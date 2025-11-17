Ausgewählter Artikel:

» (19.11.2025) katholisch.de

Kurienkardinal: Kein Affront gegen Trans-Personen beim Papstessen

Wie sein Vorgänger hat auch Papst Leo XIV. Bedürftige zum Mittagessen in den Vatikan eingeladen  darunter auch Trans-Personen. Doch anders als unter Franziskus saßen sie diesmal nicht am Papsttisch. Jetzt erklärt ein Kurienkardinal, warum.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. November 2025

» Studie zu Cancel-Culture an deutschen Unis provoziert Kritik

Studierende sind laut einer Befragung eher bereit, konservative Positionen auf dem Campus zu unterdrücken als progressive. Doch was ist konservativ  und was ist schon rechts außen?

» SVP "rassistisch"? Kreuzworträtsel-Verfasser vor Gericht

Zwei Verantwortliche des "Le Nouvelliste" müssen wegen angeblicher Verleumdung vor Gericht erscheinen. In einer Kreuzworträtsel-Frage war die SVP unter anderem als rassistisch und homophob bezeichnet worden.

» Transfrau Vanessa in der Männerwelt  Queer auf dem Bau: Wie gut geht das?

Der Bau gilt bis heute als klassische Männerwelt: körperlich schwere Arbeit, direkte Kommunikation und ein Umfeld, das lange klar männlich geprägt war. Doch die Branche verändert sich. Immer mehr Frauen arbeiten in Berufen, die früher als reine Männerdomäne galten. Eine von ihnen ist Vanessa Mannteufel  und ihre Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht besonders.

» Queeres Zentrum "Bar jeder Sicht" in Mainz vorerst vor Pleite gerettet

Kurz vor knapp konnte eine Pleite der "Bar jeder Sicht" doch noch verhindert werden. Wie es langfristig mit dem queeren Zentrum weitergeht, ist aber noch unklar.

» Kurienkardinal: Kein Affront gegen Trans-Personen beim Papstessen

Wie sein Vorgänger hat auch Papst Leo XIV. Bedürftige zum Mittagessen in den Vatikan eingeladen  darunter auch Trans-Personen. Doch anders als unter Franziskus saßen sie diesmal nicht am Papsttisch. Jetzt erklärt ein Kurienkardinal, warum.

» Was die Sexualitätsstudie übers Christsein aussagt

Die Sexualitätsstudie der CVJM-Hochschule zeigt, wie Christ:innen heute leben, lieben und glauben  jenseits von Klischees. Im Gespräch erläutert Forschungsleiter Tobias Künkler überraschende Befunde und was sie für die Kirche bedeuten.

» "Gut gemacht!": Junge Tat erhält nach Störaktion auf LGBTQ-Event Spenden

Bei den Rechtsextremen klingelt oft direkt nach Aktionen und Medienberichten die Kasse, wie eine Analyse von Kryptotransaktionen zeigt.

» Queeres Filmfest findet zum zweiten Mal in Ludwigslust statt

Bei der QueerLustinale am 21. und 22. November werden sechs verschiedene Filme im Luna Filmtheater gezeigt. Der Verein Buntes Lulu will damit mehr queere Sichtbarkeit in der Stadt erreichen.

» Volkshilfe eröffnet erste queere WG für Seniorinnen und Senioren in Wien

Die WG soll älteren Community-Mitgliedern Gemeinschaft, Sicherheit und Selbstbestimmung bieten, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner werden noch gesucht

» Queeres Leben im HSK sichtbar machen: Verein plant ersten CSD

Ein starkes Zeichen für die queere Community möchte der neu gegründete Verein "offen.BUND Arnsberg" setzen und in der Region einen Christopher Street Day organisieren.

» 50 Jahre Frauenbuchladen Lillemor's in München: "Ein Laden für sich allein"

Der Münchner Frauenbuchladen steht für eine ganze Ära der Frauenbewegung. Und für Veränderung: Heute führt ihn ein queerfeministisches Kollektiv.

18. November 2025

» Eheringe für alle: "Schwule Männer wünschen sich häufiger Diamanten"

Heute sind 70 Prozent von Sahak Demircis Ehering-Kundschaft gleichgeschlechtliche Paare  der Wandel kam leise, aber stetig. Im Interview erklärt er, warum es in der Schweiz mehr Toleranz braucht.

» Von Nirvana bis Taylor Swift: Sechs Musikmomente, die RuPaul zur Legende machten

RuPauls Mitwirken an der Sichtbarkeit der queeren Community ist für die moderne Popkultur unermesslich. Das sind sechs seiner ikonischsten Musikmomente.

» "Queertactics" in Österreich: Warum braucht Wien ein queeres Filmfestival?

Mainstreamfestivals schmücken sich mit einschlägigen Filmen, hatten aber nie den Anspruch, sich mit queeren Filmen zu beschäftigen, finden Katja Wiederspahn und Dagmar Fink vom "Queertactics"-Filmfestival.

» Wohnprojekt in Wien: Erste WG für queere Senioren in Mariahilf eröffnet

In Mariahilf wurde am Montag, 17. November, die erste Wohngemeinschaft für queere Seniorinnen und Senioren eröffnet  und zwar im neuen Gemeindebau, der nach Ex-SPÖ-Politiker Rudolf Hundstorfer benannt wurde.

17. November 2025

» Münchner Verein Konnektiva: Ein geschützter Raum zum Ausprobieren

Bei Konnektiva kommen Frauen sowie trans und non-binäre Personen, also Flinta*s, zusammen. Sie fördern Vielfalt in Kunst, Kultur und Bildung.

» Mit christlichen Werten gegen Minderheiten? Die religiöse Rechte in Deutschland

Sie verurteilen Schwangerschaftsabbruch, machen Stimmung gegen queere Menschen und wollen die traditionelle Familie zurück: Die religiöse Rechte in Deutschland.

» Hakenkreuz-Schmierereien und homophobe Hetze: Rathauschef ruft Bürger zur Wachsamkeit auf

Am Volkstrauertag erinnerte Bürgermeister Klaus Heilinglechner an die Hakenkreuz-Schmierereien in der Altstadt: "In Wolfratshausen ist kein Platz für Extremismus und Intoleranz."

» 7 queere Weihnachtsfilme, die das Fest bunter machen

Weihnachten gilt oft als Fest der heteronormativen Familie  für viele queere Menschen eine schwierige Zeit. Doch es gibt Filme, die andere Liebesgeschichten erzählen. Sieben Empfehlungen für queere WeihnachtsromComs auf Netflix, RTL+ und Co.

» Queerer Aktivist Miranda aus Mosambik: "Mein Körper gehört mir"

Choreograf Yuck Miranda über LGBT-Aktivismus in Mosambik, in ganz Afrika und seine Hoffnung auf Veränderungen. Ein Interview von Fabian Scheuermann