» (26.11.2025) Nau

Kirche behält Kriterium der sexuellen Orientierung bei

Schweizer Bischöfe halten an Sexualmoral fest: Sexuelle Orientierung bleibt bei Anstellungen in der Kirche entscheidend.

26. November 2025

» "Miss Sara Jevo" am Nationaltheater Mannheim  Als Drag-Queen mit dem Bus auf den Balkan

Für die Bühnenproduktion "Miss Sara Jevo" am Nationaltheater Mannheim ist der Schauspieler Sandro utalo in seine alte Heimatstadt Sarajevo gefahren, die er als kleines Kind wegen des Bosnien-Kriegs verlassen musste.

» Fritz oder Frida? Trans egal!

Vor einhundert Jahren erschien in einer queeren Zeitschrift eine trans Geschichte, die sich aufgrund einer Referenz auf die jüdische Bibelauslegung in die Geschichte queer-jüdischen Lebens einbetten lässt.

» Queere Menschen vor Honduras-Wahl: Sie wollen mehr Sicherheit und weniger Korruption

Bei den Wahlen in Honduras tritt die amtierende Präsidentin Xiomara Castro nicht an. Sie brachte die Demokratie zurück. Ihre Bilanz ist durchwachsen.

» "Mein Leben war gut, bis jemand herausfand, dass ich schwul bin"  Geflüchtetem droht Abschiebung

Berk ist schwul und deshalb vor zwei Jahren aus der Türkei nach Deutschland geflohen. In seiner Heimat fürchtet er Gewalt  auch seitens seiner Familie. Jetzt soll er abgeschoben werden. Überraschend, nicht nur für ihn.

» Frauen bei Miss Universe  Transgender-Kandidatin aus Vietnam verfehlte die Top 12

Beim jüngsten Schönheitswettbewerb zur "Miss Universe" haben es einem Video in sozialen Netzwerken zufolge "keine Frauen" unter die zwölf Finalistinnen geschafft. "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der hässlichste, künstliche Mann von allen?", fragt ein Nutzer. Doch seine Behauptung, hier stünden nur Männer auf der Bühne, ist ein Märchen ohne reale Grundlage.

» Präfekt Fernández sieht Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch

Eigentlich wollte der Argentinier nur ein Papier zur Monogamie vorstellen. Was er am Rande sagte.

» HIV-Prophylaxe Lenacapavir: 28.000 Dollar für zwei Spritzen

Das Medikament kann sowohl für die Behandlung von HIV-Infektionen als auch zur Prophylaxe eingesetzt werden. Doch der hohe Preis von Lenacapavir verhindert, dass es global effizient eingesetzt werden kann.

» "30 Kilo abgenommen": Früher Daniel  jetzt als Frau in Köln

Aufgewachsen ist Daniela Duton als Junge. Inzwischen lebt die 32-Jährige als Frau in Köln.

» Gibt es bald das erste transfreundliche Schutzhaus in Köln?

Frauenhäuser sollen Schutzräume sein. Doch für Transmenschen bleibt die Tür oft verschlossen. Das will ein Kölner Verein ändern.

» Queere Wohnungslosenhilfe aus Berlin gefährdet

Queerhome* ist die erste Wohnungslosenhilfe für queere Menschen in Deutschland. Trotz steigender Nachfrage drohen dem Berliner Projekt ab 2026 Kürzungen von 24 000 Euro. Das gefährdet die Arbeit.

25. November 2025

» Katholische Kirche: Sexuelle Neigung bleibt Einstellungskriterium

Die Schweizer Bischöfe bestehen darauf: Sexuelle Orientierung und Beziehungsstatus bleiben relevant für eine Anstellung.

» Kommentar: EuGH-Urteil schiebt Polens Eherecht ins 21. Jahrhundert

Der EuGH hat ein kluges Urteil gefällt, meint Philip Raillon. In Polen schiebt es das Eherecht ins 21. Jahrhundert. Und für andere EU-Staaten wie Ungarn oder Rumänien, in denen queere Menschen benachteiligt werden, setzt es ein Zeichen.

» Queeres Metalfestival in Wien: Bangen bis der Arzt kommt

Für Elfen gibt es Spieltische. Am Wochenende fand das queere Metalfestival "Loud and Proud" erstmals im Wiener Club Flucc statt. Mit vollem Erfolg.

» "Es muss Schutzräume auch für queere Menschen geben"

Constance Ohms von der Beratungsstelle "Gewaltfreileben" spricht im Interview mit Anna Hüntelmann über Hilfe und Diskriminierung.

» Regenbogen-Bank eingeweiht  was wird sonst gegen queerfeindliche Gewalt getan?

Eine neue Regenbogen-Bank ziert seit Montag Stuttgarts Innenstadt. Doch welche Maßnahmen gegen Queerfeindlichkeit ergreifen Stadt, Polizei und andere Akteure abseits dieser Symbolik?

» "Anger and Threads"  Wie Handarbeit queer-feministische Räume schaffen kann

Radio Corax sprach mit Daphne Croissier vom Projekt "anger and threads". Sie studiert Kommunikationsdesign an der Burg Giebichenstein in Halle. Für sie persönlich spielt Handarbeit eine wichtige Rolle. Vor einigen Semestern hat sie sich mit der Frage beschäftigt, wie Wut und Handarbeit zusammenhängen. Außerdem hat sie sich gefragt, welche Räume Handarbeit aus einer queer-feministischen Perspektive schafft. Ihre Publikation zu diesem Thema heißt "Anger and Threads", auf Deutsch "Wut und Fäden". Daphne ist eine Designstudentin von der Burg Giebichenstein, welche sich in ihrem Semesterprojekt für mehr Austauschprojekte zum RAGEN gegen das Patriarchat und gleichzeitig zu Handarbeiten eingesetzt hat

» Queerer Weihnachtsmarkt am Nolli eröffnet  Marianne Rosenberg feiert mit

Berlins buntester Weihnachtsmarkt ist zurück! Am 24. November startet am Nollendorfplatz zum sechsten Mal die Christmas Avenue.

24. November 2025

» Ungarn: Ins Gefängnis für die Pride?

Zum ersten Mal in der Geschichte der EU wird ein Mensch strafrechtlich verfolgt, weil er eine Pride organisiert hat: Géza Buzás-Hábel ist Pädagoge aus Südungarn, ein Rom, offen queer und seit Jahren als Menschrechtsaktivist aktiv. Für die Planung der Pécs-Pride am 4. Oktober droht ihm nun bis zu einem Jahr Haft. Im Interview erzählt er, was das über die Lage queerer Menschen in Ungarn verrät  und was jetzt auf ihn zukommt.

» Mut zu mehr Sichtbarkeit

In Wolfhagen fand das vierte queere Winterfest statt. Es bot einen sicheren Raum für Sichtbarkeit. Mutige Menschen zeigen, dass sie existieren.