» (30.11.2025) Süddeutsche Zeitung

"Ein Hetero im Homopelz"

In der Weihnachtskomödie "... und das ist gut so!" spielt Autor und Regisseur René Heinersdorff vergnüglich mit scheinbaren erotischen Gewissheiten.

30. November 2025

» Schweizer Tennis-Talent Mika Brunold (21) outet sich als schwul

Mit 21 Jahren sagt das Schweizer Tennis-Talent Mika Brunold: "Es ist Zeit!" Der Baslelbieter outet sich via Instagram als schwul.

» Das war der Tuntenball Drag Race Vorentscheid 2026

Am gestrigen Samstag, dem 29. November 2025, hieß es: Bühne frei für Glamour, Talent und jede Menge Attitude. Sieben Drag-Artists kämpften im Vorentscheid des Tuntenball Drag Race im Theater am Lend um den Einzug ins Finale.

» Die Wilde Wanda: Wiens einzige Zuhälterin

Sie galt als Legende der Wiener Unterwelt und wird popkulturell verklärt: Im Interview räumt Autor Clemens Marschall mit der Romantisierung der "Wilden Wanda" auf

29. November 2025

» Ballroom-Beats: Queeres Überleben in Bogotá "

Unter Neonlicht und pulsierenden Beats ist Bogotás Ballroom-Szene zu einem Zufluchtsort geworden, an dem queere und transsexuelle Kolumbianer Tanz zu Protest, Make-up zu Rüstung und ihre Wahlfamilien zu einem Schutzraum vor einer Stadt machen, die noch immer von Machismo und tödlichem Hass gezeichnet.

» Etat für Bildung und Familie: Zwischen Kulturkampf und Bandenbildung

Die Koalition freut sich über mehr Geld für Kinder und Jugendliche, die Linke vermisst Politik für Frauen und die AfD mag die Queer-Beauftragte nicht.

» Homophobie ist wieder Schulhofsprache

Was SZ-Volontärin Marlene Runkel auf einem Schulhof hört, hätte sie nicht erwartet: alte Beleidigungen, neue Selbstverständlichkeit. Sie findet, dass Wegschauen keine Option mehr ist.

» Aids-Leugner  Wie gefährlich ist der Irrglaube?

Ärzte, Heilpraktiker und Patienten: Wie Aids-Leugner in Deutschland Leben gefährden  und was passiert, wenn ihre Theorien auf die Realität treffen.

» Bericht zu Nichtbinären wie Nemo: Schweiz soll Mann/Frau-Unterscheidung behalten, aber ...

Menschen, die weder Mann noch Frau sind, stossen im Alltag auf Probleme und Widerstand. Jetzt prüft der Bund pragmatische Lösungen, ohne das bestehende System anzutasten.

» Wie umgehen mit gefährlichen Christfluencer:innen?

Die Ev. Akademie Frankfurt veranstaltete einen Fachtag zu "Christfluencer:innen  gefährliche Nachfolge". evangelisch.de hat zwei Expert:innen gefragt, wie man damit umgeht, wenn Meinungsmacher:innen anderen absprechen, Christ:in zu sein.

» Wie Pfarrer Joseph Yoo aus Texas zum Social-Media-Star wurde

Joseph Yoo ist Gemeindepfarrer in den USA  und ein Star in den sozialen Medien. Hunderttausende folgen dem Texaner. Ein Interview über unverhofften Ruhm und geistliche Inhalte im Netz.

» Obergericht in Tokyo bestätigt Japans Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe

In Japan laufen seit mehreren Jahren Verfahren, in denen gleichgeschlechtliche Paare gegen die Regierung klagen, weil sie das bestehende Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe für verfassungswidrig halten.

» Tabubruch oder Provokation?  Was wirklich hinter den "PornNights" steckt

Im November veranstalteten die "RosaLila PantherInnen" erneut die "PornNights", rund 800 Besucher:innen kamen. Doch wie geht der Verein, der sich seit über 30 Jahren für die Gleichstellung queerer Menschen einsetzt, mit negativen Kommentaren zu seiner Arbeit um? Oder ist die Empörung begründet?

28. November 2025

» Wenn sich der Hetero schämt: Coming Out geht auch umgekehrt

Der schwule Bernd verliebt sich in eine Frau, obwohl er seit sieben Jahren mit einem Mann verheiratet ist. Autor René Heinersdorff wagt ein heikles Experiment über flexible Leidenschaften und Orientierungen  und bedient dabei keine Klischees.

» Unmöglich?! Zur Kritik von Bischof Oster am SDB-Dokument "Geschaffen, erlöst und geliebt"

Gerhard Marschütz (Wien), der sich seit langem theologisch mit Genderfragen beschäftigt, kritisiert die Stellungnahme von Bischof Oster am Dokument der Schulkommission der Deutschen Bischöfe und zeigt Fehlinterpretationen auf.

» Segnung für alle?!

Pfarrerin Lena Müller segnete im Sommer vier Männer, die als Polykül zusammen leben. Sie bekommt seitdem Hass und Hetze ab. Vertreter:innen der Kirche reagieren unterschiedlich. Blogger:innen Sonja Thomaier und Katharina Payk analysieren und kommentieren miteinander im Gespräch das Geschehene.

» Protokoll: Trans und seit acht Jahren wohnungslos  so fiel Red durchs System

Menschen wie er werden normalerweise nicht gehört. Dabei hat der 26-jährige Red Heriot Yamankocgil eine Geschichte zu erzählen.

» Harry Potters Coming Out? Marburger Forscherin über"queere Möglichkeitsräume" in der Saga

"Queere Möglichkeitsräume" in der Harry Potter-Saga: Darum ging es im Vortrag der Marburger Medienwissenschaftlerin Dr. Vera Cuntz-Leng. Sie sprach im Rahmen der Ringvorlesung "Imaginäre Räume" an der Uni Marburg.

» Antisemitismus auch in der queeren Szene benennen

Viele Jüdinnen und Juden fühlen sich teils unsicher, wenn in der queeren Szene über Israel gesprochen wird. Der Verein Keschet will das ändern

» Sexshopkollektiv Fuck Yeah: "Offen fuer alle mit einem großen Herz fuer queere FLINTA"

Das Sexshopkollektiv "Fuck Yeah" im Hamburger Gängeviertel will die Sextoy-Industrie neu denken und dabei einen Safer Space für queere FLINTA schaffen. Im Interview sprechen wir mit Mitbegründer*in Zarah über die Entstigmatisierung der Sexualität, feministisches Sextoydesign und darüber, was sie von anderen Sexshops unterscheidet.