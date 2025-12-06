Ausgewählter Artikel:

Christoph Maria Herbst über Sprachgerechtigkeit: "Gendern ist für mich selbstverständlich"

Die Debatte ums Gendern spaltet Deutschland  und auch die Prominenz. Während Christoph Maria Herbst eine klare Haltung vertritt, sieht ein Comedy-Kollege das völlig anders.

08. Dezember 2025

» Richter zu verurteiltem Vergewaltiger: "Lernen Sie, zu Ihrer Homosexualität zu stehen"

Gleich mehrmals soll sich ein 50-Jähriger an männlichen Jugendlichen vergriffen haben. Dass ein Mann wegen Vergewaltigung von anderen Männern verurteilt werden kann, ist neu.

» Neues Format in Wassenberg: Winterpride feiert gelungene Premiere

Die Winterpride des Vielfalt-Vereins überzeugte mit Künstlern wie Drag Queen Cassy Carrington und Comedian Tobias Born. Neben Unterhaltung setzte die Veranstaltung ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt.

» Wenige Anträge: Das Selbstbestimmungsgesetz läuft reibungslos im Landkreis

Seit November 2024 gilt das neue Gesetz zur Geschlechtsänderung. Im Werra-Meißner-Kreis nutzen es bisher nur wenige Menschen.

» Jolina Mennen nach Unfall in Bremen aufgelöst: "Einer der krassesten Tage meines Lebens"

Riesenschock für Jolina Mennen (33): Die Transgender-Influencerin war am Samstag in ihrer Heimatstadt Bremen in einen Autounfall verwickelt. Aufgelöst meldete sie sich anschließend bei ihrer Community auf Instagram.

07. Dezember 2025

» Queerer Sonntags-Club in Berlin: "So etwas gibt es sonst nirgends in Berlin"

Helene Morgenstern Lu arbeitet hinter dem Tresen des queeren Sonntags-Clubs in Berlin. Nun will die Stadt dem Club das Geld streichen.

» Schauspieler Luka Dimic: "Jeder soll alles spielen dürfen"

Der österreichische Spielfilm "Eismayer" wurde in Venedig prämiert. Einer der Hauptdarsteller der schwulen Liebesgeschichte im Bundesheer ist Luka Dimic. Wer ist er?

» Woke Dekonstruktion: Wie die Identitätspolitik unser Miteinander zerstört 💩

Woke ist nicht tot: Die historisch jüngste Gestalt emanzipativer Politik bedroht die Aufklärung. Ein Blick auf die Krise der liberalen Gesellschaft.

» Alajeró stärkt LGBTIQ+-Rechte auf La Gomera

Der Stadtrat von Alajeró hat am Freitag, 5. Dezember, mehrere wichtige Beschlüsse gefasst.

» Gesetz gegen LGBT: Putins Hassexport nach Kasachstan

Die Herrscher in Astana wollen nach russischem Vorbild "LGBT-Propaganda" verbieten. Aktivisten hoffen nun auf Hilfe durch die EU.

» "Alles Liebe!": eine queere Land-Operette am Staatstheater Wiesbaden

Die Operette gilt als verstaubt. Doch Philipp Amelungsen und dem Team des Staatstheaters Wiesbaden gelingt es, mit "Alles Liebe! Eine queere Landoperette" ein politisches Statement für Vielfalt zu setzen und gleichzeitig wunderbar zu unterhalten. Ein Probenbesuch.

» Wiener Neustadt: Erfolgreiche Premiere für ersten queeren Punschstand Niederösterreichs

Der erste queere Punschstand Niederösterreichs verwandelte sich die Wiener Straße in ein kleines, liebevoll gestaltetes queeres Winter-Wonderland.

06. Dezember 2025

» Israel darf an ESC teilnehmen: Showbühne der Doppelmoral

Auch die Causa ESC zeigt: Israels Regierung kann ohne Konsequenzen massive Verbrechen verüben, weil Deutschland und die USA hinter ihr stehen.

» Nicht lebenslang  Enoch Burke in Haft wegen Missachtung gerichtlicher Anordnungen

Der Fall des irischen Lehrers Enoch Burke beschäftigt Gerichte seit 2022. Online kursieren dazu immer wieder Behauptungen. Nun sei Burke "zu lebenslanger Haft verurteilt" worden, "weil er sich im Jahr 2022 geweigert hatte, die Pronomen" eines Schulkindes zu verwenden.

» Aidshilfe bietet Tests  direkt aus dem Beratungsbus

Er kommt dorthin, wo er gebraucht wird und bietet ein niedrigschwelliges Angebot: Der Beratungsbus der Aidshilfe Schleswig-Holstein und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes  bundesweit einmalig.

» Trans versus Schöpfung?!

Geschlechtliche Identität ist zwischen den Ohren verortet, schreibt Tash Hilterscheid in der neuen Kolumne, und ist sicher, dass Transgeschlechtlichkeit Bestandteil der Schöpfung ist.

» Von der Nonne zur Gemeindeassistentin: Warum sie für Gleichberechtigung in der Kirche kämpft

Im Sommer verlässt Tina Piterek ihren Franziskanerinnen-Orden. Heute ist sie Gemeindeassistentin in Dillingen und sagt offen: Die katholische Kirche braucht Gleichberechtigung.

» Queeres Netzwerk Gifhorn fordert solide finanzielle Unterstützung

Das Queere Netzwerk Gifhorn lehnt die von der Politik beschlossenen Kürzungen ab und sieht Gefahren für die Fortführung seiner Arbeit.

» Wie der Queere Dezemberkalender in Thüringen Gemeinschaft schafft

Der Queere Dezemberkalender zeigt Thüringen von seiner bunten Seite: Events, Workshops und Lesungen.

» Abgesagter Vortrag an Münchner Hochschule: Wo hört Wissenschaftsfreiheit auf?

An der Hochschule für Philosophie in München wird ein Vortrag des katholischen Autors Sebastian Ostritsch abgesagt  nach Protesten der Studierenden. Ihr Widerstand löst nun eine Debatte über Wissenschaftsfreiheit, Verantwortung und Deplatforming aus.