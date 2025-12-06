Ausgewählter Artikel:

Angriff auf lesbisches Paar: Geschlagen und getreten nach einem Kuss

Ein Angriff auf zwei junge Lesben trifft in Bremen eine verunsicherte queere Community. Beratungen zu LGBTIQ-feindlichen Vorfällen nehmen rasant zu. S.a.: Zwei Frauen nach Kuss in Straßenbahn verprügelt (06.12.2025)

09. Dezember 2025

» 40 Jahre Schwules Museum in BerlinFür die Vielfalt queerer Lebensentwürfe

Weltweit einzigartig: Vor 40 Jahren wurde in Berlin das Schwule Museum gegründet. Es richtet sich an alle, die etwas über Sexualität und Identität lernen wollen. Eine Ausstellung widmet sich nun den Anfängen.

» SVP verliert im Wallis Rechtsstreit um Kreuzworträtsel

Die Verantwortlichen für das umstrittene Kreuzworträtsel in der Zeitung «Le Nouvelliste» sind freigesprochen worden.

» Zu Besuch bei Jane Austen in Chawton: Pride und Pepperoni Pizza

Ein Besuch in Chawton, wo Jane Austen lebte. In Großbritannien sind ihre Romane Schullektüre. Dies Jahr ist um sie ein regelrechtes Fieber entbrannt.

08. Dezember 2025

» Richter zu verurteiltem Vergewaltiger: "Lernen Sie, zu Ihrer Homosexualität zu stehen"

Gleich mehrmals soll sich ein 50-Jähriger an männlichen Jugendlichen vergriffen haben. Dass ein Mann wegen Vergewaltigung von anderen Männern verurteilt werden kann, ist neu.

» Neues Format in Wassenberg: Winterpride feiert gelungene Premiere

Die Winterpride des Vielfalt-Vereins überzeugte mit Künstlern wie Drag Queen Cassy Carrington und Comedian Tobias Born. Neben Unterhaltung setzte die Veranstaltung ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt.

» Christoph Maria Herbst über Sprachgerechtigkeit: "Gendern ist für mich selbstverständlich"

Die Debatte ums Gendern spaltet Deutschland  und auch die Prominenz. Während Christoph Maria Herbst eine klare Haltung vertritt, sieht ein Comedy-Kollege das völlig anders.

» Wenige Anträge: Das Selbstbestimmungsgesetz läuft reibungslos im Landkreis

Seit November 2024 gilt das neue Gesetz zur Geschlechtsänderung. Im Werra-Meißner-Kreis nutzen es bisher nur wenige Menschen.

» Jolina Mennen nach Unfall in Bremen aufgelöst: "Einer der krassesten Tage meines Lebens"

Riesenschock für Jolina Mennen (33): Die Transgender-Influencerin war am Samstag in ihrer Heimatstadt Bremen in einen Autounfall verwickelt. Aufgelöst meldete sie sich anschließend bei ihrer Community auf Instagram.

07. Dezember 2025

» Queerer Sonntags-Club in Berlin: "So etwas gibt es sonst nirgends in Berlin"

Helene Morgenstern Lu arbeitet hinter dem Tresen des queeren Sonntags-Clubs in Berlin. Nun will die Stadt dem Club das Geld streichen.

» Schauspieler Luka Dimic: "Jeder soll alles spielen dürfen"

Der österreichische Spielfilm "Eismayer" wurde in Venedig prämiert. Einer der Hauptdarsteller der schwulen Liebesgeschichte im Bundesheer ist Luka Dimic. Wer ist er?

» Woke Dekonstruktion: Wie die Identitätspolitik unser Miteinander zerstört 💩

Woke ist nicht tot: Die historisch jüngste Gestalt emanzipativer Politik bedroht die Aufklärung. Ein Blick auf die Krise der liberalen Gesellschaft.

» Alajeró stärkt LGBTIQ+-Rechte auf La Gomera

Der Stadtrat von Alajeró hat am Freitag, 5. Dezember, mehrere wichtige Beschlüsse gefasst.

» Gesetz gegen LGBT: Putins Hassexport nach Kasachstan

Die Herrscher in Astana wollen nach russischem Vorbild "LGBT-Propaganda" verbieten. Aktivisten hoffen nun auf Hilfe durch die EU.

» "Alles Liebe!": eine queere Land-Operette am Staatstheater Wiesbaden

Die Operette gilt als verstaubt. Doch Philipp Amelungsen und dem Team des Staatstheaters Wiesbaden gelingt es, mit "Alles Liebe! Eine queere Landoperette" ein politisches Statement für Vielfalt zu setzen und gleichzeitig wunderbar zu unterhalten. Ein Probenbesuch.

» Wiener Neustadt: Erfolgreiche Premiere für ersten queeren Punschstand Niederösterreichs

Der erste queere Punschstand Niederösterreichs verwandelte sich die Wiener Straße in ein kleines, liebevoll gestaltetes queeres Winter-Wonderland.

06. Dezember 2025

» Israel darf an ESC teilnehmen: Showbühne der Doppelmoral

Auch die Causa ESC zeigt: Israels Regierung kann ohne Konsequenzen massive Verbrechen verüben, weil Deutschland und die USA hinter ihr stehen.

» Nicht lebenslang  Enoch Burke in Haft wegen Missachtung gerichtlicher Anordnungen

Der Fall des irischen Lehrers Enoch Burke beschäftigt Gerichte seit 2022. Online kursieren dazu immer wieder Behauptungen. Nun sei Burke "zu lebenslanger Haft verurteilt" worden, "weil er sich im Jahr 2022 geweigert hatte, die Pronomen" eines Schulkindes zu verwenden.

» Aidshilfe bietet Tests  direkt aus dem Beratungsbus

Er kommt dorthin, wo er gebraucht wird und bietet ein niedrigschwelliges Angebot: Der Beratungsbus der Aidshilfe Schleswig-Holstein und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes  bundesweit einmalig.

» Trans versus Schöpfung?!

Geschlechtliche Identität ist zwischen den Ohren verortet, schreibt Tash Hilterscheid in der neuen Kolumne, und ist sicher, dass Transgeschlechtlichkeit Bestandteil der Schöpfung ist.