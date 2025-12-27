Ausgewählter Artikel:

evangelisch.de

"Du sollst dir ein Bild machen"

Eine im Wiener Künstlerhaus laufende Schau über modern interpretierte christliche Bildtraditionen und künstlerische Ikonografien, darunter auch queere Motive, erregt derzeit in Österreich die Gemüter konservativer Christ:innen. S.a.: Empörung über "blasphemische Kunstwerke" in Wien (28.11.2025)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Januar 2026

» Ranking der Großstädte: So viele Deutsche wechselten schon ihr Geschlecht

Seit 2024 erleichtert das Selbstbestimmungsgesetz den Wechsel des Geschlechts. Das BILD-Ranking zeigt, in welchen Städten das Angebot besonders oft wahrgenommen wird.

» Transmenschen in Deutschland: "Wachsende Akzeptanz"  dreißig Mal mehr Trans-OPs als 2005

Seit 2005 ist die Zahl geschlechtsangleichender Operationen an Genitalien in Deutschland um 3.000 Prozent gestiegen. Was steckt dahinter?

31. Dezember 2025

» Staatliche Neutralität oder politische Symbolik? Der Streit um die "richtige" Flagge

Was im Bundestag für Wirbel sorgte, spielt sich auch in Berlin ab: Eine exklusive Antwort des Senats zeigt, wie unterschiedlich öffentliche Gebäude beflaggt werden.

» Wird die Kirche an Moralfragen zerbrechen?

Zuletzt zeigte die anglikanische Gemeinschaft: Eine Kirche kann an Moral- und Genderfragen zerbrechen. Gilt das auch für die katholische Kirche? Ein Blick in verschiedene Erdteile fördert deutliche Unterschiede zutage.

» Schwule WG in München: Priester Rothe sucht Mitbewohner

In einem Pfarrhaus wird ein Zimmer frei. Priester Wolfgang Rothe sucht nach einem schwulen Mitbewohner. Er setzt sich für queere Rechte ein.

» Protest gegen Pride-Spiel bei der Fußball-WM: "Die Fifa geht immer den Weg des geringsten Widerstands"

Iran und Ägypten protestieren gegen ein Spiel im Zeichen des Regenbogens. Der schwule Aktivist Nas Mohamad hat Sorge, dass der Weltverband nun einknickt  und die Sicherheit queerer Fans bedroht ist.

» Initiative fordert queere Tage in Wiens öffentlichen Saunen

Während eine Awarenessaktion Frauen ungestörte Stunden in Wiens gemischten öffentlichen Saunen garantieren soll, melden sich nun auch queere Personen zu Wort

» Was wurde aus den queeren Ampelmännchen für Bremen?

Während sich die Bremer Grünen für ihren "Queere-Ampeln"-Vorstoß mächtig schelten lassen mussten und wenig Zuspruch fanden, setzen andere Städte längst auf Vielfalt im Spektrum rot-grüner Lichtsignaltechnik.

30. Dezember 2025

» Wie wir als Journalisten gesellschaftliche Veränderungen anstoßen können: Ein Beispiel aus Delmenhorst.

Jakob Rüter arbeitet für das Delmenhorster Kreisblatt. Einer seiner Berichte hat dafür gesorgt, dass Tausende Menschen auf die Straße gingen.

» Ex-Grüne El-Nagashi will mit Thinktank gegen EU-"Gender-Lobby" kämpfen

Die einstige Abgeordnete beklagt, dass eine angebliche Translobby "an der Demokratie vorbei" die Politik beeinflusse. Sie will Homosexuellenrechte und Transrechte voneinander abkoppeln

» "Menschen werden sterben": Musk übt scharfe Kritik  Mamdani reagiert

Der neue Bürgermeister Zohran Mamdani macht Lillian Bonsignore zur Chefin der New Yorker Berufsfeuerwehr. Elon Musk wettert gegen die Entscheidung.

» So geht es Marc nach "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale

Marc und Marco entschieden sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" für die Scheidung. Nun spricht der 40-Jährige über seine Gefühlslage. S.a.: "Hochzeit auf den ersten Blick" matcht erstmals zwei Männer (14.10.2025)

» Vor 45 Jahren: Mutige Bochumer gründen Schwulen-Beratungsstelle "Rosa Strippe"

Als in den 80er Jahren Schwule als "jugendgefährdend" galten, halfen zwei Bochumer verzweifelten Männern. Gestartet sind sie mit ihrem Privattelefon.

» "CSD gibt Hoffnung": LGBTQ+ Rosenheim wählt neue Führungsriege

Der Verein LGBTQ+ Rosenheim e.V. hat kürzlich seine Mitgliederversammlung abgehalten und einen neuen Vorstand gewählt. Wer die Führung im Verein übernommen hat.

28. Dezember 2025

» "Geschlechtliche Vielfalt ist im Profifußball ein Reizthema"

Christoph Hertzsch ist Beauftragter für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt des Bayerischen Fußballverbands. Im exklusiven Interview erklärt er, wie nachhaltig Akzeptanz für das Thema im Fußball geschaffen werden kann, warum Diskriminierung schon in der Statistik beginnt und was er sich von der Fifa wünscht.

» Aufmärsche im Osten, Queere als Feinde: Die Demo-Strategie der extremen Rechten

Die Zahl der rechtsextremen Kundgebungen sinkt. Doch eine Entwarnung ist das nicht. Denn Gruppen konzentrieren sich auf den Osten.

» Ende des ältesten deutschen Schwulenklubs: "Eine neue Welt voller Glamour, Drags, Musik und Licht"

Er arbeitete fast 25 Jahre für den ältesten Schwulenklub Deutschlands. Vor Kurzem musste das SchwuZ wegen Insolvenz schließen. Marcel Weber sagt Adieu und verrät, was er hier fürs Leben gelernt hat.

27. Dezember 2025

» "Namibia zeigt, was möglich ist"  trotz Rückschritten in vielen Ländern

Angela Langenkamp von UN Women Deutschland warnt vor fragilen Frauenrechten. Während Namibia beeindruckt, drohen anderswo autoritäre Gegenbewegungen.

» Die Gefahr von innen  was läuft schief im Nollendorfkiez?

Im queeren Zentrum der Stadt ist niemand homophob  und trotzdem zu oft übergriffig. Warum wir Schwulen lernen müssen, was Konsens wirklich heißt.