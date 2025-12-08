Ausgewählter Artikel:

» (10.12.2025) derStandard.at

Pronomen im Studium selbst wählen: "Das hat für mich einen enormen Unterschied gemacht"

Manche Fachhochschulen ermöglichen Studierenden, ihren Vornamen zu ändern. Was das für Betroffene bedeutet

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Dezember 2025

» Verhetzung: Ex-Gemeinderat verurteilt

Ein Ex-FPÖ-Gemeinderat aus dem Bezirk Neunkirchen ist für Verhetzung nicht rechtskräftig zu neun Monaten Haft bedingt verurteilt worden. Er soll in Facebook-Beiträgen u. a. Juden und Homosexuelle beschimpft haben. Er wurde aus der FPÖ ausgeschlossen.

» Pronomen im Studium selbst wählen: "Das hat für mich einen enormen Unterschied gemacht"

Manche Fachhochschulen ermöglichen Studierenden, ihren Vornamen zu ändern. Was das für Betroffene bedeutet

» Steinregen auf der Berliner Stadtautobahn: Beschuldigte Transfrau erkennt Gericht nicht an

Lebensgefahr für Autofahrende und eine Motorradfahrerin: 31-Jährige soll in kürzester Zeit 24 Pflastersteine von einer Brücke auf die Autobahn geworfen haben.

» "Eine perfekte Hochzeit" in Oberhausen: Das Glück auf den Trümmern des Urknalls

Matthew López' "Eine perfekte Hochzeit" erlebte eine spannende Premiere am Theater Oberhausen  hinter dem Witz lauert ein Gesellschaftspanorama.

» Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus am Limit

Die Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus zeigen sich über die aktuellen Entwicklungen besorgt  und fordern mehr Geld für ihre Arbeit.

» Feier der Diversität mit Ohrwurmqualitäten

Susanne Pütz ließ sich von der "queeren Landoperette" "Alles Liebe!" am Staatstheater Wiesbaden mitreißen

» Feminist Superheroine: Gloria Anzaldúa

Gloria Anzaldúa (1942-2004) war eine Schriftstellerin, Wissenschaftlerin und Aktivistin, die in Texas unmittelbar an der mexikanischen Grenze geboren und aufgewachsen ist. Als queere Chicana einer Arbeiter*innenfamilie in den USA, sozialisiert in einer patriarchalen und rassistischen Gesellschaft, widmet sich Anzaldúa ihr Leben lang binären und westlich geprägten Identitätskategorien aus einer autobiografischen, aktivistischen sowie wissenschaftlichen Perspektive.

» Du bist würdig!

Ein kleiner Text aus queerer Perspektive zum Jahrestag der Menschenrechte

09. Dezember 2025

» Coming-out: "In diesem Dorf war kein Platz, anders zu sein"

Michel ist schwul, Victoria trans. Wie war es für sie, auf dem Land aufzuwachsen? Sie und drei andere queere Menschen erzählen, wie es ist, sich erst zu verstecken und dann zu offenbaren.

Bezahltes Probeabo nötig

» Nach 83 Jahren im "falschen" Körper: Wie Gerd zu Gisela wurde

Der Fernmeldetechniker Gerd Nesselbosch führt ein bürgerliches Leben. Er heiratet, zeugt drei Kinder und arbeitet vier Jahrzehnte bei Siemens. Mit 83 Jahren lässt er sich zur Frau umoperieren.

» Verbot für Pubertätsblocker bei Teenies? Regierung winkt ab

Jugendliche, die sich im falschen Körper fühlen, greifen zu Medikamenten. Die SVP will diese Behandlungen für Minderjährige verbieten.

» Immer mehr japanische Frauenuniversitäten öffnen sich für trans Frauen

Eine Befragung unter 60 Frauenuniversitäten in Japan zeigt, dass sechs Einrichtungen trans Frauen als zulassungsberechtigt anerkennen. Eine weitere plant die Öffnung. 16 Universitäten prüfen entsprechende Schritte. Insgesamt antworteten 40 Einrichtungen.

» 40 Jahre Schwules Museum in Berlin: Für die Vielfalt queerer Lebensentwürfe

Weltweit einzigartig: Vor 40 Jahren wurde in Berlin das Schwule Museum gegründet. Es richtet sich an alle, die etwas über Sexualität und Identität lernen wollen. Eine Ausstellung widmet sich nun den Anfängen.

» SVP verliert im Wallis Rechtsstreit um Kreuzworträtsel

Die Verantwortlichen für das umstrittene Kreuzworträtsel in der Zeitung «Le Nouvelliste» sind freigesprochen worden.

» Angriff auf lesbisches Paar: Geschlagen und getreten nach einem Kuss

Ein Angriff auf zwei junge Lesben trifft in Bremen eine verunsicherte queere Community. Beratungen zu LGBTIQ-feindlichen Vorfällen nehmen rasant zu. S.a.: Zwei Frauen nach Kuss in Straßenbahn verprügelt (06.12.2025)

» Zu Besuch bei Jane Austen in Chawton: Pride und Pepperoni Pizza

Ein Besuch in Chawton, wo Jane Austen lebte. In Großbritannien sind ihre Romane Schullektüre. Dies Jahr ist um sie ein regelrechtes Fieber entbrannt.

08. Dezember 2025

» Richter zu verurteiltem Vergewaltiger: "Lernen Sie, zu Ihrer Homosexualität zu stehen"

Gleich mehrmals soll sich ein 50-Jähriger an männlichen Jugendlichen vergriffen haben. Dass ein Mann wegen Vergewaltigung von anderen Männern verurteilt werden kann, ist neu.

» Neues Format in Wassenberg: Winterpride feiert gelungene Premiere

Die Winterpride des Vielfalt-Vereins überzeugte mit Künstlern wie Drag Queen Cassy Carrington und Comedian Tobias Born. Neben Unterhaltung setzte die Veranstaltung ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt.

» Christoph Maria Herbst über Sprachgerechtigkeit: "Gendern ist für mich selbstverständlich"

Die Debatte ums Gendern spaltet Deutschland  und auch die Prominenz. Während Christoph Maria Herbst eine klare Haltung vertritt, sieht ein Comedy-Kollege das völlig anders.

» Wenige Anträge: Das Selbstbestimmungsgesetz läuft reibungslos im Landkreis

Seit November 2024 gilt das neue Gesetz zur Geschlechtsänderung. Im Werra-Meißner-Kreis nutzen es bisher nur wenige Menschen.