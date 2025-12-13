Ausgewählter Artikel:

» (16.12.2025) Ruhr24

NRW-Spaßbad sorgt mit Dusch-Regelung für Empörung

Auf Social-Media laufen die Leute wegen einer Dusch-Neuerung in einem NRW-Schwimmbad Sturm. Manch einer liefert konstruktive Gegenvorschläge.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Dezember 2025

» Antifeminismus 2025: Bedrohte Körper, bedrohte Demokratie

Jahresrückblick zu Antifeminismus & Queerfeindlichkeit: Rechte Kampagnen, Hasswellen und politisierte Moralpaniken.

» "Transgender  Die echte Seele im falschen Körper"

Als Nichtbetroffener kann man sich gar nicht vorstellen, im falschen Körper geboren worden zu sein. "Im falschen Körper geboren" ist wohl die gängigste Formulierung, die man in Verbindung mit Transgender hört, denn es beschreibt den Zustand am besten. Die Seele bleibt auch nach der Transition dieselbe.

» Japans XG-Mitglied Cocona macht ihre non-binäre Identität öffentlich

Japans Cocona aus der international aktiven Gruppe XG hat an ihrem 20. Geburtstag öffentlich gemacht, dass sie sich als non-binär identifiziert und in diesem Jahr eine Brustentfernung durchführen ließ. Mit ihrem Statement reiht sie sich in eine wachsende Zahl japanischer Künstler ein, die persönliche Aspekte ihrer Identität selbstbestimmt öffentlich machen.

» Clubkultur in Berlin: Neue Türen öffnen, alte schließen

Wegen hoher Kosten bangt auch der Club Jonny Knüppel um seine Existenz. Das insolvente Schwuz hofft derweil, in Außenbezirken öffnen gar neue Clubs.

15. Dezember 2025

» Nach Angriffen in Berlin-Lichtenberg: Grüne fordern, geplantes Flinta*-Frauenhaus endlich zu realisieren

Lichtenberg soll seit März ein Zentrum für von Gewalt betroffene Frauen bekommen. Nach mehreren Angriffen im Bezirk fordern die Grünen nun mit Nachdruck, das Vorhaben umzusetzen.

» Ein Leben mit HIV: "Das Virus hat mich nicht verändert"

Michael Hofbauer lebt seit 2019 mit HIV. Der 26-Jährige erzählt von seinem Alltag mit der Erkrankung und von Vorurteilen.

» Transfrau van Leuven: "Ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen"

Noa-Lynn van Leuven kehrt bei der Darts-WM auf die große Bühne zurück. Hinter der polarisierenden Transfrau liegt ein schwieriges Jahr. Sie hatte mit Depressionen und alten Wunden zu kämpfen. Sie sei am Tiefpunkt gewesen, sagt die Niederländerin im Interview.

» Gezeitenwechsel am Ende des Homonationalismus?

Trans* Politik zwischen autoritärem Etatismus und spätem Neoliberalismus

» "Ich war ganz normal"  Rapper Baran Kok erzählt wie er bemerkt hat schwul zu sein

Im Stream von Marli sprach Rapper und Influencer Baran Kok offen über den Moment, in dem er merkte, dass er schwul ist. Er erinnert sich an seine Pubertät und den inneren Konflikt, der damals in ihm brodelte.

» "Lecken 3000" am Wiener Burgtheater: Kein Gossip der Community

In schnellen Szenen und mit hohem Sprechtempo verhandelt "Lecken 3000" von Au­to­r*in lynn t musiol im Wiener Burgtheater Gewalt in queeren Beziehungen.

14. Dezember 2025

» Präsidentschaftswahl in Chile: Chile vor der Richtungswahl

Der Rechtsextreme Kast zieht als Favorit in die Stichwahl gegen die linke Kandidatin Jara. Unterschiedlicher könnten ihre Wahlprogramme kaum sein.

» Schwule wählen Marine le Pen: Warum Homosexuelle in Frankreich mit den Grünen und Linken brechen 💩

Nach der Auflösung des Parlaments im Sommer der woken Olympischen Spiele bastelten sich die zerstrittenen Linksparteien eine «Neue Volksfront» zurecht. Dank des «republikanischen Reflexes» gegen den Faschismus  der Brandmauer  erhielten sie im Parlament eine relative Mehrheit. Als Nachfolgerin des homosexuellen Premierministers Gabriel Attal wollten sie die parteilose Lesbe Lucie Castets einsetzen, eine Spitzenbeamtin im Pariser Rathaus.

» Was Kevin Kühnert zu Rassismus-Vorwurf sagt, macht Markus Lanz fassungslos: "Das ist irre!"

Ex-Politiker Kevin Kühnert stellte sich am Donnerstagabend den Fragen von Markus Lanz. Ein Rassismus-Vorwurf stand dabei im Fokus.

» Queer-feindliche Angriffe in Bremen: Wie man Hass zählt

Übergriffe auf queere Menschen verunsichern die Szene in Bremen. Belastbare Zahlen für einen Vergleich zwischen den Regionen gibt es allerdings nicht.

13. Dezember 2025

» 6 Geschlechter zu wählen: Eltern-Kind-Pass sorgt für Gender-Streit im Parlament

Eltern-Kind-Pass wird digital: Ab 2026 ersetzt die Online-Version das Papierheft. Im Parlament sorgt die Umstellung für heftige Debatten.

» Josimelonie: "Frau- oder Mannsein wird nicht von einem Geschlechtsteil ausgemacht"

Josimelonie glaubt an vieles  aber nicht an Gott. Trotzdem besucht sie fünf religiöse Freundinnen und Freunde, die sie im Rahmen der ZDF-Reihe "Against All Gods" kennengelernt hat, um ihren Glauben noch besser kennenzulernen. Warum sie dabei mitunter fast vom sprichwörtlichen Glauben abgefallen ist, erzählt sie im Interview.

» Transfeindlichkeit, Drohungen und Hass: Sandra Grätsch über ihre Realität im Bürgermeisterwahlkampf

Die Schweinfurterin Sandra Grätsch kennt das Leben im öffentlichen Raum. Doch die wachsende transfeindliche Hetze im Netz fordere sie heraus. Wie sie damit umgeht.

» Transgender-Bariton Lucia Lucas aus den USA findet neue Heimat am Volkstheater Rostock

Zur Spielzeit 2025/26 kam Lucia Lucas als Bariton ins Volkstheater Rostock. Sie stammt aus dem kalifonischen Sacramento und ist seit 2009 in Deutschland. Die Sängerin fühlt sich wohl in Rostock.

» Renate Heitz aus Ansfelden erhält Local Heroes Award für Engagement in der LGBTIQ+ Community

Für ihren Einsatz für die LGBTIQ+ Community erhält die Landtagsabgeordnete Renate Heitz (SPÖ) den Local Heroes Award. Homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, intergeschlechtliche und queere Menschen werden weltweit diskriminiert, angegriffen und getötet.