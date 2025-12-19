Ausgewählter Artikel:

23. Dezember 2025

» Lustlosigkeit: "Kein Bock auf Sex? Ich dachte, ich muss kaputt sein"

Lustlosigkeit heißt Krise. Gerade in Beziehungen. Warum? Die Autorin Maria Popov spricht über Performancedruck, Asexualität und wieso wir alle zum Kein-Bock-Club gehören.

22. Dezember 2025

» Nicki Minaj mischt bei MAGA mit

Einst verteidigte sie LGBTQ-Rechte, nun kritisiert sie die US-Demokraten wegen deren Unterstützung für trans Kinder: Die US-Rapperin Nicki Minaj fühlt sich inzwischen im MAGA-Lager wohl. Woran das liegt, ist unklar.

» Ein Queer-feministisches Zentrum öffnet mitten im Einkaufszentrum

Das Zentrum im neustädter steht Frauen und queeren Personen offen. Die Finanzierung ist vorerst nur bis Ende Februar gesichert.

» Kulturkampf: Warum der Streit um Werte eskaliert

Ob Sprache, Symbole oder Lebensweisen: Immer häufiger eskalieren öffentliche Debatten zu Grundsatzfragen. Der Begriff Kulturkampf ist dabei allgegenwärtig. Was treibt diese Konflikte an  und warum verlaufen sie heute anders als früher?

» "Puffer gegen die Einsamkeit": Queere Weihnachtsparty im Zürcher Kreis 5

Nicht alle feiern Weihnachten im Kreis ihrer Familie. Für queere Menschen ist das Fest oft mit gemischten Gefühlen verbunden. Eine Party in Zürich bot eine Alternative zum klassischen "Familienschlauch".

21. Dezember 2025

» PrEP-Forschung: Testparadoxon erklärt Anstieg sexuell übertragbarer Infektionen

Die Prävention von HIV durch Präexpositionsprophylaxe (PrEP) geht mit erhöhten Infektionsraten anderer sexuell übertragbarer Krankheiten einher. Ein neues epidemiologisches Modell zeigt ein paradoxes Ergebnis: Solch erhöhte Infektionsraten können auf vermehrte Tests zurückzuführen sein, während die tatsächliche Prävalenz zurückgeht. Diese Erkenntnisse können für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention, Überwachung und Eindämmung von Krankheiten nützlich sein.

» Am richtigen Ort

Arie Oshri ist Koch, Dragqueen und lebt in seiner Wahlheimat Berlin

» Psychotherapie und Diversität: Therapie als "Safe Space"

Mit einer Fachtagung zur "queersensiblen Psychotherapie" setzt die Bundespsychotherapeutenkammer ihre Antidiskriminierungskampagne fort. Eine Studie zeigte unter anderem, dass queere Menschen auch in Therapie Diskriminierung erleben  meist aus Unwissenheit.

» Fotografien über queere Fluchterfahrung: Brutale Zärtlichkeit

Ashkan Shabanis ist ein queerer Fotograf aus dem Iran. In seiner Arbeit clasht Verletzlichkeit mit Gewalt, politischen Bildern, einer wütenden Dynamik.

20. Dezember 2025

» Schutz vor rechter Gewalt: Niemand soll alleine sein

Wo rechte Gewalt zunimmt, braucht es Zufluchtsorte. Die wollen zwei Cafés in Mecklenburg-Vorpommern queeren, linken und geflüchteten Menschen bieten.

» Transgender-Text an Volksschule lässt Wogen hochgehen

Transgender-Text in Volksschule Niederösterreich sorgt für Empörung. FPÖ kritisiert Schulbuch-Inhalt, Eltern zeigen sich irritiert.

» Angeklagter von Vergewaltigungs-Vorwurf freigesprochen

Das Landgericht Darmstadt hegte Zweifel am Vorwurf der Vergewaltigung im Darmstädter Herrngarten vor drei Jahren und sprach den Angeklagten frei.

» 83 Jahre im falschen Körper: Wie Gerd zu Gisela wurde

Der Fernmeldetechniker Gerd Nesselbosch führt ein bürgerliches Leben. Er heiratet, zeugt drei Kinder und arbeitet vier Jahrzehnte bei Siemens. Mit 83 Jahren lässt er sich zur Frau umoperieren.

» Wien spart: Vienna Pride 2026 nur noch in abgespeckter Form

Wegen fast 50 Prozent gekürzter Fördermittel wird die Vienna Pride 2026 kleiner ausfallen. Die Regenbogenparade am 13. Juni bleibt aber fix im Programm.

19. Dezember 2025

» Bremen 2025: "Es ist ja nochmal gut gegangen."

Jahresrückblick: Erstarkte AfD, rechte Jugendgruppen, zunehmende Queerfeindlichkeit und Angriffe auf Erinnerungskultur ein Gespräch über Bremen.

» Rosa von Praunheim: Die alte, bunte Unke

Er war Frosch, Furie und Filmmaschine. Regisseur, Produzent und Professor Rosa von Praunheim ist tot. Wir erinnern an Nippes, Provokationen und einen Mann, der Deutschland das Schwulsein erklärte.

» Zum Tod von Rosa von Praunheim: Der schwule Stachel im Fleisch der BRD

Er war ein kompromissloser Streiter für die Sichtbarkeit schwuler Lebensrealität. Rosa von Praunheims Filme provozierten einen gesellschaftlichen Wandel, der queeres Leben in Deutschland normalisierte.

» Rosa von Praunheim: Queerer Filmemacher ohne Kompromisse

Rosa von Praunheim provozierte seit den 1970er-Jahren bewusst mit Film und Sprache, prägte das queere Kino nachhaltig. Ein Gespräch mit ihm vom 17.2.2025.

» Ex-Freund von Daniel Küblböck im Podcast: Robin Gasser spricht von "bedingungsloser Liebe"

Daniel Küblböck war seine große Liebe: Robin Gasser spricht über die Beziehung mit dem Ex-DSDS-Star, dessen Wandel zur Frau und weshalb der Niederbayer auch nach seinem Tod eine Vorbildfunktion hat  nicht nur für die queere Community in Deutschland.