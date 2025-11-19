Ausgewählter Artikel:

» (21.11.2025) Kronenzeitung

FPÖ: "Es gibt nur Männer und Frauen  Punkt!"

Die Freiheitlichen haben mit ihren Initiativen im Nationalrat für eine heftige Diskussion über biologische Geschlechter gesorgt. Sie hatten gefordert, Mann und Frau als einzige Geschlechter im Staatsgrundgesetz festzuschreiben. Die SPÖ ortet einen Kulturkampf und wirft der FPÖ vor, Menschen gegeneinander auszuspielen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. November 2025

» FPÖ: "Es gibt nur Männer und Frauen  Punkt!"

Die Freiheitlichen haben mit ihren Initiativen im Nationalrat für eine heftige Diskussion über biologische Geschlechter gesorgt. Sie hatten gefordert, Mann und Frau als einzige Geschlechter im Staatsgrundgesetz festzuschreiben. Die SPÖ ortet einen Kulturkampf und wirft der FPÖ vor, Menschen gegeneinander auszuspielen.

» Trans Day Of Remembrance  Der Tag gegen transfeindliche Gewalt

Transfeindliche Gewalt ist global auf dem Vormarsch. Besonders Faschist:innen nehmen trans Personen als zentrales Feindbild. Auch staatlich gibt es immer größere Angriffe auf die Rechte von trans Personen. Gegen diese Entwicklungen gilt es zu kämpfen, am TDoR und jeden anderen Tag!  Ein Kommentar von Thomas Mercy.

» Kanton Zürich verbietet Konversionstherapien

Der Zürcher Regierungsrat hat ein Verbot sogenannter Konversionstherapien beschlossen. Diese sollen angeblich die sexuelle Orientierung von lesbischen, schwulen oder bisexuellen Menschen ändern können.

» Mahnwache in Karlsruhe: stiller Marsch gegen Gewalt an Transpersonen

In Karlsruhe fand am 20. November eine Mahnwache im Gedenken an die Opfer transfeindlicher Diskriminierung und Gewalt statt. Dazu luden der CSD Karlsruhe, queerKAstle und LA ViE ein.

» Ein musikalisches Highlight: Rufus Wainwright singt Kurt Weill

Rufus Wainwright hat einen Lauf. "Wainwright Does Weill" ist bereits das dritte Album, das das kanadische Multitalent in diesem Jahr veröffentlicht. Frivol, provokant, queer  selten hat man interessantere Interpretationen der Weill-Klassiker gehört.

» Nach Kündigung: Linke will queeres Wohnprojekt in Potsdam retten

Einem Wohnprojekt in der Benkertstraße droht das Aus  der Eigentümer will die Immobilie verkaufen, in der sich auch die Kneipe "La Leander" befand. Die Linke fordert einen Ersatzstandort.

20. November 2025

» "Transfeindliche Gewalt spielt sich leider in jedem Lebensbereich ab"

Transfeindliche Übergriffe gehören für viele Betroffene in Berlin und Brandenburg zum Alltag  und sie werden häufiger. Im Interview beschreibt Berater Leo Yannick Wild, warum selbst kleinste Alltagssituationen zur Gefahr werden können.

» Tag gegen Transfeindlichkeit: Trost in der Gemeinschaft

Die Kiezkapelle Neukölln schafft zum Trans Day of Remembrance einen Ort für gemeinsames Trauern. Berlinweit nehmen queerfeindliche Übergriffe zu.

» Podcast: Sam, Daniel und Yuki teilen ihre Erfahrungen im Pinzgau

Sam, Daniel und Yuki sprechen in ihrem selbst produzierten Podcast offen über Outing, Geschlechtsanpassung sowie Ablehnung und Solidarität am Land.

» Sepp, der Schwuhplattler

Sepp Stückl und sein bayerischer Trachtenverein zeigen, dass Heimatverbundenheit und queere Identität kein Widerspruch sein müssen. Eine Begegnung mit einem Mann, der Brauchtum anders lebt

» "Am Ende reicht Internetaktivismus allein nicht aus."  Ole Liebl über Antifeminismus und wirksame Gegenstrategien

Wir haben mit Ole Liebl darüber gesprochen, warum Antifeminismus wieder an Boden gewinnt und wie wir gemeinsam antifeministischen Tendenzen entgegentreten können.

» Mit der richtigen Identität leben: Wie man in Österreich sein Geschlecht ändert

Der Fall Walter/Waltraud P. hat die Transgenderfrage auf negative Weise aufs Tapet gebracht. Tatsächlich ermöglicht eine Geschlechtsangleichung aber ein stimmigeres Leben

» Erster Christopher-Street-Day: Verein rechnet mit möglichen Hatern

In Arnsberg wird 2026 erstmals ein Christopher Street Day geplant. Was das für die queere Community bedeutet  und wie sie auf Gegenwind vorbereitet ist.

» Der Heavy Metal leuchtet jetzt regenbogenfarben

Am 21. und 22. November geht im Wiener Flucc das erste "Loud & Proud"-Festival über die Bühne. Auf und abseits der Bühne richtet es sich vorwiegende an die queere Bubble, die sich in der Szene unterrepräsentiert führt  aber nicht nur. Willkommen sind natürlich alle, wie Mitveranstalterin Corinna vom Verein "Heavy Lezzers" der "Krone" im Gespräch verrät. Sie gibt uns nähere Einblicke zu den Bands, der Philosophie und den Zielen hinter dem neuen Festival.

» Novum in Leverkusen: Pride am Rhein bekommt Stipendium

Erst vor zwei Jahren gegründet, hat der queere Verein schon viel in der Stadt bewegt.

» Privatsphäre in Thailand: Die Grenzen

Darf man in Thailand nach der sexuellen Orientierung fragen? Eine Diskussion in einem Expat-Forum zeigt: Zwischen gesetzlicher Gleichstellung und täglicher Realität klafft eine Lücke. Was gilt als höflich?

19. November 2025

» Studie zu Cancel-Culture an deutschen Unis provoziert Kritik

Studierende sind laut einer Befragung eher bereit, konservative Positionen auf dem Campus zu unterdrücken als progressive. Doch was ist konservativ  und was ist schon rechts außen?

» SVP "rassistisch"? Kreuzworträtsel-Verfasser vor Gericht

Zwei Verantwortliche des "Le Nouvelliste" müssen wegen angeblicher Verleumdung vor Gericht erscheinen. In einer Kreuzworträtsel-Frage war die SVP unter anderem als rassistisch und homophob bezeichnet worden.

» Transfrau Vanessa in der Männerwelt  Queer auf dem Bau: Wie gut geht das?

Der Bau gilt bis heute als klassische Männerwelt: körperlich schwere Arbeit, direkte Kommunikation und ein Umfeld, das lange klar männlich geprägt war. Doch die Branche verändert sich. Immer mehr Frauen arbeiten in Berufen, die früher als reine Männerdomäne galten. Eine von ihnen ist Vanessa Mannteufel  und ihre Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht besonders.

» Queeres Zentrum "Bar jeder Sicht" in Mainz vorerst vor Pleite gerettet

Kurz vor knapp konnte eine Pleite der "Bar jeder Sicht" doch noch verhindert werden. Wie es langfristig mit dem queeren Zentrum weitergeht, ist aber noch unklar.