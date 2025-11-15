Ausgewählter Artikel:

Wohnprojekt in Wien: Erste WG für queere Senioren in Mariahilf eröffnet

In Mariahilf wurde am Montag, 17. November, die erste Wohngemeinschaft für queere Seniorinnen und Senioren eröffnet  und zwar im neuen Gemeindebau, der nach Ex-SPÖ-Politiker Rudolf Hundstorfer benannt wurde.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. November 2025

» Eheringe für alle: "Schwule Männer wünschen sich häufiger Diamanten"

Heute sind 70 Prozent von Sahak Demircis Ehering-Kundschaft gleichgeschlechtliche Paare  der Wandel kam leise, aber stetig. Im Interview erklärt er, warum es in der Schweiz mehr Toleranz braucht.

» Von Nirvana bis Taylor Swift: Sechs Musikmomente, die RuPaul zur Legende machten

RuPauls Mitwirken an der Sichtbarkeit der queeren Community ist für die moderne Popkultur unermesslich. Das sind sechs seiner ikonischsten Musikmomente.

» "Queertactics" in Österreich: Warum braucht Wien ein queeres Filmfestival?

Mainstreamfestivals schmücken sich mit einschlägigen Filmen, hatten aber nie den Anspruch, sich mit queeren Filmen zu beschäftigen, finden Katja Wiederspahn und Dagmar Fink vom "Queertactics"-Filmfestival.

17. November 2025

» Münchner Verein Konnektiva: Ein geschützter Raum zum Ausprobieren

Bei Konnektiva kommen Frauen sowie trans und non-binäre Personen, also Flinta*s, zusammen. Sie fördern Vielfalt in Kunst, Kultur und Bildung.

» Mit christlichen Werten gegen Minderheiten? Die religiöse Rechte in Deutschland

Sie verurteilen Schwangerschaftsabbruch, machen Stimmung gegen queere Menschen und wollen die traditionelle Familie zurück: Die religiöse Rechte in Deutschland.

» Hakenkreuz-Schmierereien und homophobe Hetze: Rathauschef ruft Bürger zur Wachsamkeit auf

Am Volkstrauertag erinnerte Bürgermeister Klaus Heilinglechner an die Hakenkreuz-Schmierereien in der Altstadt: "In Wolfratshausen ist kein Platz für Extremismus und Intoleranz."

» 7 queere Weihnachtsfilme, die das Fest bunter machen

Weihnachten gilt oft als Fest der heteronormativen Familie  für viele queere Menschen eine schwierige Zeit. Doch es gibt Filme, die andere Liebesgeschichten erzählen. Sieben Empfehlungen für queere WeihnachtsromComs auf Netflix, RTL+ und Co.

» Queerer Aktivist Miranda aus Mosambik: "Mein Körper gehört mir"

Choreograf Yuck Miranda über LGBT-Aktivismus in Mosambik, in ganz Afrika und seine Hoffnung auf Veränderungen. Ein Interview von Fabian Scheuermann

» Krimi bis Coming-out: Auf der BookOldesloe teilen Autoren Geschichten, die unter die Haut gehen

BookOldesloe ist die wichtigste Buchmesse in Bad Oldesloe. Cosy-Krimis, Herz und Queer-Themen  was die Autoren und Leser in diesem Jahr bewegt.

16. November 2025

» CDU-Justizministerin zu SBGG-Missbrauch: "Die Justizvollzugsanstalt ist ein Intimbereich"

Sachsens Justizministerin Geiert geht das Selbstbestimmungsgesetz zu weit. Es gefährde auch trans Personen. Und bei Catcalling? Da helfe kein Strafrecht.

» Ricky Martin: Schwule Serienrolle war für ihn "wie eine Therapie"

In der Apple-Serie "Palm Royale" spielt Ricky Martin einen ungeouteten schwulen Mann in den 60er-Jahren. Im Interview sprach der Schauspieler und Sänger nun darüber, weshalb die Rolle für ihn einer Therapie glich.

» Gender-Wirbel! Schul-Formular lässt Wogen hochgehen

In der Volksschule Absdorf sorgt ein Anmeldeformular für heftige Diskussionen: Gleich sechs Geschlechtsoptionen stehen zur Auswahl.

» Felix Jaehn trifft LUNA: Überraschungserfolge, Mental Health und Coming-Out in der BRAVO

In unserer neuen Titelstory trifft DJ Felix Jaehn auf Singer-Songwriterin LUNA zu einem Gespräch über Queerness und Mental Health.

» Fotoausstellung mit Reisebericht aus Nordkurdistan in Freiburg

Eine Delegation der Partei Die Linke reiste im September nach Nordkurdistan, um sich ein Bild von der Lage 1,5 Jahre nach der Kommunalwahl zu machen. Der Bericht schildert Repression, feministische und queere Kämpfe und den Alltag unter Zwangsverwaltung.

» Schülerin wollte Bub werden  "Sie wurde dafür gemobbt"

Transgender-Streit in Wien: Schülerin will als Junge leben und wird an Schule gemobbt. Mitschüler fordern mehr Akzeptanz und Unterstützung.

15. November 2025

» 'Zu meiner Schulzeit war 'schwul' ein Schimpfwort'  Dominik Krause auf dem AZ-Sofa

Münchens junger OB-Kandidat Dominik Krause (Die Grünen) erzählt auf dem AZ-Sofa von seinen politischen Plänen. Auch im Privatleben steht ein großer Schritt führ ihn an.

» US-Bischöfe: Neue Regeln für Kliniken zum Umgang mit Transpersonen

Katholische Krankenhäuser in den USA sollen noch stärker als bisher katholische Moralvorstellungen umsetzen. Die US-Bischofskonferenz hat in ihren Richtlinien für Gesundheitseinrichtungen nun erstmals explizite Vorgaben zum Umgang mit Transpersonen.

» Rock Hudson: All American Boy mit großem Geheimnis

Als Hollywoods größter Filmstar wurde Rock Hudson zum Posterboy für hemdsärmeligen Charme und sensible Männlichkeit. Seine AIDS-Erkrankung gab der Pandemie ein Gesicht und zwang die US-Regierung zum Handeln.

» Bundesgericht heisst Beschwerde von homosexueller Tunesierin gut

Das Waadtländer Kantonsgericht meinte, sie könne Homosexualität "verbergen" - das Bundesgericht ist anderer Meinung.