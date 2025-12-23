Ausgewählter Artikel:

Die Gefahr von innen  was läuft schief im Nollendorfkiez?

Im queeren Zentrum der Stadt ist niemand homophob  und trotzdem zu oft übergriffig. Warum wir Schwulen lernen müssen, was Konsens wirklich heißt.

27. Dezember 2025

» "Namibia zeigt, was möglich ist"  trotz Rückschritten in vielen Ländern

Angela Langenkamp von UN Women Deutschland warnt vor fragilen Frauenrechten. Während Namibia beeindruckt, drohen anderswo autoritäre Gegenbewegungen.

» Individuelle Ampelmännchen: Was sie kosten  und bringen

Langsam werden sie zum Trend: regional unterschiedliche Ampelmännchen an Fußgängerampeln. Nürnberg hat sie, München auch schon seit Jahren. Doch was kosten sie und was bringen sie? Darüber wird auch im Netz diskutiert.

» Lebt man in der Schweiz als schwules Paar tatsächlich besser als früher?

Zwei Make-up-Artisten kehren in die Schweiz zurück  weil in Berlin das Geschäft nicht mehr läuft und sie wegen ihrer Homosexualität heute stärker angepöbelt werden. Doch wie offen ist die Schweiz tatsächlich?

» Non-binäre Community feiert großen Erfolg in China  Xi Jinping dürfte das gar nicht gefallen

Queere Personen haben es in China zuletzt schwer. In Taiwan ist die Lage besser. Non-binäre Menschen beider Länder feiern nun einen gemeinsamen Erfolg.

» Nicki Minaj: Zürcher Schwulen-Clubs canceln sie nach Lob für Trump

Die politische Nähe von Nicki Minaj zu Donald Trump sorgt für einen Bruch mit der queeren Community  auch in der Schweiz ziehen Clubs nun klare Konsequenzen.

26. Dezember 2025

» Wie Putin die Russen indoktriniert: Perfide Narrative

Irgendwann begann Putin den Menschen weiszumachen, im Westen würde es vor queeren Russen-Hassern nur so wimmeln. Leider ist seine Propaganda wirkungsvoll.

» Medikamentenmangel und Stigmatisierung: HIV-Infektionen in Russland nehmen zu

Obwohl laut Studien vier Fünftel aller Infektionen durch heterosexuelle Kontakte entstehen, werden Infizierte unter Generalverdacht gestellt. Probleme gibt es auch an der Ukraine-Front

» Lesbische Beziehung im 18. Jahrhundert: Das Frauenpaar, von dem die High Society schwärmte

Ende des 18. Jahrhunderts entflohen zwei junge adlige Irinnen ihrer Bestimmung. In Wales erschufen sie in einem Haus auf einem Hügel ein romantisches Idyll  und wurden berühmt: für ihre große, einzigartige Liebe.

» "Homosexualität und fundamentalistischer Islam sind nicht kompatibel"

Das Pride-Spiel bei der Fußball-WM spaltet die Community: Iran blockt, Fans streiten über Toleranz und Sport-Politik. Diskutieren Sie mit.

25. Dezember 2025

» "Feiern Weihnachten nicht mehr mit ihnen"  Patrick Lindner spricht über seine Kinder

Patrick Lindner erzählt, warum er Weihnachten heute anders verbringt und wie sich sein Familienleben verändert hat.

» Influencerin Jessica Delion mahnt: "Dann solltet Ihr keine Kinder in diese Welt setzen!"

Influencerin Jessica Delion formuliert in ihrem jüngsten Instagram-Reel einen Appell an alle Menschen, die mit dem Gedanken spielen, eine Familie zu gründen.

» Politische Bildung: Digitale Räume sind mehr als Unterhaltung

Wie die Streamerin JaneWhooo auf Twitch über queeres Leben, Politik und Haltung aufklärt. Mit Verantwortung und ohne Bevormundung.

24. Dezember 2025

» Oberhausen eröffnet Regenbogencafé als neuen Treffpunkt für queere Menschen

In Oberhausen eröffnet ein Café als Treffpunkt für queere Menschen  ein Ort voller Vielfalt, Offenheit und neuen Verbindungen.

» Kampf gegen Hass auf der Straße und im Netz

Die Angriffe gegen queere Menschen nehmen weiter zu  und kommen aus mehreren Richtungen.

» Löwen: Jugendliche attackieren zwei Männer aus Schwulenhass

In Löwen sind vier Jugendliche wegen eines homophoben Angriffs auf zwei Männer festgenommen worden.

» "Bitter für Menschen, die wirklich im 'falschen' Körper geboren wurden"

Leser diskutieren hitzig über den Fall Liebich, das Selbstbestimmungsgesetz und die gesellschaftlichen Folgen.

» Warum wir über Attacken auf Regenbogenflaggen berichten: Weil wir alle davon bedroht sind

Es gibt keine Alternative zur Demokratie, sagt Vize-Ressortleiter Patrick Schroll. In seinem Kommentar erklärt er, warum eine abgehängte Regenbogenflagge eben nicht der berühmte Sack Reis ist. Und warum wir alle bedroht sind.

» Video: Wie ein Chor trans Menschen in Berlin stärkt

Die eigene Stimme finden, sich sicher fühlen, gemeinsam singen. Ein geschützter Raum für trans Personen  das ist der Trans* Chor Plänterwald. Chorleiterin Rika hilft dabei, das Verhältnis zur eigenen Stimme zu stärken. S.a.: Zu Besuch bei Berlins erstem trans Chor (30.08.2025)

23. Dezember 2025

» Lustlosigkeit: "Kein Bock auf Sex? Ich dachte, ich muss kaputt sein"

Lustlosigkeit heißt Krise. Gerade in Beziehungen. Warum? Die Autorin Maria Popov spricht über Performancedruck, Asexualität und wieso wir alle zum Kein-Bock-Club gehören.