist und wie wie mit Bedrohungen aus der rechten Szene umgeht.

» Zu Gast: Pierre Sanoussi-Bliss  Schauspieler

Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss stellt sich gern vor mit den Worten: "Ich bin ein alter, schwarzer, schwuler Ossi". Er wuchs in Hennigsdorf auf als Sohn eines guineischen Studenten und späteren Diplomaten und einer Lehrerin. Nach der Koch-Lehre bewarb er sich eher zufällig, doch erfolgreich an der Schauspielschule "Ernst Busch", ging anschließend zum Theater.

» Düsseldorf: Regenbogenbank im Rheinpark beschmiert  Stadt hat sofort reagiert

Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag die Bank in Heerdt mit den Farben der Deutschland-Fahne überstrichen. Die Stadt hat nun schnell gehandelt.

» Galaabend: So wird die Burg Wassenberg zur Bühne der ersten "Winter Pride"

Der Verein Vielfalt mit Herz veranstaltet am 5. Dezember die erste "Winter Pride" auf Burg Wassenberg. Das erwartet die Gäste des queeren Galaabends.