» (18.12.2025) B.Z.

Rosa von Praunheim: Im nächsten Leben ein Erdbeerfrosch

Er war laut, politisch und ein großer Regisseur. Jetzt ist Rosa von Praunheim mit 83 Jahren in Berlin gestorben. Ein Nachruf.

18. Dezember 2025

» Eine Regenbogen-Bank sorgt für Ärger und AfD-Schmiererei im Dorf

Die Kulturinitiative in Gertenbach bemalte eine Bank in Regenbogenfarben. Unbekannte schmierten "AFD" darauf. Das führt zu Diskussionen über Spaltung im Dorf.

» "Unerwartet und beispiellos"  Kleine Studie zeigt vielversprechenden Weg zur Heilung von HIV

Zehn HIV-Patienten setzten ihre täglichen Medikamente ab. Was dann geschah, gibt Forschern neue Hoffnung auf einen Weg zur Heilung von HIV.

» Exklusiv: Was die "Neutralität" landeseigener Unternehmen den Steuerzahler kostet

Monatelang hielt die BVG die Kosten ihrer Pride-Kampagne unter Verschluss. Nun liegen erstmals Vergleichszahlen zu den Pride-Ausgaben anderer landeseigener Unternehmen vor.

» "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt": Karena Niehoff 1971 im Tagesspiegel über Rosa von Praunheims Film bei der Berlinale

Zum Tod des Regisseurs dokumentieren wir hier die Tagesspiegel-Rezension vom 6. Juli 1971 zur Uraufführung bei den Berliner Filmfestspielen.

» Rosa von Praunheim: Er war der König der Schwulen

Er fing als Holger Mischwitzky an und wurde Filmemacher, Aktivist, Zauberer und ein begnadeter Provokateur. Ein Nachruf auf den großen Unruhestifter Rosa von Praunheim, der allen erklärte: "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt."

» Nachruf auf Rosa von Praunheim  150 Filme für die Freiheit

Zum Tode Rosa von Praunheims, Filmemacher, Aufklärer und Dokumentarist.

» Nachruf auf Rosa von Praunheim: Wie bitte, Rosa ist tot?

Im Alter von 83 Jahren ist Rosa von Praunheim gestorben. Er war eine Legende  schon zu Lebzeiten.

17. Dezember 2025

» LGBTQ+-Community in Polen: Streit über eingetragene Ehe für alle

Nach einem Urteil des EuGH muss Warschau gleichgeschlechtliche Ehen, die im Ausland geschlossen wurden, anerkennen. Der Justizminister windet sich.

» Wenn Weihnachten nicht froh macht: Blue Christmas

"Weihnachten, das Fest der Liebe? Nicht für alle. Für queere Menschen wird es oft zum Balanceakt zwischen Verstellung und Sehnsucht: Lächeln, obwohl die Familie das Outing ignoriert. Schweigen, um den Frieden nicht zu sprengen. Oder ganz allein feiern. Doch was, wenn wir die Traurigkeit einfach zulassen?

» Ethel Lindsey: Queer und funky

Die Französin mit israelischen Wurzeln bringt mit ihrem Debütalbum "Pretty Close" die 70er-Jahre zurück

» Bayerns hippe Missionare: "Gedanken ändern, Triebe umleiten"

Sie betreiben Jüngerschaftsschulen, versprechen Heilung und Strategien gegen das Böse: Christliche Erneuerungsbewegungen breiten sich aus. Nun schildern Insider und Aussteiger eine dunkle Seite der Mission. Eine Spurensuche in Augsburg und Passau.

» 2026 fördert Wien LGBTIQ-Projekte mit 23.000 Euro

LGBTIQ-Fördertopf Wien 2026: Stadt unterstützt queere Projekte und Regenbogenmonat mit 23.000 Euro  Anträge bis 31. Jänner möglich.

» Schwester Hannelore: Ein Herz für Ausgegrenzte

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet die Ordensschwester Hannelore mit Aids-Patienten. Im Franziskanerorden fühlt sie sich damit gut aufgehoben.

» Torremolinos setzt eine Kommission gegen Hassverbrechen ein

Die Maßnahme ist eine der Vereinbarungen, die aufgrund der jüngsten homophoben Übergriffe getroffen wurden

» Oberster Gerichtshof Japans soll Entscheidung zum Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen aufheben

Gleichgeschlechtliche Paare und weitere Kläger haben am Donnerstag vor dem japanischen Obersten Gerichtshof Berufung gegen ein Urteil eines höheren Gerichts

» Erstes queeres Filmfestival in Überlingen

Der Verein CSD zeigt am 19. und 20. Dezember mehrere LGBTQ-Filme. Darin geht es um die Vielfalt der Liebe und die Suche nach der eigenen Identität.

» Die Linke geht in Dachau mit einer OB-Kandidatin ins Rennen

Die 43-jährige Verwaltungsbeamtin Romy Kauschinger sagt, sie wolle "für bezahlbare Mieten, faire Löhne und eine klare Kante gegen rechts" kämpfen.

» Doppelhaushalt: Kultur, QueerKastle  so hat Karlsruhe am 1. Tag entschieden

Seit dem 16. Dezember wird über 400 Sparmaßnahmen in Karlsruhe abgestimmt. Die wichtigsten Entwicklungen vom Dienstag aus dem Gemeinderat.

16. Dezember 2025

» NRW-Spaßbad sorgt mit Dusch-Regelung für Empörung

Auf Social-Media laufen die Leute wegen einer Dusch-Neuerung in einem NRW-Schwimmbad Sturm. Manch einer liefert konstruktive Gegenvorschläge.