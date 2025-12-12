Ausgewählter Artikel:

» (15.12.2025) Welt

Transfrau van Leuven: "Ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen"

Noa-Lynn van Leuven kehrt bei der Darts-WM auf die große Bühne zurück. Hinter der polarisierenden Transfrau liegt ein schwieriges Jahr. Sie hatte mit Depressionen und alten Wunden zu kämpfen. Sie sei am Tiefpunkt gewesen, sagt die Niederländerin im Interview.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Dezember 2025

» Nach Angriffen in Berlin-Lichtenberg: Grüne fordern, geplantes Flinta*-Frauenhaus endlich zu realisieren

Lichtenberg soll seit März ein Zentrum für von Gewalt betroffene Frauen bekommen. Nach mehreren Angriffen im Bezirk fordern die Grünen nun mit Nachdruck, das Vorhaben umzusetzen.

» Ein Leben mit HIV: "Das Virus hat mich nicht verändert"

Michael Hofbauer lebt seit 2019 mit HIV. Der 26-Jährige erzählt von seinem Alltag mit der Erkrankung und von Vorurteilen.

» Transfrau van Leuven: "Ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen"

Noa-Lynn van Leuven kehrt bei der Darts-WM auf die große Bühne zurück. Hinter der polarisierenden Transfrau liegt ein schwieriges Jahr. Sie hatte mit Depressionen und alten Wunden zu kämpfen. Sie sei am Tiefpunkt gewesen, sagt die Niederländerin im Interview.

» Gezeitenwechsel am Ende des Homonationalismus?

Trans* Politik zwischen autoritärem Etatismus und spätem Neoliberalismus

» "Ich war ganz normal"  Rapper Baran Kok erzählt wie er bemerkt hat schwul zu sein

Im Stream von Marli sprach Rapper und Influencer Baran Kok offen über den Moment, in dem er merkte, dass er schwul ist. Er erinnert sich an seine Pubertät und den inneren Konflikt, der damals in ihm brodelte.

» "Lecken 3000" am Wiener Burgtheater: Kein Gossip der Community

In schnellen Szenen und mit hohem Sprechtempo verhandelt "Lecken 3000" von Au­to­r*in lynn t musiol im Wiener Burgtheater Gewalt in queeren Beziehungen.

14. Dezember 2025

» Präsidentschaftswahl in Chile: Chile vor der Richtungswahl

Der Rechtsextreme Kast zieht als Favorit in die Stichwahl gegen die linke Kandidatin Jara. Unterschiedlicher könnten ihre Wahlprogramme kaum sein.

» Schwule wählen Marine le Pen: Warum Homosexuelle in Frankreich mit den Grünen und Linken brechen 💩

Nach der Auflösung des Parlaments im Sommer der woken Olympischen Spiele bastelten sich die zerstrittenen Linksparteien eine «Neue Volksfront» zurecht. Dank des «republikanischen Reflexes» gegen den Faschismus  der Brandmauer  erhielten sie im Parlament eine relative Mehrheit. Als Nachfolgerin des homosexuellen Premierministers Gabriel Attal wollten sie die parteilose Lesbe Lucie Castets einsetzen, eine Spitzenbeamtin im Pariser Rathaus.

» Was Kevin Kühnert zu Rassismus-Vorwurf sagt, macht Markus Lanz fassungslos: "Das ist irre!"

Ex-Politiker Kevin Kühnert stellte sich am Donnerstagabend den Fragen von Markus Lanz. Ein Rassismus-Vorwurf stand dabei im Fokus.

» Queer-feindliche Angriffe in Bremen: Wie man Hass zählt

Übergriffe auf queere Menschen verunsichern die Szene in Bremen. Belastbare Zahlen für einen Vergleich zwischen den Regionen gibt es allerdings nicht.

13. Dezember 2025

» 6 Geschlechter zu wählen: Eltern-Kind-Pass sorgt für Gender-Streit im Parlament

Eltern-Kind-Pass wird digital: Ab 2026 ersetzt die Online-Version das Papierheft. Im Parlament sorgt die Umstellung für heftige Debatten.

