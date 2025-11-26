Ausgewählter Artikel:

» (28.11.2025) Rádio Slovakia International

Slowakische Politiker zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat am vergangenen Dienstag entschieden, dass die Mitgliedstaaten gleichgeschlechtliche Ehen, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig geschlossen wurden, anerkennen müssen. Die Meinungen der slowakischen Politiker zu diesem Urteil und seiner Auslegung gehen weit auseinander.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. November 2025

» Harry Potters Coming Out? Marburger Forscherin über"queere Möglichkeitsräume" in der Saga

"Queere Möglichkeitsräume" in der Harry Potter-Saga: Darum ging es im Vortrag der Marburger Medienwissenschaftlerin Dr. Vera Cuntz-Leng. Sie sprach im Rahmen der Ringvorlesung "Imaginäre Räume" an der Uni Marburg.

» Antisemitismus auch in der queeren Szene benennen

Viele Jüdinnen und Juden fühlen sich teils unsicher, wenn in der queeren Szene über Israel gesprochen wird. Der Verein Keschet will das ändern

» Sexshopkollektiv Fuck Yeah: "Offen fuer alle mit einem großen Herz fuer queere FLINTA"

Das Sexshopkollektiv "Fuck Yeah" im Hamburger Gängeviertel will die Sextoy-Industrie neu denken und dabei einen Safer Space für queere FLINTA schaffen. Im Interview sprechen wir mit Mitbegründer*in Zarah über die Entstigmatisierung der Sexualität, feministisches Sextoydesign und darüber, was sie von anderen Sexshops unterscheidet.

» Leser zum Selbstbestimmungsgesetz: "Eine Absurdität zieht die andere nach sich" 💩

Der Fall um den Geschlechterwechsel einer Polizistin und Vorteile bei der Beförderung sorgt für Debatten über Gesetz und Gesellschaft.

» Slowakische Politiker zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat am vergangenen Dienstag entschieden, dass die Mitgliedstaaten gleichgeschlechtliche Ehen, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig geschlossen wurden, anerkennen müssen. Die Meinungen der slowakischen Politiker zu diesem Urteil und seiner Auslegung gehen weit auseinander.

» In Neuss ist queeres Leben fast unsichtbar

Homosexuelle Seniorinnen und Senioren erleben Einsamkeit, Diskriminierung oder fühlen sich in bestehenden Angeboten nicht repräsentiert. Bei der Veranstaltung "Älterwerden unterm Regenbogen" wurden Bedürfnisse offen kommuniziert. Wie ist die Lage in Neuss?

» Kein Zuschuss für jährlichen Christopher Street Day in Bad Bramstedt

Die Stadt Bad Bramstedt wird den Christopher Street Day (CSD) nicht jährlich finanziell unterstützen. Ein entsprechender Antrag der SPD für einen Zuschuss in Höhe von jährlich 3000  wurde abgelehnt.

» Zu diesem Termin wird es in Neustrelitz wieder bunt und schrill

Der CSD wechselt 2026 wieder von Neubrandenburg nach Neustrelitz und soll ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Das sei derzeit wichtig, betont der ausrichtende Verein.

27. November 2025

» Theologe zu Queer-Index: Synodaler Prozess führt zu mehr Akzeptanz

Der neue "Rainbow Index of Churches in Europe" untersucht, wie es um die Queerfreundlichkeit der Kirchen in Europa bestellt ist. Der Theologe Michael Brinkschröder ordnet ein  und erkennt manch Revolutionäres

» Eltern zu dritt  acht Jahre Lebensrealität

Kathleen, Maryna und Axel sind eine Regenbogenfamilie. Sie haben das Co-Parenting genau geplant  wie ist die Realität? Unsere Reporterin hat sie begleitet.

» Exklusiv: BVG legt erstmals Kosten der Pride-Month-Aktion offen 💩

Nach wochenlangem Druck bricht die BVG ihr Schweigen. Die Offenlegung erfolgte erst nach mehrfachen parlamentarischen Nachfragen und wirft grundsätzliche Fragen zur Transparenz auf.

» Anti-AfD-Petition in Niedersachsen: Verbote können Leben retten

Über 10.000 Bür­ge­r*in­nen fordern Niedersachsens Regierung auf, sich für ein AfD-Verbot einzusetzen. Ein Angriff in Gifhorn zeigt: Das täte not.

» "Unsere Lebkuchenherzen haben die FPÖ total nervös gemacht"

Wieso sich das Büro des steirischen FPÖ-Landeshauptmanns Mario Kunasek vor Gleitgel, Hundemasken und Lebkuchen mit dem Schriftzug "Mei Welt ist bunt mit Dir" fürchtete

» Die digitalen Prediger der neuen Rechten

In den sozialen Medien bezeugen immer mehr junge Menschen offensiv ihren christlichen Glauben. Dahinter verbirgt sich bisweilen politisches Christentum mit Rechtsdrall und Nähe zur AfD

» Bericht macht Schwierigkeiten für nicht binäre Menschen sichtbar

Der Bundesrat stellt in einem Bericht fest, dass nonbinäre Menschen im Alltag mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert sind, und will ihre Situation verbessern.

» Désirée Nick: Rassismus und Sexismus werden bestraft, andere Diskriminierungen nicht

Im Podcast "Hotel Matze" sagt Désirée Nick, dass man bei rassistischen und sexistischen Aussagen konsequent bestraft werde. Bei einer Gruppe gebe es aber noch keinerlei Sanktionen.

» Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss : "Ich weigere mich, ein Opfer zu sein"

Pierre Sanoussi-Bliss sagt von sich selbst, er ist ein "alter, schwarzer, schwuler Ossi". Der Schauspieler und Dschungelcampteilnehmer hat jetzt seine Autobiografie "Den Rest hab ich verdrängt" veröffentlicht. Ein Videobericht.

26. November 2025

» "Miss Sara Jevo" am Nationaltheater Mannheim  Als Drag-Queen mit dem Bus auf den Balkan

Für die Bühnenproduktion "Miss Sara Jevo" am Nationaltheater Mannheim ist der Schauspieler Sandro utalo in seine alte Heimatstadt Sarajevo gefahren, die er als kleines Kind wegen des Bosnien-Kriegs verlassen musste.

» Kirche behält Kriterium der sexuellen Orientierung bei

Schweizer Bischöfe halten an Sexualmoral fest: Sexuelle Orientierung bleibt bei Anstellungen in der Kirche entscheidend.

» Fritz oder Frida? Trans egal!

Vor einhundert Jahren erschien in einer queeren Zeitschrift eine trans Geschichte, die sich aufgrund einer Referenz auf die jüdische Bibelauslegung in die Geschichte queer-jüdischen Lebens einbetten lässt.