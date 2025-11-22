Ausgewählter Artikel:

26. November 2025

25. November 2025

» Katholische Kirche: Sexuelle Neigung bleibt Einstellungskriterium

Die Schweizer Bischöfe bestehen darauf: Sexuelle Orientierung und Beziehungsstatus bleiben relevant für eine Anstellung.

» Kommentar: EuGH-Urteil schiebt Polens Eherecht ins 21. Jahrhundert

Der EuGH hat ein kluges Urteil gefällt, meint Philip Raillon. In Polen schiebt es das Eherecht ins 21. Jahrhundert. Und für andere EU-Staaten wie Ungarn oder Rumänien, in denen queere Menschen benachteiligt werden, setzt es ein Zeichen.

» Queeres Metalfestival in Wien: Bangen bis der Arzt kommt

Für Elfen gibt es Spieltische. Am Wochenende fand das queere Metalfestival "Loud and Proud" erstmals im Wiener Club Flucc statt. Mit vollem Erfolg.

» "Es muss Schutzräume auch für queere Menschen geben"

Constance Ohms von der Beratungsstelle "Gewaltfreileben" spricht im Interview mit Anna Hüntelmann über Hilfe und Diskriminierung.

» Regenbogen-Bank eingeweiht  was wird sonst gegen queerfeindliche Gewalt getan?

Eine neue Regenbogen-Bank ziert seit Montag Stuttgarts Innenstadt. Doch welche Maßnahmen gegen Queerfeindlichkeit ergreifen Stadt, Polizei und andere Akteure abseits dieser Symbolik?

» "Anger and Threads"  Wie Handarbeit queer-feministische Räume schaffen kann

Radio Corax sprach mit Daphne Croissier vom Projekt "anger and threads". Sie studiert Kommunikationsdesign an der Burg Giebichenstein in Halle. Für sie persönlich spielt Handarbeit eine wichtige Rolle. Vor einigen Semestern hat sie sich mit der Frage beschäftigt, wie Wut und Handarbeit zusammenhängen. Außerdem hat sie sich gefragt, welche Räume Handarbeit aus einer queer-feministischen Perspektive schafft. Ihre Publikation zu diesem Thema heißt "Anger and Threads", auf Deutsch "Wut und Fäden". Daphne ist eine Designstudentin von der Burg Giebichenstein, welche sich in ihrem Semesterprojekt für mehr Austauschprojekte zum RAGEN gegen das Patriarchat und gleichzeitig zu Handarbeiten eingesetzt hat

» Queerer Weihnachtsmarkt am Nolli eröffnet  Marianne Rosenberg feiert mit

Berlins buntester Weihnachtsmarkt ist zurück! Am 24. November startet am Nollendorfplatz zum sechsten Mal die Christmas Avenue.

24. November 2025

» Ungarn: Ins Gefängnis für die Pride?

Zum ersten Mal in der Geschichte der EU wird ein Mensch strafrechtlich verfolgt, weil er eine Pride organisiert hat: Géza Buzás-Hábel ist Pädagoge aus Südungarn, ein Rom, offen queer und seit Jahren als Menschrechtsaktivist aktiv. Für die Planung der Pécs-Pride am 4. Oktober droht ihm nun bis zu einem Jahr Haft. Im Interview erzählt er, was das über die Lage queerer Menschen in Ungarn verrät  und was jetzt auf ihn zukommt.

» Mut zu mehr Sichtbarkeit

In Wolfhagen fand das vierte queere Winterfest statt. Es bot einen sicheren Raum für Sichtbarkeit. Mutige Menschen zeigen, dass sie existieren.

» Alphabetische Wahlregister: Italiens Wahlsystem wird inklusiver

Trennung von Männern und Frauen gehören der Vergangenheit an. In Italien wird ab sofort nach Nachname gewählt  und auch der Ehename entfällt.

» Mannheim: Gedenkmarsch für getötete Transmenschen

350 Transpersonen wurden in den vergangenen zwölf Monaten weltweit umgebracht. Darum gingen am Samstag etwa 60 Menschen auf Mannheims Straßen.

23. November 2025

» Kinderporno-Skandal um Berliner Dragqueen: Jurassica Parkas Manager äußert sich erstmals

Die Berliner Dragqueen Jurassica Parka wurde 2023 wegen Verbreitung kinderpornografischen Materials rechtskräftig verurteilt. Nun spricht ihr Manager.

» Drag Story Hour für Kinder und Familien im Humboldt Forum

Ein Gespräch mit Sophie Plagemann, Künstlerische Direktorin am Stadtmuseum Berlin

» Theaterprojekt in Köln: "Zeitlose Talente" erzählt vom Leben queerer Menschen jenseits der 60

Zehn Menschen über 60 erzählen im Box Theater ihre wahren Geschichten von Homosexualität und Queerness. Das Stück zeigt, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat  und was noch immer schwierig ist.

22. November 2025

» Viele queere Jugendliche erleben die Schule oft als unsicheren Ort voller Diskriminierungen

Schule sollte ein sicherer Ort für alle sein, doch für viele queere Jugendliche ist das Gegenteil der Fall. Diskriminierung, Ausgrenzung sowie verbale und körperliche Angriffe prägen den Alltag an manchen Schulen. Schnell stellt sich die Frage, aus welchen Gruppen homophobe und queerfeindliche Einstellungen stammen und welche Faktoren sie begünstigen.

» Edda Pilz: Heimlicher Outing-Versuch? Micha Klotz findet das "lächerlich"

Bei Edda Pilz und Micha Klotz wütet die Schlammschlacht weiter. Nun deutet die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin an, dass ihr Ex insgeheim auf Männer stehen würde.

» Hauptbahnhof oder Aufseßplatz: Nürnbergs Grüne wollen gleichgeschlechtliche Ampelpärchen

Nachdem Nürnbergs SPD gefordert hatte, eine Ampel mit einem Dürer-Hasen aufzustellen, legen die Grünen nach: Ihre Stadtratsfraktion will ebenfalls ein besonderes Ampelmännchen. Beziehungsweise Ampelpärchen.

» Queere Liebesgeschichten und neue Welten: Die faszinierende Vielfalt der Fanfiktion in der Popkultur

Für viele ist der Begriff Fanfiktion schon so selbstverständlich wie für andere Belletristik, Sachbuch oder Graphic Novel. Fanfiktion ist ein Phänomen der Popkultur und erreicht ein Riesenpublikum  und das nicht nur unter jungen Leserinnen und Lesern.

» Braucht Potsdam einen Jugendclub für Queers?

Es fehlt an Angeboten für queere Jugendliche  darin sind sich Mitglieder des Jugendhilfeausschusses weitestgehend einig. Ob es ein eigenes Jugendzentrum braucht, wird heiß diskutiert.