» Josimelonie: "Frau- oder Mannsein wird nicht von einem Geschlechtsteil ausgemacht"

Josimelonie glaubt an vieles  aber nicht an Gott. Trotzdem besucht sie fünf religiöse Freundinnen und Freunde, die sie im Rahmen der ZDF-Reihe "Against All Gods" kennengelernt hat, um ihren Glauben noch besser kennenzulernen. Warum sie dabei mitunter fast vom sprichwörtlichen Glauben abgefallen ist, erzählt sie im Interview.

» Transfeindlichkeit, Drohungen und Hass: Sandra Grätsch über ihre Realität im Bürgermeisterwahlkampf

Die Schweinfurterin Sandra Grätsch kennt das Leben im öffentlichen Raum. Doch die wachsende transfeindliche Hetze im Netz fordere sie heraus. Wie sie damit umgeht.

Kostenloses Probeabo nötig

» Transgender-Bariton Lucia Lucas aus den USA findet neue Heimat am Volkstheater Rostock

Zur Spielzeit 2025/26 kam Lucia Lucas als Bariton ins Volkstheater Rostock. Sie stammt aus dem kalifonischen Sacramento und ist seit 2009 in Deutschland. Die Sängerin fühlt sich wohl in Rostock.

Kostenloses Probeabo nötig

» Renate Heitz aus Ansfelden erhält Local Heroes Award für Engagement in der LGBTIQ+ Community

Für ihren Einsatz für die LGBTIQ+ Community erhält die Landtagsabgeordnete Renate Heitz (SPÖ) den Local Heroes Award. Homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, intergeschlechtliche und queere Menschen werden weltweit diskriminiert, angegriffen und getötet.

» "Warmer Wein": Kulturkampf um queeren Punsch(stand)

Empörung rund um einen queeren Punschstand in Wiener Neustadt. Nicht allen schmecken von "Drag-Nikoläusinnen" ausgeschenkter Punsch.

» München ist bunt: Kommen doch farbige Zebrastreifen an die Isar?

Bunte Zebrastreifen gefordert  Bezirksausschuss Au-Haidhausen beratschlagt über Testphase  Vorbild ist die Stadt Wien

12. Dezember 2025

» Tennisprofi outet sich  das auffällige Schweigen der Männer-Elite

"Es ist nun Zeit, offen zu sein": Tennisprofi Mika Brunold sagt "Ich bin schwul", doch Reaktionen aus der ersten Reihe männlicher Topspieler bleiben durchweg aus. Dort ist Homosexualität offensichtlich noch ein Tabuthema. S.a.: Schweizer Tennisprofi Mika Brunold outet sich als schwul (01.12.2025)

» Der Fall Jurassica Parka als Instrument queerfeindlicher Hetze

Am 22. Oktober wurde medial bekannt, dass gegen die Berliner Dragqueen Jurassica Parka wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt wird. Einen Tag später erfuhr und berichtete SIEGESSÄULE, dass Parka bereits 2023 wegen ähnlicher Vergehen verurteilt wurde. Darüber empörte sich nicht nur die Community. Das gefundene Fressen für Queerfeinde und Nazis wird gnadenlos und verlogen ausgeschlachtet. Der Wirbel von rechts übersteigt alles, was wir an Hetze gegen LGBTIQ* kannten. Erwartbar und ekelhaft ist dabei vor allem die Instrumentalisierung von Kindern zur Propaganda. SIEGESSÄULE-Autor Jeff Mannes kommentiert

» Taiwanische Frauenrechtsgruppen begrüßen Gesetzesentwurf zu künstlicher Befruchtung

Das taiwanische Kabinett hat am heutigen Donnerstag einen Entwurf für eine Änderung des Gesetz zur künstlichen Befruchtung gebilligt. Frauenrechtsgruppen haben ihre Unterstützung für den Entwurf ausgedrückt, während LGBT-Gruppen den Entwurf als ersten Schritt positiv bewerten.