Ausgewählter Artikel:

» (23.11.2025) TAG24

Kinderporno-Skandal um Berliner Dragqueen: Jurassica Parkas Manager äußert sich erstmals

Die Berliner Dragqueen Jurassica Parka wurde 2023 wegen Verbreitung kinderpornografischen Materials rechtskräftig verurteilt. Nun spricht ihr Manager.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. November 2025

» Kinderporno-Skandal um Berliner Dragqueen: Jurassica Parkas Manager äußert sich erstmals

Die Berliner Dragqueen Jurassica Parka wurde 2023 wegen Verbreitung kinderpornografischen Materials rechtskräftig verurteilt. Nun spricht ihr Manager.

» Drag Story Hour für Kinder und Familien im Humboldt Forum

Ein Gespräch mit Sophie Plagemann, Künstlerische Direktorin am Stadtmuseum Berlin

» Theaterprojekt in Köln: "Zeitlose Talente" erzählt vom Leben queerer Menschen jenseits der 60

Zehn Menschen über 60 erzählen im Box Theater ihre wahren Geschichten von Homosexualität und Queerness. Das Stück zeigt, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat  und was noch immer schwierig ist.

22. November 2025

» Viele queere Jugendliche erleben die Schule oft als unsicheren Ort voller Diskriminierungen

Schule sollte ein sicherer Ort für alle sein, doch für viele queere Jugendliche ist das Gegenteil der Fall. Diskriminierung, Ausgrenzung sowie verbale und körperliche Angriffe prägen den Alltag an manchen Schulen. Schnell stellt sich die Frage, aus welchen Gruppen homophobe und queerfeindliche Einstellungen stammen und welche Faktoren sie begünstigen.

» Edda Pilz: Heimlicher Outing-Versuch? Micha Klotz findet das "lächerlich"

Bei Edda Pilz und Micha Klotz wütet die Schlammschlacht weiter. Nun deutet die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin an, dass ihr Ex insgeheim auf Männer stehen würde.

» Hauptbahnhof oder Aufseßplatz: Nürnbergs Grüne wollen gleichgeschlechtliche Ampelpärchen

Nachdem Nürnbergs SPD gefordert hatte, eine Ampel mit einem Dürer-Hasen aufzustellen, legen die Grünen nach: Ihre Stadtratsfraktion will ebenfalls ein besonderes Ampelmännchen. Beziehungsweise Ampelpärchen.

» Queere Liebesgeschichten und neue Welten: Die faszinierende Vielfalt der Fanfiktion in der Popkultur

Für viele ist der Begriff Fanfiktion schon so selbstverständlich wie für andere Belletristik, Sachbuch oder Graphic Novel. Fanfiktion ist ein Phänomen der Popkultur und erreicht ein Riesenpublikum  und das nicht nur unter jungen Leserinnen und Lesern.

» Braucht Potsdam einen Jugendclub für Queers?

Es fehlt an Angeboten für queere Jugendliche  darin sind sich Mitglieder des Jugendhilfeausschusses weitestgehend einig. Ob es ein eigenes Jugendzentrum braucht, wird heiß diskutiert.

» Autorin im Gespräch: Nina Schedlmayer im Gespräch

Sie liebte Frauen, lebte in der Bohème und verehrte Hitler. Die österreichische Malerin Stephanie Hollenstein war so widersprüchlich wie ihre Zeit. Nina Schedlmayer macht diese verstörende Biografie mit ihrem Buch "Hitlers queere Künstlerin" greifbar.

» Queer im Alter  was die Pflege für LSBTIQ*-Menschen besonders macht

Queere Menschen möchten auch im Alter in einem Umfeld leben, in dem sie sich nicht erklären müssen und nicht mit Vorurteilen konfrontiert werden. Was zeichnet queersensible Pflege aus und wie findet man passende Angebote?

» Auf 20 Zentimeter hohen High Heels: Drag-Show kommt ins Klösterle

Vicky Voyage gastiert mit seinen Künstlerkollegen in Nördlingen. Was die Besucher erwarten können und wie man zu dieser Kunstform kommt.

21. November 2025

» Geschichte des Feminismus: Als Lesben zu Lavendel-Bomben griffen

Lange distanzierten sich Feministinnen von Lesben. Doch mit kreativen Aktionen erkämpften sie sich ihren Platz in der Bewegung.

» FPÖ: "Es gibt nur Männer und Frauen  Punkt!"

Die Freiheitlichen haben mit ihren Initiativen im Nationalrat für eine heftige Diskussion über biologische Geschlechter gesorgt. Sie hatten gefordert, Mann und Frau als einzige Geschlechter im Staatsgrundgesetz festzuschreiben. Die SPÖ ortet einen Kulturkampf und wirft der FPÖ vor, Menschen gegeneinander auszuspielen.

» Trans Day Of Remembrance  Der Tag gegen transfeindliche Gewalt

Transfeindliche Gewalt ist global auf dem Vormarsch. Besonders Faschist:innen nehmen trans Personen als zentrales Feindbild. Auch staatlich gibt es immer größere Angriffe auf die Rechte von trans Personen. Gegen diese Entwicklungen gilt es zu kämpfen, am TDoR und jeden anderen Tag!  Ein Kommentar von Thomas Mercy.

» Kanton Zürich verbietet Konversionstherapien

Der Zürcher Regierungsrat hat ein Verbot sogenannter Konversionstherapien beschlossen. Diese sollen angeblich die sexuelle Orientierung von lesbischen, schwulen oder bisexuellen Menschen ändern können.

» Mahnwache in Karlsruhe: stiller Marsch gegen Gewalt an Transpersonen

In Karlsruhe fand am 20. November eine Mahnwache im Gedenken an die Opfer transfeindlicher Diskriminierung und Gewalt statt. Dazu luden der CSD Karlsruhe, queerKAstle und LA ViE ein.

» Ein musikalisches Highlight: Rufus Wainwright singt Kurt Weill

Rufus Wainwright hat einen Lauf. "Wainwright Does Weill" ist bereits das dritte Album, das das kanadische Multitalent in diesem Jahr veröffentlicht. Frivol, provokant, queer  selten hat man interessantere Interpretationen der Weill-Klassiker gehört.

» Nach Kündigung: Linke will queeres Wohnprojekt in Potsdam retten

Einem Wohnprojekt in der Benkertstraße droht das Aus  der Eigentümer will die Immobilie verkaufen, in der sich auch die Kneipe "La Leander" befand. Die Linke fordert einen Ersatzstandort.

20. November 2025

» "Transfeindliche Gewalt spielt sich leider in jedem Lebensbereich ab"

Transfeindliche Übergriffe gehören für viele Betroffene in Berlin und Brandenburg zum Alltag  und sie werden häufiger. Im Interview beschreibt Berater Leo Yannick Wild, warum selbst kleinste Alltagssituationen zur Gefahr werden können.

» Tag gegen Transfeindlichkeit: Trost in der Gemeinschaft

Die Kiezkapelle Neukölln schafft zum Trans Day of Remembrance einen Ort für gemeinsames Trauern. Berlinweit nehmen queerfeindliche Übergriffe zu.