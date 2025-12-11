Ausgewählter Artikel:

» (13.12.2025) oe24

"Warmer Wein": Kulturkampf um queeren Punsch(stand)

Empörung rund um einen queeren Punschstand in Wiener Neustadt. Nicht allen schmecken von "Drag-Nikoläusinnen" ausgeschenkter Punsch.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Dezember 2025

» 6 Geschlechter zu wählen: Eltern-Kind-Pass sorgt für Gender-Streit im Parlament

Eltern-Kind-Pass wird digital: Ab 2026 ersetzt die Online-Version das Papierheft. Im Parlament sorgt die Umstellung für heftige Debatten.

» Josimelonie: "Frau- oder Mannsein wird nicht von einem Geschlechtsteil ausgemacht"

Josimelonie glaubt an vieles  aber nicht an Gott. Trotzdem besucht sie fünf religiöse Freundinnen und Freunde, die sie im Rahmen der ZDF-Reihe "Against All Gods" kennengelernt hat, um ihren Glauben noch besser kennenzulernen. Warum sie dabei mitunter fast vom sprichwörtlichen Glauben abgefallen ist, erzählt sie im Interview.

» Transfeindlichkeit, Drohungen und Hass: Sandra Grätsch über ihre Realität im Bürgermeisterwahlkampf

Die Schweinfurterin Sandra Grätsch kennt das Leben im öffentlichen Raum. Doch die wachsende transfeindliche Hetze im Netz fordere sie heraus. Wie sie damit umgeht.

» Transgender-Bariton Lucia Lucas aus den USA findet neue Heimat am Volkstheater Rostock

Zur Spielzeit 2025/26 kam Lucia Lucas als Bariton ins Volkstheater Rostock. Sie stammt aus dem kalifonischen Sacramento und ist seit 2009 in Deutschland. Die Sängerin fühlt sich wohl in Rostock.

» Renate Heitz aus Ansfelden erhält Local Heroes Award für Engagement in der LGBTIQ+ Community

Für ihren Einsatz für die LGBTIQ+ Community erhält die Landtagsabgeordnete Renate Heitz (SPÖ) den Local Heroes Award. Homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, intergeschlechtliche und queere Menschen werden weltweit diskriminiert, angegriffen und getötet.

» München ist bunt: Kommen doch farbige Zebrastreifen an die Isar?

Bunte Zebrastreifen gefordert  Bezirksausschuss Au-Haidhausen beratschlagt über Testphase  Vorbild ist die Stadt Wien

12. Dezember 2025

» Tennisprofi outet sich  das auffällige Schweigen der Männer-Elite

"Es ist nun Zeit, offen zu sein": Tennisprofi Mika Brunold sagt "Ich bin schwul", doch Reaktionen aus der ersten Reihe männlicher Topspieler bleiben durchweg aus. Dort ist Homosexualität offensichtlich noch ein Tabuthema. S.a.: Schweizer Tennisprofi Mika Brunold outet sich als schwul (01.12.2025)

» Der Fall Jurassica Parka als Instrument queerfeindlicher Hetze

Am 22. Oktober wurde medial bekannt, dass gegen die Berliner Dragqueen Jurassica Parka wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt wird. Einen Tag später erfuhr und berichtete SIEGESSÄULE, dass Parka bereits 2023 wegen ähnlicher Vergehen verurteilt wurde. Darüber empörte sich nicht nur die Community. Das gefundene Fressen für Queerfeinde und Nazis wird gnadenlos und verlogen ausgeschlachtet. Der Wirbel von rechts übersteigt alles, was wir an Hetze gegen LGBTIQ* kannten. Erwartbar und ekelhaft ist dabei vor allem die Instrumentalisierung von Kindern zur Propaganda. SIEGESSÄULE-Autor Jeff Mannes kommentiert

» Taiwanische Frauenrechtsgruppen begrüßen Gesetzesentwurf zu künstlicher Befruchtung

Das taiwanische Kabinett hat am heutigen Donnerstag einen Entwurf für eine Änderung des Gesetz zur künstlichen Befruchtung gebilligt. Frauenrechtsgruppen haben ihre Unterstützung für den Entwurf ausgedrückt, während LGBT-Gruppen den Entwurf als ersten Schritt positiv bewerten.

» "Homophob zu sein, ist einfach nicht mehr im Trend"

Baran Kok ist offen schwul, rappt und hat damit Erfolg. Seine Texte handeln von Sex, Einsamkeit und Crushs, die AMG fahren, zur Thug-Life-Jacke trägt er Lederstiefel. Wie passt das zusammen?

» Justus Riesner über Maxton Hall und queere Serienrollen  im InStyle GenZ Video-Podcast

Als Alistair in "Maxton Hall" wurde Justus Riesner weltweit bekannt. Warum es ihm wichtig ist, queere Rollen zu spielen

» Ein Meilenstein für einen queeren Kanon

Jules Head ist Teil des diesjährigen WORX-Jahrgangs und hat gemeinsam mit Leo Lorena Wyss den Roman "Das Archiv der Träume" von Carmen Maria Machado für die Bühne bearbeitet. Welches Gewicht die Sprache im queeren Kontext hat, welche Handgriffe bei einer Adaption wichtig sind und in welcher Verantwortung die beiden sich mit ihrer Arbeit sehen, erfahren Sie im Interview.

» Als Walter Bockmayer Kölns queere Szene aufmischte

Mit "Walter Bockmayer  Der andere Millowitsch" huldigt das Produktionsbüro Petra P einer Kölner Theaterikone.

» Jurist engagiert sich für Diversity: "Men­schen ermu­tigen, ihr Berufs­leben als offen queere Person zu gestalten"

Kai Wörner war Anwalt und Diversity-Beauftragter in einer Großkanzlei. Er erzählt, wie ihn eigene Erfahrungen und ein Soziologiestudium dazu gebracht haben.

» Wie steht es um das queere Leben in Berlin?: "Es gibt Kieze, in die traust Du Dich als Schwuler nicht mehr"

Ein schwules Paar kehrt Berlin den Rücken. Einer der Gründe: homofeindliche Attacken. Tatsächlich steigen die Zahlen seit Jahren und sind gleichzeitig fehleranfällig. Ein Überblick.

» Zwischen Tora und Instagram: Sie ist jung, queer und wird Rabbinerin - wie passt das zusammen?

Glaube, Feminismus und Queerness: Helene Braun wagt einen ungewöhnlichen Weg ins Rabbinerinnenamt. Gerade jetzt, wo jüdisches Leben stärker bedroht ist, entscheidet sie sich, in der Öffentlichkeit sichtbar zu bleiben.

11. Dezember 2025

» Homophobie unter Teenagern nimmt zu!

"Religiösen Fanatismus und politischen Extremismus können wir alle bekämpfen", schreibt Kolumnistin Verena Brunschweiger.

» "Drag-Nikoläusinnen": FPÖ tobt über queeren Punschstand

Queerer Punschstand in Wiener Neustadt sorgt für Aufregung: Drag-Nikoläusinnen treffen auf Kritik der FPÖ und setzen Zeichen für Vielfalt.

» Zwischen Lehre und Leben: Papst Leo XIV. und LGBTQ-Katholiken

Beim Papstbesuch ein "Wordle"-Scherz und ein warmes Willkommen  zugleich eine Kirche im Spannungsfeld zwischen Nähe und kirchlicher Lehre. Papst Leo XIV. zeigt Offenheit gegenüber LGBTQ-Katholiken, doch ohne die Tradition aufzugeben.