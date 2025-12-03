Ausgewählter Artikel:

» (05.12.2025) Hasepost

Zerwürfnis beim Queeren Netzwerk Bramsche: Kann ein sicherer Ort für die Community erhalten bleiben?

In diesem Juni fand der erste CSD in Bramsche statt. Aus dem Orga-Team rund um Initiator Tobias Joshua Thiele entstand daraufhin der Verein Queeres Netzwerk

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Dezember 2025

» Die Regenbogenfahne reist als Zeichen für Vielfalt durch den Kreis

Eine große Regenbogenfahne tourt durch Gemeinden im Landkreis Gießen. Marco Wagenbach bringt sie am Freitag zurück nach Berlin.

» Celler JuLis schießen gegen Pride-Farben und ernten Shitstorm

Mit einem Instagram-Post haben die Jungen Liberalen Celle den Unmut des eigenen Landesverbandes auf sich gezogen.

» Schweizer Theologen: Bischofspapier zum Arbeitsrecht "Machtmissbrauch"

Die Schweizer Bischöfe wollen weiter Anforderungen an die privaten Lebensverhältnisse ihrer Seelsorger stellen. Fünf Theologinnen und Theologen werfen ihnen deshalb Machtmissbrauch vor. Sie haben klare Forderungen, wie es besser gehen könnte.

» Gleichgeschlechtliche Ehen: Gibt es bald einen Heiratstourismus von Polen nach Deutschland?

Polen muss gleichgeschlechtliche Ehen aus anderen EU-Ländern anerkennen, so der EuGH. Werden polnische LGBTQ-Paare bald massenhafft in Deutschland heiraten?

» Behandlung queerer Patienten: Diese Praxen sind besonders sensibilisiert

Das Portal Queermed empfiehlt Praxen, die für die Bedürfnisse queerer Patienten sensibilisiert sind. Ein guter Tipp für Patienten, wenn es etwa um die fachärztliche Mitversorgung geht

Registrierung erforderlich

» Zerwürfnis beim Queeren Netzwerk Bramsche: Kann ein sicherer Ort für die Community erhalten bleiben?

In diesem Juni fand der erste CSD in Bramsche statt. Aus dem Orga-Team rund um Initiator Tobias Joshua Thiele entstand daraufhin der Verein Queeres Netzwerk

» "Der Tod wäre besser": Türkei will LGBTQ+-Aktivist in den Irak abschieben

Jederzeit könnte die Türkei den irakischen LGBTQ+-Aktivisten Aws Jubair abschieben, obwohl ihm in seiner Heimat eine brutale Haftstrafe droht. Amnesty International schlägt Alarm: Die Türkei sei für Geflüchtete wie Aws kein sicherer Ort.

04. Dezember 2025

» Jurassica Parka: Durch den Drag gezogen

Die Berliner Dragqueen Jurassica Parka ist wegen der Verbreitung von Kinderpornografie vorbestraft, dennoch trat sie weiter auf. Was bedeutet der Fall für die Szene?

Kostenloses Probeabo nötig

» "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann macht Dating-Aufruf und Ihr dürft Euch bewerben

Love Island-Siegerin Stella Stegmann veröffentlichte am Dienstag einen Dating-Aufruf: Frauen und Männer können sich für ein Treffen mit ihr bewerben!

» Queere Wallfahrt: "Tagesschau" berichtet korrekt

Ein Beanstander kritisiert die "Tagesschau" als unsachgemäss. Denn: In einem Beitrag über die erste Pilgerreise der LGBTQ+-Community werde suggeriert, dass der Vatikan für queere Menschen spezielle Kleidervorschriften erlassen habe. Die Ombudsstelle unterstützt diesen Einwand aber nicht.

» Queere Kultur in Jena: Spacement kämpft ums Überleben

Queere Adventsshow im Spacement: Kulturraum in Jena kämpft ums Überleben.

» Weniger Geld für das Queere-Netzwerk Gifhorn

Sowohl Stadt, als auch Landkreis werden voraussichtlich nur einen Bruchteil der beantragten Fördersummen zahlen. Das Netzwerk reagiert mit einem Offenen Brief.

» Dorfpride findet 2026 in Eppelheim statt

Die Dorfpride will seit 2020 queeres Leben auf dem Land sichtbar machen. Nächstes Jahr kommt sie nach Eppelheim.

03. Dezember 2025

» Theater Freiburg mit urbanem Spirit: Der Krüge queerster ist entzwei

Regisseurin Yana Eva Thönnes feiert in Freiburg eine düstere Pyjamaparty mit Scherben von Kleist. Ihre Zerbrochene-Krug-Fassung hat Signalcharakter.

» Siebenter Mensch dank Transplantation von Stammzellen von HIV geheilt

Der Berliner Patient dürfte nach der aufwendigen Behandlung HIV-frei sein. Fachleute feiern den "großen Erfolg"

» Re: Queer und verfolgt in der Türkei

Queere Menschen werden in der Türkei verfolgt. Seit 2015 werden Pride-Veranstaltungen verboten, Demonstrationen mit Polizeigewalt aufgelöst. Efsan und Gök erleben hautnah, wie in der Türkei junge queere Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Trotzdem geben sie nicht auf ...

» Queerer Weihnachtsmarkt in Köln: Teuerstes Getränk kostet knapp 3000 Euro

Nach einer dreijährigen Unterbrechung ist der queere Weihnachtsmarkt "Heavenue" zurück und hat sein neues Quartier am Friesenplatz aufgeschlagen. Es gibt nicht nur Glühwein ...

» Autokratie Ungarn: Thilo Mischke zeigt, wie radikal Orbán gegen queere Menschen vorgeht

Pride-Verbot, Zensur von queeren Inhalten und keine Aufklärung: Unter Viktor Orbán verschärft Ungarn immer mehr die Anti-LGBTQIA+-Gesetze. Mit ihren Protesten geht die queere Community große Risiken ein. Thilo Mischke begleitet zwei Aktivisten.

» Warum braucht Gottes Bodenpersonal so lange?

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. In der Evangelische Kirche ist für queere Christ:innen nicht alles gut gelaufen. Allerdings gab es auch Fortschritte, wie evangelisch.de-Blogger Christian Höller schreibt.

» Lebkuchen und Vielfalt: Der queere Advent in Thüringen begeistert

Der Queere Dezemberkalender zeigt Thüringen von seiner bunten Seite: Events, Workshops und Lesungen. Doch hinter der Vielfalt gibt es Kämpfe um Förderung und Sichtbarkeit.