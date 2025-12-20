Ausgewählter Artikel:

» (24.12.2025) Focus

"Bitter für Menschen, die wirklich im 'falschen' Körper geboren wurden"

Leser diskutieren hitzig über den Fall Liebich, das Selbstbestimmungsgesetz und die gesellschaftlichen Folgen.

24. Dezember 2025

» Oberhausen eröffnet Regenbogencafé als neuen Treffpunkt für queere Menschen

In Oberhausen eröffnet ein Café als Treffpunkt für queere Menschen  ein Ort voller Vielfalt, Offenheit und neuen Verbindungen.

» Kampf gegen Hass auf der Straße und im Netz

Die Angriffe gegen queere Menschen nehmen weiter zu  und kommen aus mehreren Richtungen.

» Löwen: Jugendliche attackieren zwei Männer aus Schwulenhass

In Löwen sind vier Jugendliche wegen eines homophoben Angriffs auf zwei Männer festgenommen worden.

» Warum wir über Attacken auf Regenbogenflaggen berichten: Weil wir alle davon bedroht sind

Es gibt keine Alternative zur Demokratie, sagt Vize-Ressortleiter Patrick Schroll. In seinem Kommentar erklärt er, warum eine abgehängte Regenbogenflagge eben nicht der berühmte Sack Reis ist. Und warum wir alle bedroht sind.

» Video: Wie ein Chor trans Menschen in Berlin stärkt

Die eigene Stimme finden, sich sicher fühlen, gemeinsam singen. Ein geschützter Raum für trans Personen  das ist der Trans* Chor Plänterwald. Chorleiterin Rika hilft dabei, das Verhältnis zur eigenen Stimme zu stärken. S.a.: Zu Besuch bei Berlins erstem trans Chor (30.08.2025)

23. Dezember 2025

» Lustlosigkeit: "Kein Bock auf Sex? Ich dachte, ich muss kaputt sein"

Lustlosigkeit heißt Krise. Gerade in Beziehungen. Warum? Die Autorin Maria Popov spricht über Performancedruck, Asexualität und wieso wir alle zum Kein-Bock-Club gehören.

» "Wunder von Manhattan"-Mara Wilson: Der Grund für ihr Karriere-Aus

Mara Wilson war in den neunziger Jahren ein gefeierter Kinderstar. Doch es kam zum plötzlichen Karriere-Aus. Das ist der Grund dahinter.

22. Dezember 2025

» Nicki Minaj mischt bei MAGA mit

Einst verteidigte sie LGBTQ-Rechte, nun kritisiert sie die US-Demokraten wegen deren Unterstützung für trans Kinder: Die US-Rapperin Nicki Minaj fühlt sich inzwischen im MAGA-Lager wohl. Woran das liegt, ist unklar.

» Ein Queer-feministisches Zentrum öffnet mitten im Einkaufszentrum

Das Zentrum im neustädter steht Frauen und queeren Personen offen. Die Finanzierung ist vorerst nur bis Ende Februar gesichert.

» Kulturkampf: Warum der Streit um Werte eskaliert

Ob Sprache, Symbole oder Lebensweisen: Immer häufiger eskalieren öffentliche Debatten zu Grundsatzfragen. Der Begriff Kulturkampf ist dabei allgegenwärtig. Was treibt diese Konflikte an  und warum verlaufen sie heute anders als früher?

» "Puffer gegen die Einsamkeit": Queere Weihnachtsparty im Zürcher Kreis 5

Nicht alle feiern Weihnachten im Kreis ihrer Familie. Für queere Menschen ist das Fest oft mit gemischten Gefühlen verbunden. Eine Party in Zürich bot eine Alternative zum klassischen "Familienschlauch".

21. Dezember 2025

» PrEP-Forschung: Testparadoxon erklärt Anstieg sexuell übertragbarer Infektionen

Die Prävention von HIV durch Präexpositionsprophylaxe (PrEP) geht mit erhöhten Infektionsraten anderer sexuell übertragbarer Krankheiten einher. Ein neues epidemiologisches Modell zeigt ein paradoxes Ergebnis: Solch erhöhte Infektionsraten können auf vermehrte Tests zurückzuführen sein, während die tatsächliche Prävalenz zurückgeht. Diese Erkenntnisse können für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention, Überwachung und Eindämmung von Krankheiten nützlich sein.

» Am richtigen Ort

Arie Oshri ist Koch, Dragqueen und lebt in seiner Wahlheimat Berlin

» Psychotherapie und Diversität: Therapie als "Safe Space"

Mit einer Fachtagung zur "queersensiblen Psychotherapie" setzt die Bundespsychotherapeutenkammer ihre Antidiskriminierungskampagne fort. Eine Studie zeigte unter anderem, dass queere Menschen auch in Therapie Diskriminierung erleben  meist aus Unwissenheit.

» Fotografien über queere Fluchterfahrung: Brutale Zärtlichkeit

Ashkan Shabanis ist ein queerer Fotograf aus dem Iran. In seiner Arbeit clasht Verletzlichkeit mit Gewalt, politischen Bildern, einer wütenden Dynamik.

20. Dezember 2025

» Schutz vor rechter Gewalt: Niemand soll alleine sein

Wo rechte Gewalt zunimmt, braucht es Zufluchtsorte. Die wollen zwei Cafés in Mecklenburg-Vorpommern queeren, linken und geflüchteten Menschen bieten.

» Transgender-Text an Volksschule lässt Wogen hochgehen

Transgender-Text in Volksschule Niederösterreich sorgt für Empörung. FPÖ kritisiert Schulbuch-Inhalt, Eltern zeigen sich irritiert.

» Angeklagter von Vergewaltigungs-Vorwurf freigesprochen

Das Landgericht Darmstadt hegte Zweifel am Vorwurf der Vergewaltigung im Darmstädter Herrngarten vor drei Jahren und sprach den Angeklagten frei.

» 83 Jahre im falschen Körper: Wie Gerd zu Gisela wurde

Der Fernmeldetechniker Gerd Nesselbosch führt ein bürgerliches Leben. Er heiratet, zeugt drei Kinder und arbeitet vier Jahrzehnte bei Siemens. Mit 83 Jahren lässt er sich zur Frau umoperieren.