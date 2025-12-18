Ausgewählter Artikel:

» (20.12.2025) Frankfurter Rundschau

Angeklagter von Vergewaltigungs-Vorwurf freigesprochen

Das Landgericht Darmstadt hegte Zweifel am Vorwurf der Vergewaltigung im Darmstädter Herrngarten vor drei Jahren und sprach den Angeklagten frei.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Dezember 2025

» Schutz vor rechter Gewalt: Niemand soll alleine sein

Wo rechte Gewalt zunimmt, braucht es Zufluchtsorte. Die wollen zwei Cafés in Mecklenburg-Vorpommern queeren, linken und geflüchteten Menschen bieten.

» Transgender-Text an Volksschule lässt Wogen hochgehen

Transgender-Text in Volksschule Niederösterreich sorgt für Empörung. FPÖ kritisiert Schulbuch-Inhalt, Eltern zeigen sich irritiert.

» Angeklagter von Vergewaltigungs-Vorwurf freigesprochen

Das Landgericht Darmstadt hegte Zweifel am Vorwurf der Vergewaltigung im Darmstädter Herrngarten vor drei Jahren und sprach den Angeklagten frei.

» 83 Jahre im falschen Körper: Wie Gerd zu Gisela wurde

Der Fernmeldetechniker Gerd Nesselbosch führt ein bürgerliches Leben. Er heiratet, zeugt drei Kinder und arbeitet vier Jahrzehnte bei Siemens. Mit 83 Jahren lässt er sich zur Frau umoperieren.

» Wien spart: Vienna Pride 2026 nur noch in abgespeckter Form

Wegen fast 50 Prozent gekürzter Fördermittel wird die Vienna Pride 2026 kleiner ausfallen. Die Regenbogenparade am 13. Juni bleibt aber fix im Programm.

19. Dezember 2025

» Bremen 2025: "Es ist ja nochmal gut gegangen."

Jahresrückblick: Erstarkte AfD, rechte Jugendgruppen, zunehmende Queerfeindlichkeit und Angriffe auf Erinnerungskultur ein Gespräch über Bremen.

» Rosa von Praunheim: Die alte, bunte Unke

Er war Frosch, Furie und Filmmaschine. Regisseur, Produzent und Professor Rosa von Praunheim ist tot. Wir erinnern an Nippes, Provokationen und einen Mann, der Deutschland das Schwulsein erklärte.

» Zum Tod von Rosa von Praunheim: Der schwule Stachel im Fleisch der BRD

Er war ein kompromissloser Streiter für die Sichtbarkeit schwuler Lebensrealität. Rosa von Praunheims Filme provozierten einen gesellschaftlichen Wandel, der queeres Leben in Deutschland normalisierte.

» Rosa von Praunheim: Queerer Filmemacher ohne Kompromisse

Rosa von Praunheim provozierte seit den 1970er-Jahren bewusst mit Film und Sprache, prägte das queere Kino nachhaltig. Ein Gespräch mit ihm vom 17.2.2025.

» Ex-Freund von Daniel Küblböck im Podcast: Robin Gasser spricht von "bedingungsloser Liebe"

Daniel Küblböck war seine große Liebe: Robin Gasser spricht über die Beziehung mit dem Ex-DSDS-Star, dessen Wandel zur Frau und weshalb der Niederbayer auch nach seinem Tod eine Vorbildfunktion hat  nicht nur für die queere Community in Deutschland.

» "Emily in Paris""Interview: Lily Collins & Ashley Park über Sisterhood & Mindys Pride-Performance

Die "Emily in Paris"-Stars Lily Collins und Ashley Park verrieten im Interview, wie es in Staffel 5 mit ihren Rollen Emily und Mindy weitergeht und wie ihre Freundschaft sie im echten Leben pusht.

» Tullnerbacher Günther Mitterecker erhält "Local Heros Award"

Günther Mitterecker wurde von der SoHo für seinen langjährigen Einsatz für die LGBTIQ+-Community ausgezeichnet.

» LGBTIQ-Kompetenzzentrum sperrt schon wieder zu

Kaum ein Jahr nach dem Start wird das österreichweit erste LGBTIQ-Kompetenzzentrum in der Linzer Weißenwolffstraße bereits wieder eingestellt. Die Stadt spricht von einem Pilotprojekt und fehlender Effizienz. Doch was lief schief, warum verschwindet das Vorzeigeprojekt so schnell  und was bleibt davon am Ende übrig?

» Ein queerer Punschstand sorgt für Gesprächsstoff

Was ist skurriler? Ein Krampus oder eine Dragqueen als Nikoaus? Darüber wird in Wiener Neustadt gerade diskutiert. Denn der Verein QWN  Queeres Wiener Neustadt  veranstaltete heuer erstmalig in Niederösterreich einen queeren Punschstand  mit einem Nikolaus in Frauenkleidern.

» Verein 'Queer in Herne' gegründet

Am Mittwoch (17.12.2025) wurde der Verein "Queer in Herne" offiziell gegründet. Dazu heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion: "Herne ist bunt  und gemeinsam machen wir es jeden Tag sichtbarer! Queer in Herne setzt sich für Vielfalt, Akzeptanz und ein selbstbestimmtes Leben aller queeren Menschen in unserer Stadt ein. Damit wir weiterhin sichere Räume schaffen, Aktionen planen und Sichtbarkeit stärken können, brauchen wir eure Unterstützung."

18. Dezember 2025

» Queerer Weihnachtsabend in Karlsruhe bietet Zuflucht an Heiligabend

Queere Menschen feiern am 24. Dezember im QueerKAstle Karlsruhe ein ruhiges Weihnachtsfest  fernab von familiärer Ablehnung.

» Eine Regenbogen-Bank sorgt für Ärger und AfD-Schmiererei im Dorf

Die Kulturinitiative in Gertenbach bemalte eine Bank in Regenbogenfarben. Unbekannte schmierten "AFD" darauf. Das führt zu Diskussionen über Spaltung im Dorf.

» "Unerwartet und beispiellos"  Kleine Studie zeigt vielversprechenden Weg zur Heilung von HIV

Zehn HIV-Patienten setzten ihre täglichen Medikamente ab. Was dann geschah, gibt Forschern neue Hoffnung auf einen Weg zur Heilung von HIV.

» Exklusiv: Was die "Neutralität" landeseigener Unternehmen den Steuerzahler kostet 💩

Monatelang hielt die BVG die Kosten ihrer Pride-Kampagne unter Verschluss. Nun liegen erstmals Vergleichszahlen zu den Pride-Ausgaben anderer landeseigener Unternehmen vor.

» "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt": Karena Niehoff 1971 im Tagesspiegel über Rosa von Praunheims Film bei der Berlinale

Zum Tod des Regisseurs dokumentieren wir hier die Tagesspiegel-Rezension vom 6. Juli 1971 zur Uraufführung bei den Berliner Filmfestspielen.