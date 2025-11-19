Ausgewählter Artikel:

» (20.11.2025) derStandard.at

Mit der richtigen Identität leben: Wie man in Österreich sein Geschlecht ändert

Der Fall Walter/Waltraud P. hat die Transgenderfrage auf negative Weise aufs Tapet gebracht. Tatsächlich ermöglicht eine Geschlechtsangleichung aber ein stimmigeres Leben

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. November 2025

» "Transfeindliche Gewalt spielt sich leider in jedem Lebensbereich ab"

Transfeindliche Übergriffe gehören für viele Betroffene in Berlin und Brandenburg zum Alltag  und sie werden häufiger. Im Interview beschreibt Berater Leo Yannick Wild, warum selbst kleinste Alltagssituationen zur Gefahr werden können.

» Tag gegen Transfeindlichkeit: Trost in der Gemeinschaft

Die Kiezkapelle Neukölln schafft zum Trans Day of Remembrance einen Ort für gemeinsames Trauern. Berlinweit nehmen queerfeindliche Übergriffe zu.

» Podcast: Sam, Daniel und Yuki teilen ihre Erfahrungen im Pinzgau

Sam, Daniel und Yuki sprechen in ihrem selbst produzierten Podcast offen über Outing, Geschlechtsanpassung sowie Ablehnung und Solidarität am Land.

» Sepp, der Schwuhplattler

Sepp Stückl und sein bayerischer Trachtenverein zeigen, dass Heimatverbundenheit und queere Identität kein Widerspruch sein müssen. Eine Begegnung mit einem Mann, der Brauchtum anders lebt

» "Am Ende reicht Internetaktivismus allein nicht aus."  Ole Liebl über Antifeminismus und wirksame Gegenstrategien

Wir haben mit Ole Liebl darüber gesprochen, warum Antifeminismus wieder an Boden gewinnt und wie wir gemeinsam antifeministischen Tendenzen entgegentreten können.

» Erster Christopher-Street-Day: Verein rechnet mit möglichen Hatern

In Arnsberg wird 2026 erstmals ein Christopher Street Day geplant. Was das für die queere Community bedeutet  und wie sie auf Gegenwind vorbereitet ist.

» Der Heavy Metal leuchtet jetzt regenbogenfarben

Am 21. und 22. November geht im Wiener Flucc das erste "Loud & Proud"-Festival über die Bühne. Auf und abseits der Bühne richtet es sich vorwiegende an die queere Bubble, die sich in der Szene unterrepräsentiert führt  aber nicht nur. Willkommen sind natürlich alle, wie Mitveranstalterin Corinna vom Verein "Heavy Lezzers" der "Krone" im Gespräch verrät. Sie gibt uns nähere Einblicke zu den Bands, der Philosophie und den Zielen hinter dem neuen Festival.

» Novum in Leverkusen: Pride am Rhein bekommt Stipendium

Erst vor zwei Jahren gegründet, hat der queere Verein schon viel in der Stadt bewegt.

» Privatsphäre in Thailand: Die Grenzen

Darf man in Thailand nach der sexuellen Orientierung fragen? Eine Diskussion in einem Expat-Forum zeigt: Zwischen gesetzlicher Gleichstellung und täglicher Realität klafft eine Lücke. Was gilt als höflich?

19. November 2025

» Studie zu Cancel-Culture an deutschen Unis provoziert Kritik

Studierende sind laut einer Befragung eher bereit, konservative Positionen auf dem Campus zu unterdrücken als progressive. Doch was ist konservativ  und was ist schon rechts außen?

» SVP "rassistisch"? Kreuzworträtsel-Verfasser vor Gericht

Zwei Verantwortliche des "Le Nouvelliste" müssen wegen angeblicher Verleumdung vor Gericht erscheinen. In einer Kreuzworträtsel-Frage war die SVP unter anderem als rassistisch und homophob bezeichnet worden.

» Transfrau Vanessa in der Männerwelt  Queer auf dem Bau: Wie gut geht das?

Der Bau gilt bis heute als klassische Männerwelt: körperlich schwere Arbeit, direkte Kommunikation und ein Umfeld, das lange klar männlich geprägt war. Doch die Branche verändert sich. Immer mehr Frauen arbeiten in Berufen, die früher als reine Männerdomäne galten. Eine von ihnen ist Vanessa Mannteufel  und ihre Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht besonders.

» Queeres Zentrum "Bar jeder Sicht" in Mainz vorerst vor Pleite gerettet

Kurz vor knapp konnte eine Pleite der "Bar jeder Sicht" doch noch verhindert werden. Wie es langfristig mit dem queeren Zentrum weitergeht, ist aber noch unklar.

» Kurienkardinal: Kein Affront gegen Trans-Personen beim Papstessen

Wie sein Vorgänger hat auch Papst Leo XIV. Bedürftige zum Mittagessen in den Vatikan eingeladen  darunter auch Trans-Personen. Doch anders als unter Franziskus saßen sie diesmal nicht am Papsttisch. Jetzt erklärt ein Kurienkardinal, warum.

» Was die Sexualitätsstudie übers Christsein aussagt

Die Sexualitätsstudie der CVJM-Hochschule zeigt, wie Christ:innen heute leben, lieben und glauben  jenseits von Klischees. Im Gespräch erläutert Forschungsleiter Tobias Künkler überraschende Befunde und was sie für die Kirche bedeuten.

» "Gut gemacht!": Junge Tat erhält nach Störaktion auf LGBTQ-Event Spenden

Bei den Rechtsextremen klingelt oft direkt nach Aktionen und Medienberichten die Kasse, wie eine Analyse von Kryptotransaktionen zeigt.

» Queeres Filmfest findet zum zweiten Mal in Ludwigslust statt

Bei der QueerLustinale am 21. und 22. November werden sechs verschiedene Filme im Luna Filmtheater gezeigt. Der Verein Buntes Lulu will damit mehr queere Sichtbarkeit in der Stadt erreichen.

» Volkshilfe eröffnet erste queere WG für Seniorinnen und Senioren in Wien

Die WG soll älteren Community-Mitgliedern Gemeinschaft, Sicherheit und Selbstbestimmung bieten, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner werden noch gesucht

» Queeres Leben im HSK sichtbar machen: Verein plant ersten CSD

Ein starkes Zeichen für die queere Community möchte der neu gegründete Verein "offen.BUND Arnsberg" setzen und in der Region einen Christopher Street Day organisieren.