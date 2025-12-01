Ausgewählter Artikel:

» (04.12.2025) TAG24

"Love Island"-Siegerin Stella Stegmann macht Dating-Aufruf und Ihr dürft Euch bewerben

Love Island-Siegerin Stella Stegmann veröffentlichte am Dienstag einen Dating-Aufruf: Frauen und Männer können sich für ein Treffen mit ihr bewerben!

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Dezember 2025

» Jurassica Parka: Durch den Drag gezogen

Die Berliner Dragqueen Jurassica Parka ist wegen der Verbreitung von Kinderpornografie vorbestraft, dennoch trat sie weiter auf. Was bedeutet der Fall für die Szene?

» Queere Wallfahrt: "Tagesschau" berichtet korrekt

Ein Beanstander kritisiert die "Tagesschau" als unsachgemäss. Denn: In einem Beitrag über die erste Pilgerreise der LGBTQ+-Community werde suggeriert, dass der Vatikan für queere Menschen spezielle Kleidervorschriften erlassen habe. Die Ombudsstelle unterstützt diesen Einwand aber nicht.

» Queere Kultur in Jena: Spacement kämpft ums Überleben

Queere Adventsshow im Spacement: Kulturraum in Jena kämpft ums Überleben.

» Weniger Geld für das Queere-Netzwerk Gifhorn

Sowohl Stadt, als auch Landkreis werden voraussichtlich nur einen Bruchteil der beantragten Fördersummen zahlen. Das Netzwerk reagiert mit einem Offenen Brief.

» Dorfpride findet 2026 in Eppelheim statt

Die Dorfpride will seit 2020 queeres Leben auf dem Land sichtbar machen. Nächstes Jahr kommt sie nach Eppelheim.

03. Dezember 2025

» Theater Freiburg mit urbanem Spirit: Der Krüge queerster ist entzwei

Regisseurin Yana Eva Thönnes feiert in Freiburg eine düstere Pyjamaparty mit Scherben von Kleist. Ihre Zerbrochene-Krug-Fassung hat Signalcharakter.

» Siebenter Mensch dank Transplantation von Stammzellen von HIV geheilt

Der Berliner Patient dürfte nach der aufwendigen Behandlung HIV-frei sein. Fachleute feiern den "großen Erfolg"

» Re: Queer und verfolgt in der Türkei

Queere Menschen werden in der Türkei verfolgt. Seit 2015 werden Pride-Veranstaltungen verboten, Demonstrationen mit Polizeigewalt aufgelöst. Efsan und Gök erleben hautnah, wie in der Türkei junge queere Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Trotzdem geben sie nicht auf ...

» Queerer Weihnachtsmarkt in Köln: Teuerstes Getränk kostet knapp 3000 Euro

Nach einer dreijährigen Unterbrechung ist der queere Weihnachtsmarkt "Heavenue" zurück und hat sein neues Quartier am Friesenplatz aufgeschlagen. Es gibt nicht nur Glühwein ...

» Autokratie Ungarn: Thilo Mischke zeigt, wie radikal Orbán gegen queere Menschen vorgeht

Pride-Verbot, Zensur von queeren Inhalten und keine Aufklärung: Unter Viktor Orbán verschärft Ungarn immer mehr die Anti-LGBTQIA+-Gesetze. Mit ihren Protesten geht die queere Community große Risiken ein. Thilo Mischke begleitet zwei Aktivisten.

» Warum braucht Gottes Bodenpersonal so lange?

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. In der Evangelische Kirche ist für queere Christ:innen nicht alles gut gelaufen. Allerdings gab es auch Fortschritte, wie evangelisch.de-Blogger Christian Höller schreibt.

» Lebkuchen und Vielfalt: Der queere Advent in Thüringen begeistert

Der Queere Dezemberkalender zeigt Thüringen von seiner bunten Seite: Events, Workshops und Lesungen. Doch hinter der Vielfalt gibt es Kämpfe um Förderung und Sichtbarkeit.

02. Dezember 2025

» "Die Branche ist durchlässiger geworden, aber meilenweit davon entfernt, divers zu sein"

Lena Cassel ist weiblich, lesbisch und laut  und damit eine Ausnahme im deutschen Sportjournalismus. Im journalist-Interview spricht sie über ihre Extrovertiertheit als Schutzpanzer in einer Männerdomäne und darüber, wie sie als ehemalige Spielerin die Balance hält zwischen Vertrautheit und kritischen Fragen.

» LGBTI* in russisch besetzten Gebieten: Gedemütigt und verfolgt

Die LGBTI*-Community wird in Russland staatlich verfolgt. In den besetzten Gebieten der Ukraine inhaftieren russische Soldaten queere Menschen und traktieren sie mit Folter und sexualisierter Gewalt.

» Freispruch in Walliser Kreuzworträtsel-Affäre

Das Bezirksgericht Sitten spricht den Autor und den Verantwortlichen eines umstrittenen Kreuzworträtsels frei.

» Polen: EuGH-Urteil zur "Homo-Ehe" setzt Tusk unter Druck

Der Europäische Gerichtshof fordert Polen auf, im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen. Für Premier Donald Tusk wächst der Druck, LGBTQ+-Rechte endlich umzusetzen.

» Boiler Berlin: Was passiert in Berlins bekanntester Männersauna?

Der Sexpodcast war im Boiler  wo es um mehr geht als Cruising und nackte Haut. Zwischen Spa und Glory Holes entsteht ein Safe Space. Und nebenan sind alle willkommen.

01. Dezember 2025

» Queeres Tierreich: Der gefiederte Gegenbeweis

Ein Möwinnenpaar auf einer Pazifikinsel bringt ein Argument ins Wanken, das jahrhundertelang als Waffe gegen queere Menschen diente.

» Ständig andere Flaggen: Treibt es das Lichtenberger Rathaus zu bunt?

Sollte vor dem Rathaus von Berlin-Lichtenberg dauerhaft die deutsche Flagge wehen? Das fordert die BSW-Fraktion im Bezirksparlament. Die Partei stört sich an den vielen anderen Fahnen am Sitz des Bürgermeisters.