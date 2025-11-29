Ausgewählter Artikel:

» (03.12.2025) Thüringer Allgemeine

Lebkuchen und Vielfalt: Der queere Advent in Thüringen begeistert

Der Queere Dezemberkalender zeigt Thüringen von seiner bunten Seite: Events, Workshops und Lesungen. Doch hinter der Vielfalt gibt es Kämpfe um Förderung und Sichtbarkeit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Dezember 2025

» Lebkuchen und Vielfalt: Der queere Advent in Thüringen begeistert

Der Queere Dezemberkalender zeigt Thüringen von seiner bunten Seite: Events, Workshops und Lesungen. Doch hinter der Vielfalt gibt es Kämpfe um Förderung und Sichtbarkeit.

02. Dezember 2025

» "Die Branche ist durchlässiger geworden, aber meilenweit davon entfernt, divers zu sein"

Lena Cassel ist weiblich, lesbisch und laut  und damit eine Ausnahme im deutschen Sportjournalismus. Im journalist-Interview spricht sie über ihre Extrovertiertheit als Schutzpanzer in einer Männerdomäne und darüber, wie sie als ehemalige Spielerin die Balance hält zwischen Vertrautheit und kritischen Fragen.

» LGBTI* in russisch besetzten Gebieten: Gedemütigt und verfolgt

Die LGBTI*-Community wird in Russland staatlich verfolgt. In den besetzten Gebieten der Ukraine inhaftieren russische Soldaten queere Menschen und traktieren sie mit Folter und sexualisierter Gewalt.

» Freispruch in Walliser Kreuzworträtsel-Affäre

Das Bezirksgericht Sitten spricht den Autor und den Verantwortlichen eines umstrittenen Kreuzworträtsels frei.

» Polen: EuGH-Urteil zur "Homo-Ehe" setzt Tusk unter Druck

Der Europäische Gerichtshof fordert Polen auf, im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen. Für Premier Donald Tusk wächst der Druck, LGBTQ+-Rechte endlich umzusetzen.

» Boiler Berlin: Was passiert in Berlins bekanntester Männersauna?

Der Sexpodcast war im Boiler  wo es um mehr geht als Cruising und nackte Haut. Zwischen Spa und Glory Holes entsteht ein Safe Space. Und nebenan sind alle willkommen.

01. Dezember 2025

» Queeres Tierreich: Der gefiederte Gegenbeweis

Ein Möwinnenpaar auf einer Pazifikinsel bringt ein Argument ins Wanken, das jahrhundertelang als Waffe gegen queere Menschen diente.

» Ständig andere Flaggen: Treibt es das Lichtenberger Rathaus zu bunt?

Sollte vor dem Rathaus von Berlin-Lichtenberg dauerhaft die deutsche Flagge wehen? Das fordert die BSW-Fraktion im Bezirksparlament. Die Partei stört sich an den vielen anderen Fahnen am Sitz des Bürgermeisters.

» Ricarda Budke spricht über den jüngsten Angriff der Rechten in Cottbus!

In Cottbus kommt es, wie in der ganzen brandenburgischen Region, seit langem zu Brandanschlägen und Angriffen auf queere und linke Räume wie das Regenbogenkombinat oder jetzt ganz aktuell, in der vergangenen Woche, auf den selbstverwalteten, alternativen Jugendclubs "Chekov". In der Nacht von Freitag auf Samstag, sprühten Rechte ihre Parolen an die Fassade. Die von Jugendlichen selbst gestalteten Wandbilder wurden dadurch zerstört. Neben queer- und frauenfeindlichen Beschimpfungen wurde in großen Lettern "Cottbus bleibt deutsch", ein bei rechtsextremen Hooligans des FC Energie Cottbus seit Jahren beliebter Slogan, an die Wand geschrieben.

» Wie Demokratie funktioniert

Beim Markt der Möglichkeiten in Frankfurt wird deutliche Kritik geäußert. Experten bemängeln fehlende Kompetenzen der Schüler in Demokratiefragen.

» Lehrer homosexuell: Islamischer Vater fordert Kündigung

Islamisierung an Schulen: Direktor Christian Klar schildert aktuelle Konflikte um Religion und Integration im Klassenzimmer.

30. November 2025

» Das war der Tuntenball Drag Race Vorentscheid 2026

Am gestrigen Samstag, dem 29. November 2025, hieß es: Bühne frei für Glamour, Talent und jede Menge Attitude. Sieben Drag-Artists kämpften im Vorentscheid des Tuntenball Drag Race im Theater am Lend um den Einzug ins Finale.

» "Ein Hetero im Homopelz"

In der Weihnachtskomödie "... und das ist gut so!" spielt Autor und Regisseur René Heinersdorff vergnüglich mit scheinbaren erotischen Gewissheiten.

» Die Wilde Wanda: Wiens einzige Zuhälterin

Sie galt als Legende der Wiener Unterwelt und wird popkulturell verklärt: Im Interview räumt Autor Clemens Marschall mit der Romantisierung der "Wilden Wanda" auf

29. November 2025

» Ballroom-Beats: Queeres Überleben in Bogotá "

Unter Neonlicht und pulsierenden Beats ist Bogotás Ballroom-Szene zu einem Zufluchtsort geworden, an dem queere und transsexuelle Kolumbianer Tanz zu Protest, Make-up zu Rüstung und ihre Wahlfamilien zu einem Schutzraum vor einer Stadt machen, die noch immer von Machismo und tödlichem Hass gezeichnet.

» Etat für Bildung und Familie: Zwischen Kulturkampf und Bandenbildung

Die Koalition freut sich über mehr Geld für Kinder und Jugendliche, die Linke vermisst Politik für Frauen und die AfD mag die Queer-Beauftragte nicht.

» Homophobie ist wieder Schulhofsprache

Was SZ-Volontärin Marlene Runkel auf einem Schulhof hört, hätte sie nicht erwartet: alte Beleidigungen, neue Selbstverständlichkeit. Sie findet, dass Wegschauen keine Option mehr ist.

» Aids-Leugner  Wie gefährlich ist der Irrglaube?

Ärzte, Heilpraktiker und Patienten: Wie Aids-Leugner in Deutschland Leben gefährden  und was passiert, wenn ihre Theorien auf die Realität treffen.

» Bericht zu Nichtbinären wie Nemo: Schweiz soll Mann/Frau-Unterscheidung behalten, aber ...

Menschen, die weder Mann noch Frau sind, stossen im Alltag auf Probleme und Widerstand. Jetzt prüft der Bund pragmatische Lösungen, ohne das bestehende System anzutasten.

» Wie umgehen mit gefährlichen Christfluencer:innen?

Die Ev. Akademie Frankfurt veranstaltete einen Fachtag zu "Christfluencer:innen  gefährliche Nachfolge". evangelisch.de hat zwei Expert:innen gefragt, wie man damit umgeht, wenn Meinungsmacher:innen anderen absprechen, Christ:in zu sein.