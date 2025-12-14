Ausgewählter Artikel:

Oberster Gerichtshof Japans soll Entscheidung zum Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen aufheben

Gleichgeschlechtliche Paare und weitere Kläger haben am Donnerstag vor dem japanischen Obersten Gerichtshof Berufung gegen ein Urteil eines höheren Gerichts

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Dezember 2025

» Bayerns hippe Missionare: "Gedanken ändern, Triebe umleiten"

Sie betreiben Jüngerschaftsschulen, versprechen Heilung und Strategien gegen das Böse: Christliche Erneuerungsbewegungen breiten sich aus. Nun schildern Insider und Aussteiger eine dunkle Seite der Mission. Eine Spurensuche in Augsburg und Passau.

» 2026 fördert Wien LGBTIQ-Projekte mit 23.000 Euro

LGBTIQ-Fördertopf Wien 2026: Stadt unterstützt queere Projekte und Regenbogenmonat mit 23.000 Euro  Anträge bis 31. Jänner möglich.

» Schwester Hannelore: Ein Herz für Ausgegrenzte

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet die Ordensschwester Hannelore mit Aids-Patienten. Im Franziskanerorden fühlt sie sich damit gut aufgehoben.

» Torremolinos setzt eine Kommission gegen Hassverbrechen ein

Die Maßnahme ist eine der Vereinbarungen, die aufgrund der jüngsten homophoben Übergriffe getroffen wurden

» Erstes queeres Filmfestival in Überlingen

Der Verein CSD zeigt am 19. und 20. Dezember mehrere LGBTQ-Filme. Darin geht es um die Vielfalt der Liebe und die Suche nach der eigenen Identität.

» Die Linke geht in Dachau mit einer OB-Kandidatin ins Rennen

Die 43-jährige Verwaltungsbeamtin Romy Kauschinger sagt, sie wolle "für bezahlbare Mieten, faire Löhne und eine klare Kante gegen rechts" kämpfen.

» Doppelhaushalt: Kultur, QueerKastle  so hat Karlsruhe am 1. Tag entschieden

Seit dem 16. Dezember wird über 400 Sparmaßnahmen in Karlsruhe abgestimmt. Die wichtigsten Entwicklungen vom Dienstag aus dem Gemeinderat.

16. Dezember 2025

» NRW-Spaßbad sorgt mit Dusch-Regelung für Empörung

Auf Social-Media laufen die Leute wegen einer Dusch-Neuerung in einem NRW-Schwimmbad Sturm. Manch einer liefert konstruktive Gegenvorschläge.

» Antifeminismus 2025: Bedrohte Körper, bedrohte Demokratie

Jahresrückblick zu Antifeminismus & Queerfeindlichkeit: Rechte Kampagnen, Hasswellen und politisierte Moralpaniken.

» "Transgender  Die echte Seele im falschen Körper"

Als Nichtbetroffener kann man sich gar nicht vorstellen, im falschen Körper geboren worden zu sein. "Im falschen Körper geboren" ist wohl die gängigste Formulierung, die man in Verbindung mit Transgender hört, denn es beschreibt den Zustand am besten. Die Seele bleibt auch nach der Transition dieselbe.

» Japans XG-Mitglied Cocona macht ihre non-binäre Identität öffentlich

Japans Cocona aus der international aktiven Gruppe XG hat an ihrem 20. Geburtstag öffentlich gemacht, dass sie sich als non-binär identifiziert und in diesem Jahr eine Brustentfernung durchführen ließ. Mit ihrem Statement reiht sie sich in eine wachsende Zahl japanischer Künstler ein, die persönliche Aspekte ihrer Identität selbstbestimmt öffentlich machen.

» Clubkultur in Berlin: Neue Türen öffnen, alte schließen

Wegen hoher Kosten bangt auch der Club Jonny Knüppel um seine Existenz. Das insolvente Schwuz hofft derweil, in Außenbezirken öffnen gar neue Clubs.

15. Dezember 2025

» Nach Angriffen in Berlin-Lichtenberg: Grüne fordern, geplantes Flinta*-Frauenhaus endlich zu realisieren

Lichtenberg soll seit März ein Zentrum für von Gewalt betroffene Frauen bekommen. Nach mehreren Angriffen im Bezirk fordern die Grünen nun mit Nachdruck, das Vorhaben umzusetzen.

» Ein Leben mit HIV: "Das Virus hat mich nicht verändert"

Michael Hofbauer lebt seit 2019 mit HIV. Der 26-Jährige erzählt von seinem Alltag mit der Erkrankung und von Vorurteilen.

» Transfrau van Leuven: "Ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen"

Noa-Lynn van Leuven kehrt bei der Darts-WM auf die große Bühne zurück. Hinter der polarisierenden Transfrau liegt ein schwieriges Jahr. Sie hatte mit Depressionen und alten Wunden zu kämpfen. Sie sei am Tiefpunkt gewesen, sagt die Niederländerin im Interview.

» Gezeitenwechsel am Ende des Homonationalismus?

Trans* Politik zwischen autoritärem Etatismus und spätem Neoliberalismus

» "Ich war ganz normal"  Rapper Baran Kok erzählt wie er bemerkt hat schwul zu sein

Im Stream von Marli sprach Rapper und Influencer Baran Kok offen über den Moment, in dem er merkte, dass er schwul ist. Er erinnert sich an seine Pubertät und den inneren Konflikt, der damals in ihm brodelte.

» "Lecken 3000" am Wiener Burgtheater: Kein Gossip der Community

In schnellen Szenen und mit hohem Sprechtempo verhandelt "Lecken 3000" von Au­to­r*in lynn t musiol im Wiener Burgtheater Gewalt in queeren Beziehungen.

14. Dezember 2025

» Präsidentschaftswahl in Chile: Chile vor der Richtungswahl

Der Rechtsextreme Kast zieht als Favorit in die Stichwahl gegen die linke Kandidatin Jara. Unterschiedlicher könnten ihre Wahlprogramme kaum sein.