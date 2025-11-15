Ausgewählter Artikel:

» (17.11.2025) Frankfurter Rundschau

Queerer Aktivist Miranda aus Mosambik: "Mein Körper gehört mir"

Choreograf Yuck Miranda über LGBT-Aktivismus in Mosambik, in ganz Afrika und seine Hoffnung auf Veränderungen. Ein Interview von Fabian Scheuermann

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. November 2025

» Münchner Verein Konnektiva: Ein geschützter Raum zum Ausprobieren

Bei Konnektiva kommen Frauen sowie trans und non-binäre Personen, also Flinta*s, zusammen. Sie fördern Vielfalt in Kunst, Kultur und Bildung.

» Mit christlichen Werten gegen Minderheiten? Die religiöse Rechte in Deutschland

Sie verurteilen Schwangerschaftsabbruch, machen Stimmung gegen queere Menschen und wollen die traditionelle Familie zurück: Die religiöse Rechte in Deutschland.

» Hakenkreuz-Schmierereien und homophobe Hetze: Rathauschef ruft Bürger zur Wachsamkeit auf

Am Volkstrauertag erinnerte Bürgermeister Klaus Heilinglechner an die Hakenkreuz-Schmierereien in der Altstadt: "In Wolfratshausen ist kein Platz für Extremismus und Intoleranz."

» 7 queere Weihnachtsfilme, die das Fest bunter machen

Weihnachten gilt oft als Fest der heteronormativen Familie  für viele queere Menschen eine schwierige Zeit. Doch es gibt Filme, die andere Liebesgeschichten erzählen. Sieben Empfehlungen für queere WeihnachtsromComs auf Netflix, RTL+ und Co.

» Krimi bis Coming-out: Auf der BookOldesloe teilen Autoren Geschichten, die unter die Haut gehen

BookOldesloe ist die wichtigste Buchmesse in Bad Oldesloe. Cosy-Krimis, Herz und Queer-Themen  was die Autoren und Leser in diesem Jahr bewegt.

16. November 2025

» CDU-Justizministerin zu SBGG-Missbrauch: "Die Justizvollzugsanstalt ist ein Intimbereich"

Sachsens Justizministerin Geiert geht das Selbstbestimmungsgesetz zu weit. Es gefährde auch trans Personen. Und bei Catcalling? Da helfe kein Strafrecht.

» Ricky Martin: Schwule Serienrolle war für ihn "wie eine Therapie"

In der Apple-Serie "Palm Royale" spielt Ricky Martin einen ungeouteten schwulen Mann in den 60er-Jahren. Im Interview sprach der Schauspieler und Sänger nun darüber, weshalb die Rolle für ihn einer Therapie glich.

» Gender-Wirbel! Schul-Formular lässt Wogen hochgehen

In der Volksschule Absdorf sorgt ein Anmeldeformular für heftige Diskussionen: Gleich sechs Geschlechtsoptionen stehen zur Auswahl.

» Felix Jaehn trifft LUNA: Überraschungserfolge, Mental Health und Coming-Out in der BRAVO

In unserer neuen Titelstory trifft DJ Felix Jaehn auf Singer-Songwriterin LUNA zu einem Gespräch über Queerness und Mental Health.

» Fotoausstellung mit Reisebericht aus Nordkurdistan in Freiburg

Eine Delegation der Partei Die Linke reiste im September nach Nordkurdistan, um sich ein Bild von der Lage 1,5 Jahre nach der Kommunalwahl zu machen. Der Bericht schildert Repression, feministische und queere Kämpfe und den Alltag unter Zwangsverwaltung.

» Schülerin wollte Bub werden  "Sie wurde dafür gemobbt"

Transgender-Streit in Wien: Schülerin will als Junge leben und wird an Schule gemobbt. Mitschüler fordern mehr Akzeptanz und Unterstützung.

15. November 2025

» 'Zu meiner Schulzeit war 'schwul' ein Schimpfwort'  Dominik Krause auf dem AZ-Sofa

Münchens junger OB-Kandidat Dominik Krause (Die Grünen) erzählt auf dem AZ-Sofa von seinen politischen Plänen. Auch im Privatleben steht ein großer Schritt führ ihn an.

» Voderholzer teilt Osters Kritik am DBK-Papier zu sexueller Vielfalt

Die Schulkommission der Deutschen Bischofskonferenz fordert in einem Papier mehr Anerkennung der Vielfalt sexueller Orientierungen in Schulen. Der Passauer Bischof Oster kritisierte dies  und findet Unterstützung bei Bischof Voderholzer.

» US-Bischöfe: Neue Regeln für Kliniken zum Umgang mit Transpersonen

Katholische Krankenhäuser in den USA sollen noch stärker als bisher katholische Moralvorstellungen umsetzen. Die US-Bischofskonferenz hat in ihren Richtlinien für Gesundheitseinrichtungen nun erstmals explizite Vorgaben zum Umgang mit Transpersonen.

» Rock Hudson: All American Boy mit großem Geheimnis

Als Hollywoods größter Filmstar wurde Rock Hudson zum Posterboy für hemdsärmeligen Charme und sensible Männlichkeit. Seine AIDS-Erkrankung gab der Pandemie ein Gesicht und zwang die US-Regierung zum Handeln.

» Bundesgericht heisst Beschwerde von homosexueller Tunesierin gut

Das Waadtländer Kantonsgericht meinte, sie könne Homosexualität "verbergen" - das Bundesgericht ist anderer Meinung.

» Trump-Wahlkampfspender und homosexuell: Bill White ist der neue US-Botschafter in Belgien

Die US-Botschaft in Belgien hat Bill White, den neuen amerikanischen Botschafter in Brüssel vorgestellt. Er überreichte König Philippe bereits sein Beglaubigungsschreiben. White ist Gründer einer Beratungsfirma und spendete für Donald Trumps Wahlkampagne, unterstützte aber zuvor auch Barack Obama und Hillary Clinton. Er ist offen homosexuell und verheiratet. Gleichzeitig ist der Militärattaché der belgischen Botschaft in Washington zurückgetreten. Er stolperte über einen Trump-kritischen Beitrag in der Belgischen Militärzeitschrift.

» Glaube und Diversität: (K)ein argentinisches Thema?

Lucas Leal, ehemaliger Ordensmann, Theologe und LGBTIQ*-Aktivist, setzt sich in seiner jüngsten Veröffentlichung Creyentes y diverses mit der Diskriminierung und dem Glauben queerer Katholik:innen in Argentinien auseinander und schreibt damit ein Stück argentinischer Kirchengeschichte. Eine Rezension von Robert Renner.

» "Hochburg der Verfolgung"  Wie in Düsseldorf Toleranz in NS-Terror umschlug

Eine Wanderausstellung in der Mahn- und Gedenkstätte beleuchtet das Leben queerer Menschen zwischen 1933 und 1945. Waren Homosexuelle in Düsseldorf zuvor weitestgehend akzeptiert und toleriert, wandelte sich dies nach der Machtergreifung radikal  und dauerte teils noch in die Nachkriegszeit fort.