» (11.12.2025) Nau.ch

Homophobie unter Teenagern nimmt zu!

"Religiösen Fanatismus und politischen Extremismus können wir alle bekämpfen", schreibt Kolumnistin Verena Brunschweiger.

11. Dezember 2025

» Wenn Frauen mit Frauen tanzen: Britischer Verband bricht mit Tradition

Der britische Eislaufverband vollzieht eine historische Wende: Ab der Saison 2026/27 dürfen gleichgeschlechtliche Paare in allen nationalen Eistanz-Wettbewerben antreten  einschließlich der Meisterschaften. Damit setzt Großbritannien ein Zeichen für mehr Inklusion im Eissport.

» "Drag-Nikoläusinnen": FPÖ tobt über queeren Punschstand

Queerer Punschstand in Wiener Neustadt sorgt für Aufregung: Drag-Nikoläusinnen treffen auf Kritik der FPÖ und setzen Zeichen für Vielfalt.

» Zwischen Lehre und Leben: Papst Leo XIV. und LGBTQ-Katholiken

Beim Papstbesuch ein "Wordle"-Scherz und ein warmes Willkommen  zugleich eine Kirche im Spannungsfeld zwischen Nähe und kirchlicher Lehre. Papst Leo XIV. zeigt Offenheit gegenüber LGBTQ-Katholiken, doch ohne die Tradition aufzugeben.

» Schweizer Bericht enthüllt: Diese Gruppen werden gesundheitlich benachteiligt

Von Armut betroffen zu sein, eine tiefe Bildung zu haben, trans oder homosexuell zu sein  Menschen dieser Bevölkerungsgruppen sind gesundheitlich stark benachteiligt. Doch auch andere Gruppen erleben gesundheitliche Nachteile. Das zeigt der neue Bericht von Obsan im Auftrag des BAG.

» Dieses Hallenbad hat eine Stunde nur für trans Menschen offen

Das Hallenbad Altweg im Kreis 9 steht dienstags ab 20 Uhr nur trans, inter- und nicht-binären Personen offen. Jetzt gibt es Kritik von rechts.

10. Dezember 2025

» Aus Angst vor Homophobie  Unternehmerpaar verlässt Berlin

Aus Angst vor Homophobie, Gewalt und zunehmender Kriminalität verlässt das Unternehmerpaar Beni Durrer und René Durrer-Lehmann Berlin.

» Emily Dickinson: Frühe queere Ikone und visionäre Dichterin

Sie schreibt fast 1800 Gedichte, doch Ruhm will sie nicht  zumindest nicht zu Lebzeiten. Heute zählt Dickinson (geb. am 10.12.1830) zu den größten Lyrikerinnen der USA.

» Regenbogen für Farbenblinde

Die Stadt Seattle richtet an der WM 2026 einen "Pride Match" aus, als liesse sich Toleranz exportieren  auch dorthin, wo man sie nicht empfangen will.

» Verhetzung: Ex-Gemeinderat verurteilt

Ein Ex-FPÖ-Gemeinderat aus dem Bezirk Neunkirchen ist für Verhetzung nicht rechtskräftig zu neun Monaten Haft bedingt verurteilt worden. Er soll in Facebook-Beiträgen u. a. Juden und Homosexuelle beschimpft haben. Er wurde aus der FPÖ ausgeschlossen.

» Pronomen im Studium selbst wählen: "Das hat für mich einen enormen Unterschied gemacht"

Manche Fachhochschulen ermöglichen Studierenden, ihren Vornamen zu ändern. Was das für Betroffene bedeutet

» Steinregen auf der Berliner Stadtautobahn: Beschuldigte Transfrau erkennt Gericht nicht an

Lebensgefahr für Autofahrende und eine Motorradfahrerin: 31-Jährige soll in kürzester Zeit 24 Pflastersteine von einer Brücke auf die Autobahn geworfen haben.

» "Eine perfekte Hochzeit" in Oberhausen: Das Glück auf den Trümmern des Urknalls

Matthew López' "Eine perfekte Hochzeit" erlebte eine spannende Premiere am Theater Oberhausen  hinter dem Witz lauert ein Gesellschaftspanorama.

» Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus am Limit

Die Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus zeigen sich über die aktuellen Entwicklungen besorgt  und fordern mehr Geld für ihre Arbeit.

» Feier der Diversität mit Ohrwurmqualitäten

Susanne Pütz ließ sich von der "queeren Landoperette" "Alles Liebe!" am Staatstheater Wiesbaden mitreißen

» Feminist Superheroine: Gloria Anzaldúa

Gloria Anzaldúa (1942-2004) war eine Schriftstellerin, Wissenschaftlerin und Aktivistin, die in Texas unmittelbar an der mexikanischen Grenze geboren und aufgewachsen ist. Als queere Chicana einer Arbeiter*innenfamilie in den USA, sozialisiert in einer patriarchalen und rassistischen Gesellschaft, widmet sich Anzaldúa ihr Leben lang binären und westlich geprägten Identitätskategorien aus einer autobiografischen, aktivistischen sowie wissenschaftlichen Perspektive.

» Du bist würdig!

Ein kleiner Text aus queerer Perspektive zum Jahrestag der Menschenrechte

09. Dezember 2025

» Coming-out: "In diesem Dorf war kein Platz, anders zu sein"

Michel ist schwul, Victoria trans. Wie war es für sie, auf dem Land aufzuwachsen? Sie und drei andere queere Menschen erzählen, wie es ist, sich erst zu verstecken und dann zu offenbaren.

» Nach 83 Jahren im "falschen" Körper: Wie Gerd zu Gisela wurde

Der Fernmeldetechniker Gerd Nesselbosch führt ein bürgerliches Leben. Er heiratet, zeugt drei Kinder und arbeitet vier Jahrzehnte bei Siemens. Mit 83 Jahren lässt er sich zur Frau umoperieren.

» Verbot für Pubertätsblocker bei Teenies? Regierung winkt ab

Jugendliche, die sich im falschen Körper fühlen, greifen zu Medikamenten. Die SVP will diese Behandlungen für Minderjährige verbieten.