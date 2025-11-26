Ausgewählter Artikel:

» (27.11.2025) Deutschlandfunk Kultur

Eltern zu dritt  acht Jahre Lebensrealität

Kathleen, Maryna und Axel sind eine Regenbogenfamilie. Sie haben das Co-Parenting genau geplant  wie ist die Realität? Unsere Reporterin hat sie begleitet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. November 2025

» Theologe zu Queer-Index: Synodaler Prozess führt zu mehr Akzeptanz

Der neue "Rainbow Index of Churches in Europe" untersucht, wie es um die Queerfreundlichkeit der Kirchen in Europa bestellt ist. Der Theologe Michael Brinkschröder ordnet ein  und erkennt manch Revolutionäres

» Eltern zu dritt  acht Jahre Lebensrealität

Kathleen, Maryna und Axel sind eine Regenbogenfamilie. Sie haben das Co-Parenting genau geplant  wie ist die Realität? Unsere Reporterin hat sie begleitet.

» Exklusiv: BVG legt erstmals Kosten der Pride-Month-Aktion offen 💩

Nach wochenlangem Druck bricht die BVG ihr Schweigen. Die Offenlegung erfolgte erst nach mehrfachen parlamentarischen Nachfragen und wirft grundsätzliche Fragen zur Transparenz auf.

» Anti-AfD-Petition in Niedersachsen: Verbote können Leben retten

Über 10.000 Bür­ge­r*in­nen fordern Niedersachsens Regierung auf, sich für ein AfD-Verbot einzusetzen. Ein Angriff in Gifhorn zeigt: Das täte not.

» "Unsere Lebkuchenherzen haben die FPÖ total nervös gemacht"

Wieso sich das Büro des steirischen FPÖ-Landeshauptmanns Mario Kunasek vor Gleitgel, Hundemasken und Lebkuchen mit dem Schriftzug "Mei Welt ist bunt mit Dir" fürchtete

» Die digitalen Prediger der neuen Rechten

In den sozialen Medien bezeugen immer mehr junge Menschen offensiv ihren christlichen Glauben. Dahinter verbirgt sich bisweilen politisches Christentum mit Rechtsdrall und Nähe zur AfD

» Bericht macht Schwierigkeiten für nicht binäre Menschen sichtbar

Der Bundesrat stellt in einem Bericht fest, dass nonbinäre Menschen im Alltag mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert sind, und will ihre Situation verbessern.

» Désirée Nick: Rassismus und Sexismus werden bestraft, andere Diskriminierungen nicht

Im Podcast "Hotel Matze" sagt Désirée Nick, dass man bei rassistischen und sexistischen Aussagen konsequent bestraft werde. Bei einer Gruppe gebe es aber noch keinerlei Sanktionen.

» Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss : "Ich weigere mich, ein Opfer zu sein"

Pierre Sanoussi-Bliss sagt von sich selbst, er ist ein "alter, schwarzer, schwuler Ossi". Der Schauspieler und Dschungelcampteilnehmer hat jetzt seine Autobiografie "Den Rest hab ich verdrängt" veröffentlicht. Ein Videobericht.

26. November 2025

» "Miss Sara Jevo" am Nationaltheater Mannheim  Als Drag-Queen mit dem Bus auf den Balkan

Für die Bühnenproduktion "Miss Sara Jevo" am Nationaltheater Mannheim ist der Schauspieler Sandro utalo in seine alte Heimatstadt Sarajevo gefahren, die er als kleines Kind wegen des Bosnien-Kriegs verlassen musste.

» Kirche behält Kriterium der sexuellen Orientierung bei

Schweizer Bischöfe halten an Sexualmoral fest: Sexuelle Orientierung bleibt bei Anstellungen in der Kirche entscheidend.

» Fritz oder Frida? Trans egal!

Vor einhundert Jahren erschien in einer queeren Zeitschrift eine trans Geschichte, die sich aufgrund einer Referenz auf die jüdische Bibelauslegung in die Geschichte queer-jüdischen Lebens einbetten lässt.

» Queere Menschen vor Honduras-Wahl: Sie wollen mehr Sicherheit und weniger Korruption

Bei den Wahlen in Honduras tritt die amtierende Präsidentin Xiomara Castro nicht an. Sie brachte die Demokratie zurück. Ihre Bilanz ist durchwachsen.

» "Mein Leben war gut, bis jemand herausfand, dass ich schwul bin"  Geflüchtetem droht Abschiebung

Berk ist schwul und deshalb vor zwei Jahren aus der Türkei nach Deutschland geflohen. In seiner Heimat fürchtet er Gewalt  auch seitens seiner Familie. Jetzt soll er abgeschoben werden. Überraschend, nicht nur für ihn.

» Frauen bei Miss Universe  Transgender-Kandidatin aus Vietnam verfehlte die Top 12

Beim jüngsten Schönheitswettbewerb zur "Miss Universe" haben es einem Video in sozialen Netzwerken zufolge "keine Frauen" unter die zwölf Finalistinnen geschafft. "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der hässlichste, künstliche Mann von allen?", fragt ein Nutzer. Doch seine Behauptung, hier stünden nur Männer auf der Bühne, ist ein Märchen ohne reale Grundlage.

» Präfekt Fernández sieht Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch

Eigentlich wollte der Argentinier nur ein Papier zur Monogamie vorstellen. Was er am Rande sagte.

» HIV-Prophylaxe Lenacapavir: 28.000 Dollar für zwei Spritzen

Das Medikament kann sowohl für die Behandlung von HIV-Infektionen als auch zur Prophylaxe eingesetzt werden. Doch der hohe Preis von Lenacapavir verhindert, dass es global effizient eingesetzt werden kann.

» "30 Kilo abgenommen": Früher Daniel  jetzt als Frau in Köln

Aufgewachsen ist Daniela Duton als Junge. Inzwischen lebt die 32-Jährige als Frau in Köln.

» Gibt es bald das erste transfreundliche Schutzhaus in Köln?

Frauenhäuser sollen Schutzräume sein. Doch für Transmenschen bleibt die Tür oft verschlossen. Das will ein Kölner Verein ändern.

» Queere Wohnungslosenhilfe aus Berlin gefährdet

Queerhome* ist die erste Wohnungslosenhilfe für queere Menschen in Deutschland. Trotz steigender Nachfrage drohen dem Berliner Projekt ab 2026 Kürzungen von 24 000 Euro. Das gefährdet die Arbeit.