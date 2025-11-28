Ausgewählter Artikel:

» (29.11.2025) Annenpost

Tabubruch oder Provokation?  Was wirklich hinter den "PornNights" steckt

Im November veranstalteten die "RosaLila PantherInnen" erneut die "PornNights", rund 800 Besucher:innen kamen. Doch wie geht der Verein, der sich seit über 30 Jahren für die Gleichstellung queerer Menschen einsetzt, mit negativen Kommentaren zu seiner Arbeit um? Oder ist die Empörung begründet?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. November 2025

» Etat für Bildung und Familie: Zwischen Kulturkampf und Bandenbildung

Die Koalition freut sich über mehr Geld für Kinder und Jugendliche, die Linke vermisst Politik für Frauen und die AfD mag die Queer-Beauftragte nicht.

» Homophobie ist wieder Schulhofsprache

Was SZ-Volontärin Marlene Runkel auf einem Schulhof hört, hätte sie nicht erwartet: alte Beleidigungen, neue Selbstverständlichkeit. Sie findet, dass Wegschauen keine Option mehr ist.

» Aids-Leugner  Wie gefährlich ist der Irrglaube?

Ärzte, Heilpraktiker und Patienten: Wie Aids-Leugner in Deutschland Leben gefährden  und was passiert, wenn ihre Theorien auf die Realität treffen.

» Bericht zu Nichtbinären wie Nemo: Schweiz soll Mann/Frau-Unterscheidung behalten, aber ...

Menschen, die weder Mann noch Frau sind, stossen im Alltag auf Probleme und Widerstand. Jetzt prüft der Bund pragmatische Lösungen, ohne das bestehende System anzutasten.

» Wie umgehen mit gefährlichen Christfluencer:innen?

Die Ev. Akademie Frankfurt veranstaltete einen Fachtag zu "Christfluencer:innen  gefährliche Nachfolge". evangelisch.de hat zwei Expert:innen gefragt, wie man damit umgeht, wenn Meinungsmacher:innen anderen absprechen, Christ:in zu sein.

» Wie Pfarrer Joseph Yoo aus Texas zum Social-Media-Star wurde

Joseph Yoo ist Gemeindepfarrer in den USA  und ein Star in den sozialen Medien. Hunderttausende folgen dem Texaner. Ein Interview über unverhofften Ruhm und geistliche Inhalte im Netz.

» Obergericht in Tokyo bestätigt Japans Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe

In Japan laufen seit mehreren Jahren Verfahren, in denen gleichgeschlechtliche Paare gegen die Regierung klagen, weil sie das bestehende Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe für verfassungswidrig halten.

28. November 2025

» Wenn sich der Hetero schämt: Coming Out geht auch umgekehrt

Der schwule Bernd verliebt sich in eine Frau, obwohl er seit sieben Jahren mit einem Mann verheiratet ist. Autor René Heinersdorff wagt ein heikles Experiment über flexible Leidenschaften und Orientierungen  und bedient dabei keine Klischees.

» Unmöglich?! Zur Kritik von Bischof Oster am SDB-Dokument "Geschaffen, erlöst und geliebt"

Gerhard Marschütz (Wien), der sich seit langem theologisch mit Genderfragen beschäftigt, kritisiert die Stellungnahme von Bischof Oster am Dokument der Schulkommission der Deutschen Bischöfe und zeigt Fehlinterpretationen auf.

» Segnung für alle?!

Pfarrerin Lena Müller segnete im Sommer vier Männer, die als Polykül zusammen leben. Sie bekommt seitdem Hass und Hetze ab. Vertreter:innen der Kirche reagieren unterschiedlich. Blogger:innen Sonja Thomaier und Katharina Payk analysieren und kommentieren miteinander im Gespräch das Geschehene.

» Protokoll: Trans und seit acht Jahren wohnungslos  so fiel Red durchs System

Menschen wie er werden normalerweise nicht gehört. Dabei hat der 26-jährige Red Heriot Yamankocgil eine Geschichte zu erzählen.

Kostenloses Probeabo nötig

» Harry Potters Coming Out? Marburger Forscherin über"queere Möglichkeitsräume" in der Saga

"Queere Möglichkeitsräume" in der Harry Potter-Saga: Darum ging es im Vortrag der Marburger Medienwissenschaftlerin Dr. Vera Cuntz-Leng. Sie sprach im Rahmen der Ringvorlesung "Imaginäre Räume" an der Uni Marburg.

» Antisemitismus auch in der queeren Szene benennen

Viele Jüdinnen und Juden fühlen sich teils unsicher, wenn in der queeren Szene über Israel gesprochen wird. Der Verein Keschet will das ändern

» Sexshopkollektiv Fuck Yeah: "Offen fuer alle mit einem großen Herz fuer queere FLINTA"

Das Sexshopkollektiv "Fuck Yeah" im Hamburger Gängeviertel will die Sextoy-Industrie neu denken und dabei einen Safer Space für queere FLINTA schaffen. Im Interview sprechen wir mit Mitbegründer*in Zarah über die Entstigmatisierung der Sexualität, feministisches Sextoydesign und darüber, was sie von anderen Sexshops unterscheidet.

» Leser zum Selbstbestimmungsgesetz: "Eine Absurdität zieht die andere nach sich" 💩

Der Fall um den Geschlechterwechsel einer Polizistin und Vorteile bei der Beförderung sorgt für Debatten über Gesetz und Gesellschaft.

» Slowakische Politiker zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat am vergangenen Dienstag entschieden, dass die Mitgliedstaaten gleichgeschlechtliche Ehen, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig geschlossen wurden, anerkennen müssen. Die Meinungen der slowakischen Politiker zu diesem Urteil und seiner Auslegung gehen weit auseinander.

» In Neuss ist queeres Leben fast unsichtbar

Homosexuelle Seniorinnen und Senioren erleben Einsamkeit, Diskriminierung oder fühlen sich in bestehenden Angeboten nicht repräsentiert. Bei der Veranstaltung "Älterwerden unterm Regenbogen" wurden Bedürfnisse offen kommuniziert. Wie ist die Lage in Neuss?

» Kein Zuschuss für jährlichen Christopher Street Day in Bad Bramstedt

Die Stadt Bad Bramstedt wird den Christopher Street Day (CSD) nicht jährlich finanziell unterstützen. Ein entsprechender Antrag der SPD für einen Zuschuss in Höhe von jährlich 3000  wurde abgelehnt.

» Zu diesem Termin wird es in Neustrelitz wieder bunt und schrill

Der CSD wechselt 2026 wieder von Neubrandenburg nach Neustrelitz und soll ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Das sei derzeit wichtig, betont der ausrichtende Verein.