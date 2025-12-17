Ausgewählter Artikel:

» (19.12.2025) Deutschlandfunk Kultur

Rosa von Praunheim: Queerer Filmemacher ohne Kompromisse

Rosa von Praunheim provozierte seit den 1970er-Jahren bewusst mit Film und Sprache, prägte das queere Kino nachhaltig. Ein Gespräch mit ihm vom 17.2.2025.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Dezember 2025

» Rosa von Praunheim: Die alte, bunte Unke

Er war Frosch, Furie und Filmmaschine. Regisseur, Produzent und Professor Rosa von Praunheim ist tot. Wir erinnern an Nippes, Provokationen und einen Mann, der Deutschland das Schwulsein erklärte.

» Zum Tod von Rosa von Praunheim: Der schwule Stachel im Fleisch der BRD

Er war ein kompromissloser Streiter für die Sichtbarkeit schwuler Lebensrealität. Rosa von Praunheims Filme provozierten einen gesellschaftlichen Wandel, der queeres Leben in Deutschland normalisierte.

» Ex-Freund von Daniel Küblböck im Podcast: Robin Gasser spricht von "bedingungsloser Liebe"

Daniel Küblböck war seine große Liebe: Robin Gasser spricht über die Beziehung mit dem Ex-DSDS-Star, dessen Wandel zur Frau und weshalb der Niederbayer auch nach seinem Tod eine Vorbildfunktion hat  nicht nur für die queere Community in Deutschland.

» "Emily in Paris""Interview: Lily Collins & Ashley Park über Sisterhood & Mindys Pride-Performance

Die "Emily in Paris"-Stars Lily Collins und Ashley Park verrieten im Interview, wie es in Staffel 5 mit ihren Rollen Emily und Mindy weitergeht und wie ihre Freundschaft sie im echten Leben pusht.

» Tullnerbacher Günther Mitterecker erhält "Local Heros Award"

Günther Mitterecker wurde von der SoHo für seinen langjährigen Einsatz für die LGBTIQ+-Community ausgezeichnet.

» LGBTIQ-Kompetenzzentrum sperrt schon wieder zu

Kaum ein Jahr nach dem Start wird das österreichweit erste LGBTIQ-Kompetenzzentrum in der Linzer Weißenwolffstraße bereits wieder eingestellt. Die Stadt spricht von einem Pilotprojekt und fehlender Effizienz. Doch was lief schief, warum verschwindet das Vorzeigeprojekt so schnell  und was bleibt davon am Ende übrig?

» Ein queerer Punschstand sorgt für Gesprächsstoff

Was ist skurriler? Ein Krampus oder eine Dragqueen als Nikoaus? Darüber wird in Wiener Neustadt gerade diskutiert. Denn der Verein QWN  Queeres Wiener Neustadt  veranstaltete heuer erstmalig in Niederösterreich einen queeren Punschstand  mit einem Nikolaus in Frauenkleidern.

» Verein 'Queer in Herne' gegründet

Am Mittwoch (17.12.2025) wurde der Verein "Queer in Herne" offiziell gegründet. Dazu heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion: "Herne ist bunt  und gemeinsam machen wir es jeden Tag sichtbarer! Queer in Herne setzt sich für Vielfalt, Akzeptanz und ein selbstbestimmtes Leben aller queeren Menschen in unserer Stadt ein. Damit wir weiterhin sichere Räume schaffen, Aktionen planen und Sichtbarkeit stärken können, brauchen wir eure Unterstützung."

18. Dezember 2025

» Queerer Weihnachtsabend in Karlsruhe bietet Zuflucht an Heiligabend

Queere Menschen feiern am 24. Dezember im QueerKAstle Karlsruhe ein ruhiges Weihnachtsfest  fernab von familiärer Ablehnung.

» Eine Regenbogen-Bank sorgt für Ärger und AfD-Schmiererei im Dorf

Die Kulturinitiative in Gertenbach bemalte eine Bank in Regenbogenfarben. Unbekannte schmierten "AFD" darauf. Das führt zu Diskussionen über Spaltung im Dorf.

» "Unerwartet und beispiellos"  Kleine Studie zeigt vielversprechenden Weg zur Heilung von HIV

Zehn HIV-Patienten setzten ihre täglichen Medikamente ab. Was dann geschah, gibt Forschern neue Hoffnung auf einen Weg zur Heilung von HIV.

Exklusiv: Was die "Neutralität" landeseigener Unternehmen den Steuerzahler kostet

Monatelang hielt die BVG die Kosten ihrer Pride-Kampagne unter Verschluss. Nun liegen erstmals Vergleichszahlen zu den Pride-Ausgaben anderer landeseigener Unternehmen vor.

» "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt": Karena Niehoff 1971 im Tagesspiegel über Rosa von Praunheims Film bei der Berlinale

Zum Tod des Regisseurs dokumentieren wir hier die Tagesspiegel-Rezension vom 6. Juli 1971 zur Uraufführung bei den Berliner Filmfestspielen.

» Rosa von Praunheim: Er war der König der Schwulen

Er fing als Holger Mischwitzky an und wurde Filmemacher, Aktivist, Zauberer und ein begnadeter Provokateur. Ein Nachruf auf den großen Unruhestifter Rosa von Praunheim, der allen erklärte: "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt."

» Nachruf auf Rosa von Praunheim  150 Filme für die Freiheit

Zum Tode Rosa von Praunheims, Filmemacher, Aufklärer und Dokumentarist.

» Rosa von Praunheim: Im nächsten Leben ein Erdbeerfrosch

Er war laut, politisch und ein großer Regisseur. Jetzt ist Rosa von Praunheim mit 83 Jahren in Berlin gestorben. Ein Nachruf.

» Nachruf auf Rosa von Praunheim: Wie bitte, Rosa ist tot?

Im Alter von 83 Jahren ist Rosa von Praunheim gestorben. Er war eine Legende  schon zu Lebzeiten.

17. Dezember 2025

» LGBTQ+-Community in Polen: Streit über eingetragene Ehe für alle

Nach einem Urteil des EuGH muss Warschau gleichgeschlechtliche Ehen, die im Ausland geschlossen wurden, anerkennen. Der Justizminister windet sich.

» Wenn Weihnachten nicht froh macht: Blue Christmas

"Weihnachten, das Fest der Liebe? Nicht für alle. Für queere Menschen wird es oft zum Balanceakt zwischen Verstellung und Sehnsucht: Lächeln, obwohl die Familie das Outing ignoriert. Schweigen, um den Frieden nicht zu sprengen. Oder ganz allein feiern. Doch was, wenn wir die Traurigkeit einfach zulassen?